Die Kreiszeitungs-Redaktion versucht sich am EU-Einbürgerungstest

Rotenburg – Der Brexit sorgt für neuen Schub: Ausländer, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollen, fragen zurzeit intensiver nach. Um aber den deutschen Pass zu erhalten, sind etliche Hürden zu nehmen: Man muss mindestens acht Jahre lang hier gelebt haben, Arbeit, Wohnung und gute Sprachkenntnisse nachweisen sowie einen Einbürgerungstest absolvieren. Dazu sind 33 Fragen zu beantworten, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für jeden Antragsteller heraussucht. Diese müssen die Fragen dann unter Aufsicht – meist bei der örtlichen Volkshochschule – bearbeiten. Nur wer mehr als die Hälfte davon richtig beantwortet, kommt weiter.

„Kleinigkeit“, mag man als in Deutschland Geborener denken. Die Rotenburger Redaktion der Kreiszeitung hat sich deshalb auf meinen Wunsch nahezu komplett diesem Test gestellt. Der Fragenkatalog ist nämlich auch im Internet zu finden (www.einbuergerungstest-online.eu). Eigentlich dient er der Vorbereitung der wahren Aspiranten. Ich hatte die Kandidaten aber gebeten, den Test ohne Vorbereitung zu versuchen (wie früher in der Schule).

Gefragt wird in jedem Bundesland unterschiedlich. Hier ist natürlich Niedersachsen dran. Neun Redakteure sitzen an ihren PCs, außerdem zwei Schüler, die gerade für ein Praktikum in der Redaktion sind. Drei, zwei, eins – los. Normalerweise gibt es 60 Minuten Zeit – in diesem Fall sollten 15 genügen. Sind ja alles geborene Deutsche – und überhaupt: Fragen wie „Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden?“. Das weiß man doch! Oder vielleicht doch nicht?

+ Farina Witte hat richtig Spaß bei den Fragen. © Menker

„Wie viele Bundesländer kamen 1990 nach der Wiedervereinigung dazu?“ Antwort: „4,5,6 oder 7?“ Oder: „2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der ‚Römischen Verträge‘ gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge?“ So ganz banal sind die Fragen dann doch nicht. Zumal sie für Menschen sind, die aus dem Ausland stammen. Man stelle sich vor, ich sollte so etwas zum Beispiel in Italien beantworten. Denn wer als Deutscher in einem EU-Land beantragen möchte, eingebürgert zu werden, kann es dort mit einem ähnlichen Test zu tun bekommen.

Die Redakteure sind eifrig bei der Sache. Man bekommt beim „Probe-Test“ am PC auch gleich mitgeteilt, ob eine Antwort richtig oder falsch ist. Die echten Formulare werden zentral vom Bamf ausgewertet. Ein solcher Test findet in Rotenburg viermal im Jahr statt, so Brigit Lynge von der Volkshochschule. Letztere bereiten meist auch darauf vor. Bei jeder Prüfung seien „so sechs bis acht Personen“ dabei. Sie selbst übrigens, gebürtige Dänin, kann aus eigener Erfahrung mitreden. Aber auch nach vielen Jahren in Deutschland hatte sie nicht alle 33 Fragen richtig beantwortet.

+ Redakteur Lars Warnecke tut nur so. Auch er hat die meisten Fragen richtig beantwortet und bestanden. © Menker

Im Redaktionsraum ist es inzwischen auffällig still. Mancher fühlt sich doch sehr an die Klassenarbeiten seiner Schulzeit erinnert. Zwischendurch leichtes Stöhnen („wieder falsch!“) und auch eine eindeutige Bewertung: „Das sind ganz schön schwere Fragen!“ Zwar haben wir uns für die Fragenvariante „sehr schwer“ entschieden, aber dafür trifft es ja auch echte „Eingeborene“. Gong! 15 Minuten sind rum. Ergebnis? Alle hätten bestanden. Auch die beiden Schüler Matthis (15) und Simon (16). Alles richtig hatte aber niemand. Die Top-Ergebnisse lagen bei 32 (von 33), die beiden Youngster im Zwanziger-Bereich.

Die Fragen waren im Übrigen nicht für alle gleich: Aus einem Katalog von 300 möglichen sucht der PC per Zufall 33 aus. Etliche befassen sich mit der Nazi-Zeit, die meisten allerdings mit Politik. Über Sport, stellt der zuständige Redakteur etwas enttäuscht fest, gibt es gar nichts, ebenso wenig zum Thema Lifestyle, Pop-Musik oder Ähnlichem. Begrüßten sie mich zunächst noch als „Pseudo-Günter-Jauch“, stellten alle Kollegen anschließend fest, dass die Hürde beim Einbürgerungstest eigentlich höher liegt als beim Millionärs-Quiz.

Aber wer weiß? Vielleicht ist eine Einbürgerung letztlich doch auch wesentlich mehr wert.

Wer muss den Einbürgerungstest machen?

Der EU-Einbürgerungstest gilt für alle, die (nach mindestens acht Jahren in Deutschland) die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Ursprünglich hieß das einmal, den ausländischen Pass abzugeben. Inzwischen aber behalten mehr als die Hälfte der Antragsteller (gut 110.000 pro Jahr) auch ihre bisherige Staatsbürgerschaft. Von den gut drei Millionen Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft stammen die meisten aus den Ländern der Russischen Föderation, gefolgt von Polen. An dritter Stelle stehen Bürger der Türkei. Die Zahl der Anträge aus dem Vereinigten Königreich ist deutlich angestiegen. Waren es bis 2015 etwa 600 Anträge pro Jahr, sind es jetzt deutlich über 7000. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Anträge auf den deutschen Pass nach Einführung des Tests (2008) deutlich gesunken.