Einer geht noch

Rotenburg – Die Sommerhitze legt eine kleine Pause ein. Wohl auch deswegen ist die Gruppe an diesem Abend relativ groß. Acht Paare kommen nach und nach im Saal der Rotenburger Tanzschule Seel an der Moorstraße an. Und während die Frauen und Männer schon mal das Schuhwerk wechseln, erledigt Tanzlehrerin Gisela Schönfeld noch schnell die letzten Formalitäten. In Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt wieder tanzen zu können, löst bei allen an diesem Abend große Freude aus. Aber das ist eben auch mit Notwendigkeiten verbunden, die man früher nicht kannte.

Jeder Teilnehmer trägt sich in eine Liste ein – Name, Wohnort, Telefonnummer. Sollte sich jemand anstecken, lässt sich so genau nachvollziehen, wer mit wem möglicherweise Kontakt hatte. Die Tanzpaare gehen routiniert und wie selbstverständlich mit den Vorgaben um.

Eine Stunde tanzen – mehr geht nicht zurzeit. Danach bleiben Gisela Schönfeld und Pascal Dittrich 20 Minuten, um alles wieder so herzurichten, dass die nächste Gruppe einen flotten Walzer, einen Tango oder auch einen Rumba aufs Parkett legen kann. Dittrich ist 24 Jahre alt. Er arbeitet als Bankkaufmann und hilft in der Tanzschule Seel. Schon seit mehreren Jahren, sagt er. Als Konfirmand hat er selbst hier das Tanzen erlernt – und ist irgendwie hängen geblieben.

Der junge Mann macht seine Runde im Saal, bietet den Teilnehmern etwas zu trinken an. Wasser, Säfte – alles serviert er in kleinen Flaschen. Gläser gibt es nicht.

Die gemütlichen Sitzecken am Rande der Tanzfläche sind abgesperrt mit rot-weißem Flatterband. „Eigentlich“, sagt Schönfeld, während sie die Teilnehmer-Zettel in einer Mappe abheftet, „tanzen wir anderthalb Stunden – verbunden mit einer Pause, in der die Paare zusammensitzen, etwas trinken und sich unterhalten.“ Das war einmal.

Von Mitte März bis Ende Mai war die Tanzschule dicht. Immerhin kann der Sieben-Tage-Betrieb jetzt wieder laufen – wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Aber immerhin. Gisela Schönfeld bringt noch schnell ihre Freude darüber zum Ausdruck, ehe sie am Musikpult hinter dem Tresen nach dem ersten Song Ausschau hält, mit dem es losgehen soll. Eine ruhigere Version von Michael Jacksons „Beat It“ dient als musikalischer Teppich für einen ersten Tango an diesem frühen Abend. Acht Paare stehen zusammen. Die Masken haben sie alle abgelegt. Es kann also losgehen. Einige der Frauen singen mit, die Freude über die Bewegung steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Doch selbst der Laie erkennt die Unterschiede in dieser Gruppe. Bei einigen Paaren wirkt jede Bewegung bestens aufeinander abgestimmt. Andere müssen schon große Anstrengungen unternehmen, um im Rhythmus zu bleiben und sich nicht gegenseitig auf die Füße zu treten. Die Erfahrungen sind unterschiedlich groß. Während also bei einigen die Konzentration deutlich zu erkennen ist, zaubert sich bei anderen wie von Geisterhand eine strahlende Freude in die Augen. Letzteres gilt auch für die Tanzlehrerin. Sie freut sich, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wieder eingreifen zu können, wenn etwas mal nicht so ganz rund läuft. Einer der Tanzpartner geht dann zur Seite und schaut zu, während Schönfeld dessen Part übernimmt. Das war direkt nach dem Re-Start im Mai noch nicht erlaubt – jetzt geht das wieder, allerdings nur, wenn beide eine Maske tragen. Gisela Schönfeld behält ihren Mund-Nasen-Schutz während der ganzen Stunde im Gesicht. „Ich möchte einfach nicht, dass wir womöglich wieder schließen müssen.“ Im Blick hat sie die steigenden Corona-Zahlen – gerade die bei uns im Landkreis Rotenburg.

Mit einem Quick Step geht es weiter. Und danach wagt sich Schönfeld mit den acht Paaren an das Thema Rumba heran. „Hast Du etwa geübt?“, fragt sie einen der Männer, der recht gut schon mit der neuen Figur zurechtkommt. Die Tanzlehrerin macht vor, wie es gehen soll. Da ist zunächst die „Wiege“. Das sei so ein bisschen wie eine Sägebewegung, erklärt die Expertin. „Das sieht gut aus – hast Du auch was gemacht?“ Lockere Sprüche, ein paar Scherze – das alles soll schließlich auch Spaß machen. Es geht um einen langsamen Rumba, verrät Pascal Dittrich, während seine Chefin weiter an der Gestaltung der Figur arbeitet.

„Ja, sehr gut“, lobt sie, um anschließend einer der Frauen zu helfen. „Der richtige Fuß, aber leider die falsche Richtung“, moniert sie die Ausführung einer Drehung. Und das alles ohne Musik. Eine Trockenübung. Einer der Männer geht zu seinem Platz, nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche. „Geht das jetzt auch mit Musik?“ – nun wird es also ernst. Aus den Lautsprechern kommt Sting mit „Fields Of Gold“ daher. Okay, das ist also auch ein Rumba.

Der Song endet wenige Minuten später – und es macht sich eine gehörige Portion Erleichterung breit. Man lacht. Es geht auf das Ende dieser einen Stunde zu. „Zwei habe ich noch – einen Jive und einen Slow Fox. Okay?“ Schönfeld leitet das Finale mit „Tainted Love“ von Soft Cell ein. Der Jive scheint allen deutlich weniger Probleme zu bereiten. Eine jener Frauen, denen anzusehen ist, dass sie schon länger tanzen, zeigt, was sie drauf hat. Auch beim Slow Fox.

„Tanzen war nie out“, versichert Schönfeld. Und das Schöne daran sei, dass man es mit dem Partner zusammen machen kann, es sei gesund und vor allem sehr gut für den Kopf. „Einer geht noch, oder?“ Aber klar. Letzte Runde also, und Pascal Dittrich bereitet sich schon mal darauf vor, die jetzt folgenden 20 Minuten zu nutzen, um alles zu desinfizieren. Draußen trudeln bereits die Paare für das nächste Zeitfenster ein. Die Teilnehmerliste liegt bereit. Gisela Schönfeld wird erst spät am Abend Feierabend machen können. Aber: Endlich läuft der Laden wieder. men