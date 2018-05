Mit einem Schlag alles anders

Informationstag im Rathaus über die dritthäufigste Todesursache in Deutschland

+ Neben einem großen Modell eines menschlichen Gehirns informiert der Facharzt für Neurologie Dr. Holger Schindler (l.) im Rahmen des Aktionstages „Schlaganfall“ im Foyer des Rotenburger Rathauses über seine Erfahrungen mit der Krankheit. - Fotos: Goldstein

Rotenburg - In Deutschland ereignen sich nach aktuellen Berechnungen jährlich knapp 270 000 Schlaganfälle. Rund 20 Prozent der Betroffenen sterben innerhalb von vier Wochen und mehr als 37 Prozent innerhalb eines Jahres. Nahezu eine Million Bundesbürger leiden an den Folgen der Erkrankung. Das sind alarmierende Zahlen und Grund genug, einmal im Jahr – am Tag gegen den Schlaganfall – über Prävention und Verhalten bei Auftreten der Krankheit und danach zu informieren. So geschehen am Sonnabend im Rotenburger Rathaus.