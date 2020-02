„Kein Hexenwerk“: Die Schwalbe, sie läuft und läuft seit 56 Jahren

Von Helmut Reuter. In Unterstedt ist das Zweitakt-Geknatter der Schwalben seit Jahren nichts Ungewöhnliches. Im 800 Einwohner zählenden Ort hat zumindest gefühlt fast jeder Haushalt einen der DDR-Simson-Kultroller in der Garage oder im Schuppen stehen. „Wir sind schon ein besonderes Dörfchen“, sagt Eike Lüttjohann vom Schwalbenclub Unterstedt. 80 Mitglieder hat der Verein und weit mehr als 80 Schwalben. „Bei uns ist es eher so, dass der Trend zur Zweit-Schwalbe geht. Manche haben sogar drei oder noch mehr“, erzählt der 24-Jährige.

Unterstedt/Bremen - Der Kleinroller gehörte wie die Modelle Spatz, Star, Sperber und Habicht zur sogenannten Vogelserie des DDR-Zweirad-Herstellers Simson. Gebaut wurde die Schwalbe von 1964 bis 1986, und bis heute hat sie eingeschworene Fans, auch und vor allem junge. Der Grund: Für das Gefährt reicht die Führerscheinklasse AM. Die ist eigentlich auf 45 Stundenkilometer begrenzt. Nur die 60 Stundenkilometer flinke Schwalbe darf dank Ausnahmeklausel im Einigungsvertrag mit der Klasse AM gefahren werden – ein Alleinstellungsmerkmal.

Auch der Göttinger Martin Klein ist deutlich jünger als seine Schwalbe, mit der er schon in Georgien war und auch Vietnam bereiste. Der 25-jährige fährt nicht nur Simson: Er erklärt der Fangemeinde in seinem Blog, wie die Mopeds der einstigen VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerkes Ernst Thälmann Suhl am besten zu reparieren und zu restaurieren sind. „Alles leicht zu verstehen“, sagt er. „Kein Hexenwerk. Da ist nicht viel dran. Motor, Vergaser, kein komplizierter Kabelbaum.“ Ideal für Selbstschrauber.

Retro, cool, kultig – das sagen Fans über die Schwalbe

Retro, cool, kultig – in diesem Urteil sind sich alle Schwalbenfahrer einig. „Das ist eben Blech, kein Plastik und das rostet. Alles ein bisschen stilechter eben“, sagt Klein, der seine Schwalbe erst vor ein paar Wochen auch auf der Bremen Classic Motorshow gezeigt hat.

+ Eike Lüttjohann ist der Präsident des Unterstedter Schwalben-Clubs. © Menker

Ersatzteile gebe es ausreichend – gebraucht und neu, auch die kleine batteriebetriebene Parkleuchte auf dem Lenker, die in seltensten Fällen funktioniert. „Wenn die geht, dann weiß man: Da hat sich jemand richtig Mühe beim Restaurieren gegeben“, sagt Lüttjohann, der mit 16 Jahren zunächst die Schwalbe seines Vaters fahren durfte und seit fünf Jahren selbst eine hat. Mit der Schwalbe kann eine Tour durchaus schon mal nach zehn Kilometer vorübergehend zu Ende sein, weiß der Unterstedter. Das gehört dazu, wie der Schraubenzieher, der stets in Reichweite sein sollte.

Probleme gehören bei Schwalben dazu: „Das ist entschleunigend“

Vergaser verstopft oder verklebte Zündkerzenkontakte sind bei dem mit Benzin-Ölgemisch fahrenden Zweitakter keine Seltenheit. „Dann muss man eben schrauben. Aber das macht’s auch ein bisschen aus. Das ist entschleunigend“, macht Lüttjohann die Not ein wenig zur Tugend.

Ganz ohne Zweitaktqualm, Geknatter und Benzin kommt die E-Schwalbe aus. Technisch trennen die Modelle Universen, optisch erkennt man das gemeinsame Erbgut. „Die Elektroschwalbe ist natürlich im Vergleich zur Simson-Schwalbe deutlich größer, weil der ganze elektrische Antriebsstrang untergebracht werden muss“, erläutert Imke Berger. Sie ist Sprecherin der Firma Govecs, die die Namensrechte erwarb und die E-Schwalbe in Polen baut. „Aber man hat schon drauf geachtet, dass ebenso ikonische Design-Elemente wie die große Frontlampe oder der Gepäckträger erhalten bleiben. Das war schon wichtig.“

Elektro-Version der Schwalbe für „Ü-40 bis Ü-50“-Fahrer

Zielgruppe der surrenden Elektro-Version sind nicht in erster Linie junge Retro-Fans, sondern eher die Gruppe „Ü-40 bis Ü-50“. „Das liegt einfach auch schon im Preis begründet“, so Imke Berger. Je nachdem, ob sie 45 oder 90 Stundenkilometer schnell sein soll, kostet die E-Schwalbe im Basispreis 5590 oder knapp 7000 Euro.

Eine gut gebrauchte fahrfähige DDR-Schwalbe ist auf dem Markt schon für etwa 800 bis 1000 Euro zu bekommen. Dann muss der Besitzer aber noch Hand anlegen, zumindest was die Optik betrifft. Es kommt auch aufs Modell an, und ob die Schwalbe mit drei oder vier Gängen unterwegs ist. Für den Elektrotechnikingenieur Lüttjohann ist die Schwalbe mehr als ein Klassiker und ein Moped, mit dem man auffällt. „Dadurch, dass es aus der DDR kommt, hat man das Gefühl, man fährt jetzt was, was eine große Geschichte auch innerhalb Deutschlands mitgemacht hat.“

dpa