Niedersächsische Tafelrunde: Eine Standortbestimmung

Viel geredet wird jedes Jahr bei der Niedersächsischen Tafelrunde. Die Gäste der Benefiz-Gala im Rotenburger Heimathaus sprechen miteinander, und vom Rednerpult her tönen mehr oder weniger erquickende Vorträge. Die 27. Auflage im 29. Jahr war jedoch anders als viele zuvor. Sie war tiefgründiger und beschäftigte sich mit zentralen Standortbestimmungen. Wo kommen wir her, und wo wollen wir hin?

Rotenburg - Von Michael Krüger. Zunächst obliegt es dem Kuratoriumsvorsitzenden der Tafelrunde, Michael Schwekendiek, die Frage nach dem Wo zu beantworten. Wo ist Antje Boetius? Der Ehrengast hängt noch auf der Autobahn fest, als sich an diesem Dienstagabend wie gewohnt rund 150 geladene Gäste im Rotenburger Heimathaus versammelt haben. Schwekendiek begrüßt und leitet pointiert ein, aber bevor er sich genötigt sieht, alle Namen der Gästeliste und deren Funktion in Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen herunter zu rattern, steht die Professorin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven neben ihm: doch noch geschafft.

+ Arend de Vries © mk Die renommierte Meeresbiologin ist angekommen in Rotenburg und wird über das Abenteuer der Tiefseeforschung berichten. Das tut sie mit großer Leidenschaft, die Gäste lauschen ihr gebannt, vielleicht nicht nur, weil es inhaltlich um diesen unbekannten Kosmos geht, der weite Teile der Erde bedeckt und der immer noch weitgehend unerforscht ist.

Boetius geht über einen reinen Fachvortrag - der zuweilen in den vergangenen Jahren bei der Tafelrunde ermüdend wirkte - weit hinaus. Die Erforschung der Tiefsee, die Beschäftigung mit dem Klimawandel und neue Expeditionen fielen in eine Zeit, „in der es um die großen Fragen geht“, sagt sie. Wenn selbst in elf Kilometern Tiefe Plastikmüll das karge Leben bedroht, laufe etwas vollkommen falsch. „Wir können es uns nicht leisten, große Räume in der Tiefsee zu zerstören“, appelliert die 51-Jährige, zu unklar seien die Folgen, gerade weil das meiste dort unten „noch ein Geheimnis“ sei.

+ Samer Tannous © mk Lediglich drei Menschen waren bislang am tiefsten Punkt der Erde, sie selbst hat es bis auf vier Kilometer unter dem Meeresspiegel geschafft. „Im Bauch der Erde“, sagt Boetius, stelle man sich die existenziellen Fragen. Der Abstand nach oben ist groß, und mit der Perspektivverschiebung ergäben sich diese Gedanken: „Warum kümmern wir uns so wenig um unseren Planeten?“ Professor Tom Schaberg drückt nach den fesselnden 40 Minuten Tiefsee- und Existenz-Diskurs als Mitglied des Tafelrunde-Kuratoriums seine große Bewunderung für die Wissenschaftlerin aus. Der Chefarzt der Rotenburger Diako-Lungenklinik nimmt im gleichen Zuge alle Anwesenden in die Pflicht, „sich ihrer Verantwortung“ bewusst zu sein.

Ohne dies als zentrales Motto des Abends ausgegeben zu haben, nehmen auch der ehemalige syrische Flüchtling und heutige Französisch-Lehrer Samer Tannous im „Nachbarschaftlichen Grußwort“ und der Geistliche Vizepräsident der Landeskirche Hannovers, Arend de Vries, in der „Geistlichen Nachlese“ zwischen Vorspeise, Junghirschkeulenbraten und Absacker den inhaltlichen Ball auf.

De Vries nennt es eine „Blickweitung“, die nötig ist, um aus dem Hamsterrad des eigenen Lebens auszusteigen und sich dem „großen Ganzen“ zu widmen - sowohl dem Schönen als auch dem Gefährlichen: „Erst aus der Distanz lässt sich erkennen, wie nebensächlich vieles ist“, so der Geistliche. Er sagt das, als sich Ehrengast Boetius bereits verabschiedet hat: Der Terminkalender ist voll, irgendwo anders muss es wieder hingehen. In die Runde der „Tafelritter“ warf sie aber Ähnliches, als sie noch einmal das Mikrofon ergriff: „Was regen wir uns über das ganze Zeug auf?“ Rotenburg sei doch der Beweis dafür, wie Miteinander funktioniere - ob man nun aus der Tiefsee komme oder aus Syrien.

Tannous, 2015 geflüchtet und in Rotenburg zuhause, hebt den Perspektivwechsel auch auf die politische Ebene. „Ich möchte, dass Sie Ihr Land durch meine Augen sehen“, sagt er, fügt ein paar Anekdoten zu deutsch-syrischen Kulturunterschieden hinzu, die er in Kolumnen auf Spiegel Online verarbeitet, mahnt aber auch zugleich, demokratische Errungenschaften hierzulande nicht leichtfertig umzustoßen in Zeiten populistischer Strömungen. Wie Politiker hier Menschen führen und vor allem zusammenführen, sei „in Europa und der Welt derzeit nicht selbstverständlich“. Er jedenfalls sei als Gast sehr froh darüber, für seine Familie, seine Kinder und sich diese Freiheit, die „Werte und Prinzipien“ erleben zu dürfen.

Gesprächsstoff gibt es an diesem Abend genug, Impulse haben die gut gewählten Redner ausreichend und eindringlich geliefert. Als Standortbestimmung könnte diese illustre Tafelrunde 2019 aber auch in eigener Sache gelten. Es geht ins 30. Jahr des Bestehens, und aus dem Kuratorium ist die Überlegung zu vernehmen, ob Konzept und Ausführung hinterfragt werden müssen. Ein größerer Raum müsste eigentlich her, um mehr Leute unterzubringen. Eine Antwort wird es 2020 geben - wohl deutlich früher als die zur Positionsbestimmung des Menschen insgesamt.