Nach Tod eines Krebs-Patienten: Einigung ohne Einigkeit

Rotenburg/Verden - Von Michael Krüger. Die Einigung vor dem Arbeitsgericht Verden ist eine für beide Seiten nicht allzu glückliche, für das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg zudem eine teure: 225 000 – neun Monatsgehälter – muss das Krankenhaus einem Chefarzt zahlen, dem im September zu Unrecht fristlos gekündigt wurde. Auf Vorschlag des Gerichts hat man sich nun auf eine Trennung ab Juli geeinigt. Eine Vertragssache – obwohl es im Kern um ganz andere Fragen geht.

Ist das Vertrauen zwischen dem Arbeitgeber, dem Milliarden schweren Krankenhauskonzern Agaplesion, und dem Chefarzt, der seit seit 1999 in Rotenburg tätig ist und in seinem Fach bundesweit zu den renommiertesten zählt, wirklich so erschüttert, dass man nicht mehr zusammen arbeiten kann? Diese Frage bleibt im Grunde unbeantwortet nach dem Vergleich am Ende eines außergewöhnlich langen Prozesstages unter dem Vorsitz von Richter Klaus Rinck.

Viele Zeugen haben ganz unterschiedliche Ansichten zu dem, was sich im August und September in der Urologie, Onkologie und Intensivmedizin des Diakos zugetragen hat. Nur Alfons H. ist sich seiner Sache ganz sicher.

„Er hat immer mit offenen Karten gespielt“, sagt der Vater des gestorbenen jungen Mannes aus Verden über den Chefarzt. „Mein Sohn ist einfach zu spät hingegangen.“ Es ist bereits die dritte Chemotherapie, der sich sein Sohn im August unterziehen muss. Am 6. August dann ein schwerwiegender Fehler der Ärzte: An diesem Sonnabend erhält der an Hodenkrebs Erkrankte versehentlich eine doppelte Dosis von Etoposid, im Behandlungsplan war nur eine vorgesehen. Das Labor hatte bereits die Wochenend-Ration am Freitag vorbereitet. Ein starkes Medikament für einen schwer kranken Menschen. Am Montag wird der Patient entlassen, in der Nacht zum Mittwoch kommt er zurück mit starken Beinschmerzen. Er wird zwei Mal verlegt in andere Kliniken, am Freitag stirbt der junge Mann. Eine Folge der falschen Behandlung? Das ist bis heute unklar.

Schwerwiegende Kommunikationsprobleme im Diako

Der Vorwurf von Agaplesion, der zum Rauswurf des Chefarztes Ende September führte: Der Professor soll angeordnet haben, dass über die Doppeldosierung innerhalb des Klinikums geschwiegen wird. Ein Maulkorb, um einen Fehler zu vertuschen? Neun Zeugen, Ärzte und Pflegepersonal, sagen im Arbeitsgerichtsprozess aus. Zwei Oberärzte, die Agaplesion als Zeugen benennt, betätigen den Vorwurf. Alle anderen Befragten nicht. Nur so viel: Über den Fehler sollte natürlich nicht „auf dem Marktplatz getratscht“ werden, sagt eine Pflegerin.

Klar wird während der Verhandlung vor allem, dass es neben dem unbestrittenen Behandlungsfehler schwerwiegende Kommunikationsprobleme im Diako gibt. Informationen über den Zustand und die Krankheit flossen zwischen den Abteilungen nur spärlich. Bei internen Ermittlungen der Krankenhausführung fühlten sich einige Mitarbeiter stark unter Druck gesetzt. Es herrschte Verunsicherung: Was darf man zu wem sagen?

Dieser Zustand gründet auf auf einer weiteren Dimension des Falls. Im Umfeld des Arztes heißt es, man habe ihn wegen seiner hohen Bezüge schon seit Jahren loswerden wollen. Nach der Kündigung sei aber schnell klar geworden, dass die Gründe kaum gerichtsfest sein würden. Der Klinik drohte, wie sich nun bestätigt, erneut eine hohe Abfindung für einen leitenden Angestellten. Wenige Tage nach der Entlassung des Chefarztes musste der damalige Diako-Geschäftsführer Rainer W. Werther seinen Abschied verkünden. Die Vorgänge um den Chefarzt seien der endgültige „Sargnagel“ für den Geschäftsführer gewesen, heißt es inoffiziell.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bisher ohne Ergebnisse

Nicht zuletzt könnten sich straf- und zivilrechtliche Folgen ergeben. Die Staatsanwaltschaft Verden hat wegen des Todesfalls ermittelt, bislang ohne Ergebnisse. Die Familie des Gestorbenen wartet noch auf Daten der gerichtsmedizinischen Sektion. Lässt sich jemand zur Rechenschaft ziehen? War der Ärztefehler tödlich? Der Gestorbene hat eine Ehefrau und vier Kinder im Alter zwischen 1,5 und 15 Jahren hinterlassen. Die wollen versorgt sein, sagt Alfons H. Auch hier könnte es noch um viel Geld gehen.

Der 62-jährige Chefarzt indes ließ verkünden, dass er die Einigung nur „unter Bedenken“ trage. Sein eigentliches Ziel war es, im Diako zu bleiben. Er müsse sein Arbeitsverhältnis aufgeben, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, so sein Anwalt. Dass sein fachlicher Ruf durch die Vorfälle nicht ruiniert ist, zeigt indes seine Visitenkarte: Er hat seit Februar einen neue Stelle in einer großen Lübecker Klinik.