Eisalarm! Süße Überraschung für unsere Leser

Rotenburg - Sommer, Sonne, Speiseeis. Da passt eins zum anderen. Zum 150. Geburtstag der Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten halten wir in diesem Jahr immer wieder für unsere Leserinnen und Leser nette Überraschungen bereit. Die Jubiläumsaktion diesmal lässt sich mit einem Wort auf den Nenner bringen: Eisalarm! In der Samstagsausgabe Ihrer Zeitung werden wir eine auffällige Anzeige schalten, die den „Eisalarm“ ankündigt. In der Anzeige ist ein Coupon platziert, der gratis zwei Kugeln Eis in der Waffel verspricht.

Und so geht das: Mit dem ausgeschnittenen Coupon gehen Sie an diesem Samstag – und nur an diesem Tag hat der Gutschein Gültigkeit – zu einer der nachfolgend aufgeführten Eisdielen und lösen den Coupon gegen kostenloses süßes Kaltes ein. Punkt 11 Uhr am Samstag startet die Jubiläumsaktion in Rotenburg in der Eismanufaktur an der Großen Straße 46, in Sottrum im Akazien-Café Am Eichkamp 17a, in Scheeßel im La Mimosa an der Großen Straße 3 und in Visselhövede im Eiscafé Venezia an der Goethestraße 13.

Eile ist allerdings geboten. Die Eisgeschenke sind nämlich limitiert. Jede der genannten Eisdielen gibt je maximal 150 mal kostenlos zwei Eiskugeln bei Abgabe eines Coupons aus. Die Aktion an diesem Samstag ist begrenzt von 11 bis 14 Uhr.

Wer zu spät kommt, der geht auch mit Coupon leider leer aus. Das sind die Spielregeln bei dieser Aktion. Es empfiehlt sich also in jedem Fall, rechtzeitig in der Eisdiele Ihrer Wahl vorbeizuschauen und sich unter Umständen in die mehr oder weniger lange Warteschlange geduldig einzureihen.