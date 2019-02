Mit einem Plus ins neue Jahr

Unterstedt - Von Henning Leeske. Die Trockenheit im Sommer 2018 war auch deutlich für den Maschinenring Niedersachsen Mitte spürbar. Zwar wollten Rolf Behrens, der Vorsitzende des Vereins mit fast 1 500 Mitgliedern, und der Geschäftsführer Thomas Christeleit eigentlich gar nicht viel zum Wetter des vergangenen Jahres sagen, aber beim Geschäftsbericht mussten die Dienstleister der Landwirtschaft bei fast allen Eckzahlen die Dürre erwähnen. „Zum Wetter gebe ich keinen weiteren Kommentar ab, aber zum Glück können wir es auch nicht ändern“, kommentierte Behrens.

Insgesamt hielten sich die Einnahmen mit rund 970 000 Euro und Ausgaben in der Höhe von gut 913 000 Euro fast die Waage und ergaben ein Plus von rund 57 000 Euro, das auch wieder für das laufende Geschäftsjahr in den Planungen angepeilt werde. Die Leistungen für das Mähdreschen seien zum Beispiel um knapp 800 000 Euro im letzten Jahr wegen der dürftigen Ernte gefallen, und der Handel mit hochwertiger Maissilage sei ebenfalls um fast 1,5 Millionen Euro eingebrochen. Dafür stieg das einfache Maishäckseln um 373 000 Euro an, da die kümmerlichen Maispflanzen oft direkt in den Häcksler wanderten.

Die neue Düngeverordnung ließe sich auch an den gestiegenen Kosten für Bodenproben von 26 000 Euro ablesen. „Wenn man weiß, wie wenig eine einzelne Probe kostet, kann man erahnen, wie viele Mehrproben es schon im letzten Jahr gab“, so der Geschäftsführer Christeleit. Bezüglich der Proben werde es in 2019 übrigens zu grundlegenden Vereinfachungen für die Landwirte der Region kommen, weil das neue Labor des Maschinenrings Niedersachsen Mitte in Brockel in Betrieb gehen werde. Deswegen stand für die Geschäftsleitung der Neubau des Standorts in Brockel 2018 ganz im Fokus und werde mit dem Umzug am 22. März vollendet.

Das neue Labor für Boden- oder Wasserproben werde derzeit mit Hilfe von erfahrenen Labors zertifiziert, damit die ersten Untersuchungen schnell in der Region erfolgen können. Bisher mussten die Proben auf Reisen gehen, und Ergebnisse lagen daher immer erst später vor. „Bodenproben sind weiter ein wichtiges Thema und werden nun bald im eigenen Hause untersucht“, sagte Christeleit, der dem anwesenden Vertreter der Hohen Heide, Heinrich Luttmann, für die Vermittlung der EU–Fördermittel dankte. Die Gesamtkosten des Neubaus in Brockel wurden mit 1,3 Millionen Euro kalkuliert, wovon alleine 250 000 für die Laboreinrichtung anfalle.

Auch die Fusion der Tochtergesellschaft Agrarservice Rotenburg mit dem Unternehmen Magnus absolvierte die Geschäftsführung und hatte neben dem laufenden Geschäft mit Herausforderungen des ganz speziellen Sommers zu kämpfen. Futtermittelknappheit bestimmte zusätzlich die tägliche Arbeit des Maschinenrings und hatte erhebliche Ressourcen bei der Suche nach Futter über das Netzwerk der Maschinenringe in ganz Deutschland gebunden. „Heu ist jetzt überall knapp“, fasste der Geschäftsführer die Lage zusammen.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung durch die anwesenden Mitglieder standen noch die Vorstandswahlen an. Nach fast 30 Jahren wollte Wilhelm Manke aus Luttum nicht weitermachen und wurde von Behrens verabschiedet. Die drei Vorstände Dirk Gieschen (Quelkhorn), Matthias Hoops (Schleessel) und Jan-Peter Miesner (Scheeßel) standen weiter zur Verfügung, und die Versammlung wählte sie einstimmig für eine weitere Amtszeit.