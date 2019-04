Eine wichtige Aufgabe

Mit den jungen Patienten spielen und sie Beschäftigen, das ist die Aufgabe der ehrenamtlichen Betreuer, die sich am Diakonieklinikum Rotenburg für Kinder einsetzen, die aus Krisengebieten kommen und hier behandelt werden. Die Besuchsdienste sind sehr wichtig, denn die Patienten sind ohne ihre Familien hier.

Rotenburg – Es sind oft mehrere Wochen am Stück, in denen die jungen Menschen weit weg von ihrer Familie im Krankenhaus liegen. Die Kinder kommen zum Beispiel aus Angola, Afghanistan oder dem Irak und sind unbegleitet hier, erklärt Christine Janssen. Die Organisation Friedensdorf International ermöglicht es ihnen, sich in einem Krankenhaus in Deutschland operieren zu lassen. Seitdem das Rotenburger Krankenhaus vor 17 Jahren angefangen hat, zwei bis vier Kinder pro Jahr über diese Organisation aufzunehmen und zu behandeln, gibt es auch Ehrenamtliche, die sich um die Patienten kümmern. Sieben Betreuer sind es momentan. Verstärkungen werden gesucht. Vorschriften für die Häufigkeit der Besuche gibt es nicht.

Die Mädchen und Jungen sind ohne Familienangehörige in Deutschland. Das medizinische Personal könne sich jedoch nicht intensiv um sie kümmern. „Die Besuchsdienste der Ehrenamtlichen sind deshalb eine sehr wichtige Aufgabe“, sagt Janssen, die seit drei Monaten am Diakonieklinikum in Rotenburg für die Fundraising-Projekte zuständig ist.

Die jungen Patienten leiden oft an einer speziellen Knochenentzündung oder einer Hautkrankheit, sodass sie zum Teil Transplantationen oder Prothesen bekommen. Diese werden über den Freibettfonds durch Spenden finanziert. Es sind also aufwendige Operationen, nach denen die Kinder häufig zwei Monate oder länger stationär behandelt werden. Insgesamt ein Jahr sind die Kinder meistens in Deutschland, zum Teil sind sie aber in einem Heim der Organisation Friedensdorf in Dinslaken am Niederrhein untergebracht.

Eine Hürde für die ehrenamtlichen Besucher ist jedes Mal die Sprachbarriere. „Die Kinder lernen zu Anfang ein Gebärdenalphabet, um grundsätzlich kommunizieren können“, erklärt Janssen. So können sie auch den Krankenschwestern mitteilen, wenn sie Hunger haben oder Schmerzen. Allerdings falle es den Kindern auch leicht, Deutsch zu lernen. Vonseiten des Friedensdorfs International gibt es für die Betreuer auch Wörterbücher mit den wichtigsten Begriffen in den Muttersprachen der Kinder.