VA einigt sich auf Etatentwurf

Rotenburg - Von Guido Menker. Was dem Finanzausschuss in zwei Anläufen nicht gelungen war, hat der hinter verschlossenen Türen tagende Verwaltungsausschuss (VA) gestern übernommen: Für die Ratssitzung am Donnerstag kommender Woche liegt jetzt ein empfohlener Haushaltsentwurf zur Verabschiedung auf dem Tisch. Das Finanzpaket hat im Ergebnishaushalt ein Volumen von 40,7 Millionen Euro und bietet der Stadt Rotenburg sogar noch einen kleinen Überschuss in Höhe von rund 35 000 Euro. Das hat Bürgermeister Andreas Weber (SPD) gestern am späten Nachmittag im Anschluss an die Sitzung auf Anfrage der Rotenburger Kreiszeitung mitgeteilt. „Ich bin zuversichtlich, dass es für diesen Haushalt eine deutliche Mehrheit im Stadtrat geben wird“, sagte er.

Große Freude würde die Verabschiedung des Etats in der jetzigen Form vor allem bei der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) auslösen. Denn nach dem Finanzausschuss hat sich nun auch der Verwaltungsausschuss entschlossen, für die nächste Ausgabe des Straßenzirkus-Festivals im kommenden Jahr einen Zuschuss in Höhe von 23 500 Euro zu gewähren – ganz so also, wie es von der Kir auch beantragt worden war. Mit diesem Geld, so hatte es Kir-Sprecher Uwe Goldschmidt am Dienstag gesagt, halte er die Durchführung der zehnten Ausgabe dieses weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus beliebten Kulturereignisses für machbar.

Zugestimmt hat der Verwaltungsausschuss darüber hinaus den ähnlich lautenden Anträgen der FDP sowie der Arbeitsgruppe von CDU und Freien Wählern hinsichtlich der Parkplatzsituation am Bahnhof. Der Haushaltsentwurf beinhaltet 15 000 Euro für etwaige Planungskosten für ein Parkhaus oder -deck. Allerdings mit einem Sperrvermerk, denn zunächst soll die Verwaltung selbst Planungen anstellen, ob sich vielleicht auch ebenerdig weitere Parkflächen realisieren lassen. Erst danach soll der weitere Weg besprochen werden.

Vom Tisch ist das Vorhaben von CDU und Freien Wählern, den Bau der Mensa am IGS-Standort in der Ahe ebenso zu verschieben wie die Gestaltung der Außenanlagen. Und auch für den Antrag der Arbeitsgruppe, den Straßenendausbau in den Neubaugebieten am Stockforthsweg sowie an der Brockeler Straße um ein Jahr vorzuziehen, hat gestern Nachmittag keine Mehrheit gefunden, so Weber. Mehr noch: Der für das Sportgelände in der Ahe ins Auge gefasste Allwetterplatz wird nicht im Investitionsplan auftauchen. Aber: Im kommenden Jahr wollen sich die Kommunalpolitiker noch einmal mit dem Thema befassen, sich vergleichbare Plätze ansehen und neu überlegen, ob und wenn ja, wo genau ein solcher Platz für die Sportler realisierbar wäre.

Gestrichen hat der VA übrigens die ursprüngliche 20-Prozent-Kürzung in den Bereichen Schule, Kita, Straßenunterhaltung, Friedhof-Grünpflege und EDV.