Einigung auf Rahmenvertrag: Suedlink-Vereinbarung sieht Regeln für Entschädigungen vor

Von: Lars Warnecke

Die Rahmenvereinbarung sieht nicht nur Regeln für die Entschädigung der Flächeninanspruchnahme vor, sondern auch für die Einschränkung der Bewirtschaftung vor uns nach der Bauphase der Erdkabelprojekte. © Warnecke

Eine wichtige Frage beim Ausbau der SuedLink-Stromtrasse, die auch durch den Landkreis Rotenburg verlaufen wird, ist geklärt – nämlich die, mit welchen Entschädigungen die Flächenbewirtschafter rechnen können.

Rotenburg – Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen war es Ende Dezember soweit: Vertreter der Landvolkverbände sowie der Netzbetreiber Tennet und TransnetBW haben eine Rahmenvereinbarung zum Erdkabelprojekt Suedlink unterzeichnet. Der Vertrag sieht Regeln für Entschädigungen von solchen Grundstückseigentümern und Flächenbewirtschaftern vor, die vom Bau der Stromleitung betroffen sind – und zwar unabhängig von einer Verbandsmitgliedschaft. Mit dem Abkommen werden weitere Voraussetzungen geschaffen, damit ab 2028 über die rund 700 Kilometer lange Trasse von Schleswig-Holstein nach Bayern (rund 37 Kilometer entfallen im sogenannten Planungsabschnitt A4 auf Rotenburger Kreisgebiet) Strom transportiert werden kann.

Wie es jetzt nach der Einigung weitergeht, weiß Dirk Schulte, Tennet-Referent für Bürgerbeteiligung im Landkreis Rotenburg und Heidekreis: „Die Rahmenvereinbarung wird Basis der individuellen Verträge sein, die wir den Eigentümern und Pächtern anbieten.“ Um sicherzustellen, dass alle Landwirte im besagten Abschnitt die für sie relevanten Punkte kennen, wolle sein Unternehmen in diesen Tagen damit beginnen, sie anzusprechen, um im Anschluss die ersten Verträge abzuschließen. „Es dürfte bei 241 Eigentümern sowie 100 Pächtern wohl rund ein Jahr dauern, bis wir alle angesprochen haben. Spätestens mit ihrem individuellen Vertragsangebot erfahren sie dann die für sie relevanten Details aus der Rahmenvereinbarung.“

Landvolk plant Infoveranstaltungen

Parallel dazu will auch das Landvolk Rotenburg-Verden aktiv werden. So seien für Ende Februar/Anfang März für dessen Mitglieder eine Reihe von Infoveranstaltungen zu den Vertragsinhalten geplant, wie Kreislandwirt Christian Intemann berichtet. Er ist selbst Grundeigentümer wie auch Pächter von Flächen, die im Trassenverlauf liegen. Wie er persönlich zu der ausgehandelten Vereinbarung steht? „Ich denke, dass unsere Verhandlungsvertreter ein gutes Ergebnis erzielt haben.“ Die Vorteile gegenüber der dürftigen allgemeingesetzlichen Regelung seien ihm zufolge jedenfalls deutlich vorhanden. Gut sei zum einen etwa die zeitliche Begrenzung der Grunddienstbarkeit (also die Kabel im Boden), der es Eigentümern untersagt, nichts zu tun, was die Leitung, deren Bau oder Betrieb beeinträchtigen würde. „Auf politischem Wege war hier kein offenes Ohr für beispielsweise wiederkehrende Zahlungen zu finden“, so der Botheler. „Es geht dabei darum, dass nicht nur jetzt einmalig eine Entschädigung gezahlt wird und dann hätten alle folgenden Generationen nur noch die Nachteile quasi entschädigungslos dulden müssen. Nun ist die Dienstbarkeit auf 30 Jahre beschränkt, was ungefähr einer Generation entspricht.“ Gut sei aus seiner Sicht auch die bodengutachterliche Baubegleitung. „Aus der Erfahrung anderer Trassenbauten können beim Umgang mit dem Boden nämlich sehr viele Fehler passieren, die später nur schwer oder gar nicht wieder korrigiert werden können.“ Der Kreislandwirt äußert mit Blick auf die Vereinbarung aber auch Kritik: „Was die Entschädigung für Telekommunikationskabel im Trassenverlauf betrifft, orientiert man sich an pauschalen Sätzen aus den 1990er-Jahren – diese sind meiner Meinung heute aber nicht mehr angebracht.“

Dennoch: Er könne vor dem Hintergrund, dass die Vorteile doch deutlich überwiegen würden, nur jedem Betroffenen empfehlen, dem Rahmenvertrag zu folgen. „Letztendlich muss das natürlich aber jeder für sich selber entscheiden.“ Wo sich in diesem Zusammenhang die Frage stellt: Könnte der Vorhabenträger nicht auch Zwangsmaßnahmen ergreifen, sollte sich der ein oder andere Eigentümer weigern? „Diese Frage hat sich bisher bei uns glücklicherweise noch nicht gestellt“, sagt Dirk Schulte. „Wir setzen alles daran, die Interessen aller zu berücksichtigen und uns einvernehmlich zu einigen.“ Demnach würden die Bewirtschafter neben einer einmaligen Entschädigung für die Dienstbarkeit auch für die zu erwartenden anfänglichen Ertragseinbußen über mehrere Jahre eine pauschale Erstattung erhalten. „Danach sollte es in den allermeisten Fällen keine Einbußen mehr geben“, so der Tennet-Vertreter. „Und wenn doch, werden sie so lange entschädigt, bis wieder der normale Ertrag erwirtschaftet werden kann.“

Bürgerbeteiligung bis April Suedlink ist das größte Projekt der Energiewende. Zehn Milliarden Euro sind für den Bau der Erdkabelverbindung kalkuliert. 2019 sollte der erste Spatenstich erfolgen – daraus wurde nichts. Jetzt geht es aber voran: Das mit dem Bau durch Norddeutschland beauftragte Unternehmen Tennet hat zum Jahreswechsel den Planfeststellungsantrag für den Abschnitt A4 bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Dieser Abschnitt verläuft durch Landkreis Rotenburg. Die von Tennet eingereichten Unterlagen beschreiben unter anderem den exakten Trassenverlauf für das Erdkabel zwischen Farven und der B 75 westlich von Lauenbrück. Die Bürger können sich bis April mit Anregungen beteiligen.