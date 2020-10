Rotenburg – Gemeinwohlökonomie (GWÖ) – es ist ein Thema, mit dem sich Ekkehard von Hoyningen-Huene bereits seit gut zehn Jahren beschäftigt. Seitdem das Grünen-Stadtratsmitglied das gleichnamige Buch von Christian Felber gelesen hat, auf den die mittlerweile in mehreren Ländern aktive Bewegung zurückzuführen ist. Verschiedene Gruppen machen dort darauf aufmerksam. Hier setzt sich der Rotenburger nun dafür ein. Es ist eines seiner Ruhestandsprojekte, so der gelernte Bauingenieur, eine „Sache, für die man sich einsetzen sollte“. Im Interview verrät er, was dahinter steckt.

Was ist die Idee hinter der Gemeinwohlökonomie?

Es soll angestoßen werden, dass bei Entscheidungen in Unternehmen und Kommunen außer (betriebs-)wirtschaftlichen Kriterien auch Kriterien der Nachhaltigkeit sozialer und ökologischer Art einbezogen werden und nicht Einzel-, sondern Gemeinwohlinteressen im Fokus stehen. Dies wird mit einem umfangreichen Fragenkatalog untersucht und bewertet. Eine Bilanz dieser Bewertung wird regelmäßig veröffentlicht. Die GWÖ ist also eine Variante des Nachhaltigkeitsmanagements.

Auf welche Bereiche zielt sie ab?

Die GWÖ beschäftigt sich bei Kommunen mit den Kriterien Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie Transparenz und Demokratie im Hinblick auf die Berührungsgruppen Lieferanten, Finanzpartner, politische Führung – Verwaltung –, koordinierte Ehrenamtliche, Bevölkerung und Wirtschaft sowie Staat, Gesellschaft und Natur.

Wer muss dazu alles ins Boot geholt werden?

Der Erfolg einer Ausrichtung einer Kommune aufs Gemeinwohl steht und fällt mit dem Engagement aller Beteiligten, also der Verwaltung, der Kommunalpolitik und natürlich der Bürger. Beispiele in anderen Kommunen, wie ganz aktuell Steinheim in Nordrhein-Westfalen, zeigen, dass alle Beteiligten die Ausrichtung am Gemeinwohl als ausgesprochen positiv empfinden und zu neuen Ideen in dieser Richtung angeregt werden.

Warum ist es gerade jetzt ein Thema für Rotenburg geworden?

Seit 2016 gelten die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die „Sustainable Development Goals“ (SDG) der Vereinten Nationen, zu deren Umsetzung bis 2030 sich alle Staaten verpflichtet haben. Dies ist noch nicht ausreichend ins Bewusstsein der Politik, also auch der Kommunalpolitik, gelangt. Die Erfolge sind bisher gering. Im Ziel Nummer 11 geht es zum Beispiel um nachhaltige Städte und Siedlungen. Die Teilnahme am Prozess der Gemeinwohlökonomie hilft Kommunen, diese Ziele zu erreichen. Aber auch die Klima- und die Coronakrise müssen zum Anlass genommen werden, gemeinwohl-orientierte Politik zu betreiben.

Dabei soll ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestoßen werden, was ist Ihrer Meinung nach in diesem Zusammenhang zum Beispiel verbesserungsbedürftig in Rotenburg?

Zur Infoveranstaltung sind mehrere Kommunen des Südkreises und der Landkreis Rotenburg eingeladen. Sie sollen animiert werden, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und alle zu treffenden Entscheidungen im Hinblick darauf abzuklopfen. Konkrete Beispiele sind die Beschaffung von Pflastersteinen, bei denen sichergestellt ist, dass sie ohne Kinderarbeit hergestellt wurden, oder die Versorgung der kommunalen Liegenschaften mit regenerativer Energie. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Kommune perfekt sein. Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern darum, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu initiieren. Und die GWÖ-Aktivitäten einer Kommune sollen natürlich andere dazu animieren sich ebenfalls in dieser Richtung zu engagieren.

Infoveranstaltung

Die nächste Infoveranstaltung über Gemeinwohlökonomie in Kommunen ist für Montag, 16. November, ab 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses geplant. Interessierte Vertreter sollte ihre Teilnahme mit einer Mail an hoyningen-ekkehard@gmx.de ankündigen, die Corona-Regeln werden beachtet, ein Hygienekonzept liegt vor.