Eine Stimme für Landwirte

Höpferhöfen/Landkreis - Von Ann-christin Beims. Dass die Landwirte mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind, ist kein Geheimnis. Dass sich etwas verändern muss, sieht auch Landwirt Cord Meyer aus Höpferhöfen so und hat sich der neu gegründeten Initiative „Freie Bauern“ angeschlossen. Er ist der regionale Ansprechpartner der Interessenvertretung, die aus dem Bauernbund Brandenburg entstanden ist und nun bundesweit ausgedehnt werden soll. „Wir haben schon mehr als 1 000 Mitglieder“, erzählt Meyer.

Der Bauernbund selbst ist aus Unzufriedenheit mit dem Deutschen Bauernverband entstanden. Meyer ist im Herbst im Rahmen der Protestaktionen im Herbst mit Reinhard Jung, einem der Initiatoren der Freien Bauern, ins Gespräch gekommen. Ziel sei es, den Bauern wieder eine Stimme zu geben, mit einer von Politik und Industrie unabhängigen Organisation, so Meyer.

Er selber hatte Ende 2019 bereits einen Brief an die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geschrieben, sich seinen Frust von der Seele geredet – und damit einen Nerv getroffen. Außerdem ist er in der Initiative „Land schafft Verbindung“ engagiert. An deren Treckerdemonstrationen knüpft eine Bauernversammlung an, bei der die Frage, wie es danach weitergehen soll, im Mittelpunkt steht. Dazu ist neben Jung auch Mit-Initiator Alfons Wolff aus Sachsen-Anhalt am Mittwoch, 4. März, ab 11 Uhr im Eichenhof in Waffensen zu Gast, um die „Freien Bauern“ vorzustellen. Diese setzten sich für bäuerliche Familienbetriebe, gegen das Höfesterben und bauernfeindliche Politik ein.

2010 ist Meyer selbst aus dem Bauernverband ausgetreten, und „ich habe nichts vermisst“, macht er deutlich. Vor Ort würden alle gute Arbeit leisten, betont er, aber ausreichen würde das eben nicht. „Wir müssen eine klare Kante zeigen, Stellung beziehen, was ich beim Bauernverband vermisse.“ Dessen Präsidium habe sich von der Basis entfernt, sei in vielen Dingen zu befangen. „Wer sich bei den Freien Bauern engagiert, ist in keinem Aufsichtsrat“, so Meyer. Er nennt die Bauernmilliarde, die vom Bauernverband als „starkes Signal der Wertschätzung“ gewertet worden sei. „Das ist ein Schweigegeld“, sagt hingegen Meyer – von dem für jeden Betrieb am Ende nicht viel übrig bleibt. „Es geht uns nicht vorrangig um Geld, sondern um Anerkennung und Wertschätzung.“

In vielen Bereichen hätten Landwirte den Eindruck, allein verantwortlich gemacht zu werden. Ihre Forderungen würde der Bauernverband nicht fordern, „aus Angst, dass er jemandem vors Schienbein tritt“. Dazu zählt Freihandel nur noch mit Ländern, die unter deutschen sozialen und ökologischen Standards produzieren. Agrarförderung solle es nur für ortsansässige Landwirte geben, nicht für überregionale Investoren, die „Landwirten die Flächen wegkaufen“. Sehe man sich die EU-Agrarförderung an, sei unter den ersten 25 Prozent der Empfänger nicht ein Landwirt zu finden. Die Freien Bauern wünschen sich zudem Vorfahrt für die Landwirtschaft, zum Beispiel in Bezug auf den Naturschutz. Meyer denkt an das geplante Naturschutzgebiet Wümmeniederung, das landwirtschaftlich genutzte Flächen in Hellwege, Ahausen und Hassendorf betrifft, was den Landwirten Sorge bereite. „Es spreche nichts dagegen, wenn man für diese Ausgleichsflächen hätte“, merkt Meyer an. Düngenovelle aussetzen, Messstellen verdichten und Verursacher ermitteln ebenso wie Großstädte und Kläranlagen mit in die roten Gebiete zu setzen, sei ebenfalls wichtig. „Wir wehren uns nicht dagegen, Probleme zu lösen, die wir verursachen. Aber dagegen, Probleme auf den Zettel zu bekommen, die wir nicht verursachen.“ Die Freien Bauern sprechen sich gegen Gentechnik aus, aber für mehr Wettbewerb am Milchmarkt. Ein Thema, dass gerade in der Region viele bewege. Provokativ ist der Punkt „Ruhe am Weidezaun“. Dabei herrsche die Ansicht „Wölfe schießen statt Herden schützen“. „Wir sind der Überzeugung, dass das nur temporäre Maßnahmen sind.“ Man sei nicht gegen den Wolf, „aber er gehört nicht in urbanisierte Gegenden“.

Seit 1950 nehme die Zahl der Betriebe ab. „Es ist eine ungesunde Landwirtschaftspolitik.“ Es brauche viele starke, vielfältige Betriebe, nicht wenige große. Daher müssten die Abhängigkeit von Subventionen verringert, Bürokratie abgebaut und bäuerliche Familienbetriebe im Wettbewerb gestärkt werden. Als nächstes unterstützen die Freien Bauern die geplanten Demonstrationen am 5. März. Denn: „Egal wie wir sie stricken, bleibt die Landwirtschaft eine Zukunftsbranche.“ Ob sich was ändern wird, weiß er nicht: „Aber ich hoffe es.“