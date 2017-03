Neuer Zehner: Einkaufen mit Meinungsfreiheit

Holger Roselieb (Foto) setzte das Werk von Künstler Amir Omerovic auf den neuen „Rotenburger Zehner“. Omerovics Bronzeskulptur zum Thema Meinungsfreiheit steht vor dem Pressehause des Kreiszeitung in Rotenburg.

Rotenburg - Von Manfred Klein. Ein wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Aspekt des Jubiläums „150 Jahre Rotenburger Kreiszeitung“ ist die Meinungsfreiheit, die unsere Heimatzeitung seit nunmehr eineinhalb Jahrhunderten intensiv und expressis verbis begleitet.

Und so fügte es sich auch in idealer Weise, dass das neu gebaute und im Mai vergangenen Jahres in Betrieb genommene Pressehaus ein Kunstwerk mit Namen „Meinungsfreiheit“ zur Großen Straße hin ziert. Und diese „Meinungsfreiheit“ ziert auch den neuen „Rotenburger Zehner“, der im April in einer Auflage von 5000 Exemplaren auf den Markt kommt.

+ Die Rotenburger Kreiszeitung feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auf der Suche nach einem neuen Motiv für den Rotenburger Zehner bot sich an, das Jubiläum der Rotenburger Kreiszeitung zu würdigen. Mit eben der Kunst im öffentlichen Raum vorm Pressehaus. Die Bronzeplastik „Meinungsfreiheit“ des Bremer Künstlers Amir Omerovic, der in einem Künstlerwettstreit in den Augen der Jury die Nase vorn hatte, wird nun lokale Währung. Der neue Rotenburger Zehner wird von rund 120 Geschäften und Dienstleistungsbetrieben im Stadtgebiet als Zahlungsmittel für den lokalen Einkauf akzeptiert.

Die Gestaltung der neuen Währungsoptik hat der Grafiker Holger Roselieb übernommen. Zuvor hat er bereits sechs Rotenburger Zehner grafisch zur Druckreife gestaltet. Roselieb ist in Rotenburg kein Unbekannter. Er wird gern der „Vater des Rotenburger Knolli“ genannt. Die knollennasige Comicfigur, die ursprünglich für den Rotenburger Kartoffelmarkt von Roselieb kreiert worden ist, feiert im kommenden Jahr 30. Geburtstag.

Holger Roselieb erblickte 1964 das Licht der Welt in Frankfurt am Main, siedelte 1980 mit seinen Eltern nach Rotenburg, wo er am Ratsgymnasium 1984 sein Abitur machte – unter anderem mit dem Prüfungsfach Kunst. Er wollte Kunst studieren, fand aber keinen Studienplatz. „Auf 20 Studienplätze kamen damals 300 Bewerbungen, da hatte selbst ich keine Chance“, erinnert sich der heute 52-Jährige und streicht ich mit der Hand durch seine blonden Thomas-Gottschalk-Locken.

Ausbildung statt Studium

„Aber das war gar nicht verkehrt, ich bekam für eineinhalb Jahre eine Praktikumsstelle beim Rotenburger W&V-Verlag (heute Maxsell/Bernd Braumüller, Anm. d. Red.). Und als Grafik-Designer in dieser Werbeagentur habe ich alles gelernt, was ich heute kann. Das war für mich eine sehr wertvolle Zeit.“

Seinen Beruf als Grafiker geht Holger Roselieb heute in Hannover nach, weitenteils als Privatdozent auf Honorarbasis an der Volkshochschule der Landeshauptstadt.

Früher war Grafik-Design „noch richtiges Handwerk“, führt Roselieb aus. „Heute geht alles nur noch über Computer.“ Für den Rotenburger Zehner mit der „Meinungsfreiheit“ ließ er sich nach Beauftragung durch die Stadt Rotenburg Fotos von dem Kunstwerk zuschicken. Und dann machte er sich mit dem Softwareprogramm Photopaint von Corel Draw an die Arbeit.

+ Die Vorlage für den Rotenburger Zehner war ein Foto der Meinungsfreiheit ...

+ ... aus diesem Bild isoliert der Grafiker Vordergrund und Hintergrund und komponiert so die neue Rotenburger Währung.

Der Rotenburger Zehner mit seinem generell flachen rechteckigen Format war für Roselieb „in diesem Fall eine echte Herausforderung“, wie er bekennt. Das Kunstwerk sei in der Ansicht und in den Gesamtumrissen eher quadratisch angelegt, „also musste ich ganz schön tüfteln, um das Exposé in das besondere Querformat zu packen“.

Für Roselieb am Ende kein wirkliches Problem. Auf zwei Ebenen montierte er Vordergrund (Kunstwerk) und Hintergrund (Hausfassade) getrennt voneinander und montierte beides neu zu einer gefälligen Optik.

+ Der neuer „Rotenburger Zehner“.

Ende März/Anfang April kommt der neue Rotenburger Zehner mit der abgebildeten Meinungsfreiheit in den kreisstädtischen Währungshandel.