„Eine Siesta kann hilfreich sein“

Facharzt Sebastian Kramer hat Hitze-Tipps für uns parat

+ © Diakonieklinikum Sebastian Kramer, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg, unterstreicht, wie wichtig es ist, bei den hochsommerlichen Temperaturen ausreichend zu trinken. © Diakonieklinikum

Rotenburg – Seit Tagen zeigt das Thermometer auch in Rotenburg Temperaturen von deutlich über 30 Grad an. Es ist heiß, und es ist trocken. Vielen Menschen macht die Hitze zu schaffen. Auch nachts kommt es kaum zu einer gewünschten Abkühlung. Wie gehen wir also am besten um mit der Wetterlage, und was macht sie mit uns? Fragen, mit denen wir uns an Sebastian Kramer wenden. Er ist Stellvertretender Ärztlicher Leiter im Zentrum für Notfallmedizin am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg.