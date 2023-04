Eine Praxis in Rotenburg für die Zähne der Jüngsten

Von: Michael Krüger

Der Sprung in die Selbstständigkeit ist für Kristine Köhlmoos ein ganz neuer – ihr Angebot als Zahnärztin für Kinder in der Region aber auch. © Michael Krüger

So richtig gerne geht eigentlich niemand zum Zahnarzt. Und wenn die Eltern schon Angst haben, geht es den Kindern erst recht so. Kristine Köhlmoos will es anders machen. Sie eröffnet in der kommenden Woche die erste Praxis für Kinderzahnheilkunde in der Region. Ein Herzensprojekt für die gebürtige Borchelerin in ihrer Heimatstadt.

Rotenburg – „Ich möchte es ihnen so einfach wie möglich machen“, sagt Kristine Köhlmoos. Die 39-Jährige strahlt, als sie das sagt. Eigentlich tut sie das fast durchgehend, wenn sie über ihr Herzensprojekt spricht: Kommende Woche eröffnet die gebürtige Borchelerin in ihrer Heimat Rotenburg die erste reine Praxis für Kinderzahnheilkunde in der Region. „Leicht machen“ bedeutet Angst nehmen: Dafür muss nicht nur das Team besonders geschult sein, sondern es muss auch eine ganz besondere räumliche Atmosphäre vorhanden sein. Die ist in den vergangenen Monaten in den Räumen der ehemaligen Praxis von Jochen Badke am Weicheler Damm entstanden.

Das Geheimnis ist die Kommunikation. Köhlmoos bezeichnet sich im Steckbrief auf der Website ihrer Praxis „Kids & Kö“ selbst als „Zahnretterin, Wackelzahnspezialistin und Geschichtenerzählerin“. Tatsächlich, sagt sie, sei ein Großteil ihrer Arbeit auch ein „psychologischer Teil“. Vier Geschwister habe sie, alle älter, sehr früh sei sie bereits Tante geworden. Der Umgang mit kleineren Kindern gehörte für sie zum Aufwachsen dazu. „Handwerk und schöne Sachen bauen“ habe sie zudem fasziniert. Kunst, Biologie, Kinder – irgendwo da in dieser Schnittmenge habe sie die Kinderzahnheilkunde gefunden. In den vergangenen Jahren hat sie in einer Buchholzer Praxis gearbeitet, die dieses spezielle Konzept verfolge – und sei selbst zweifache Mutter geworden.

Kinder brauchen mehr Zeit - und die ist teuer

Kinder bis zwölf Jahren sind ihre neuen Kunden. Im Januar hat sie die alte Zahnarztpraxis Badke übernommen. Zunächst wollte man noch gemeinsam praktizieren, doch das sei „aus behandlungstechnischen und vor allem bürokratischen Gründen und Hürden“ gescheitert, wie Badke mitteilt. 1975 gebaut, ist aus der alten klassischen Praxis eine „Waldpraxis“ geworden. Mitten in der Stadt, aber doch im Grünen, mehr Licht, freundliche Farben, ein Klettergerüst, Bücher, Bildschirme – und ein Ablauf, der darauf abgestimmt ist, dass Kinder nicht das Gefühl haben, irgendwie zu stören. „Es sind Räume, in denen Kinder Kind sein dürfen“, sagt Köhlmoos. Scheuen andere Kollegen des Fachs die volle Spezialisierung auf jüngere Patienten, weil sie glauben, dass sich deren Behandlung nicht rentiere und Kinder den normalen Betrieb durcheinander bringen, weil sie eben mehr Zeit und Aufmerksamkeit brauchen, nehme sie die Herausforderung an. Aber sie weiß auch: „Ich fange bei Null an.“ Vom alten Team habe sie zwei Mitarbeiterinnen übernommen, perspektivisch suche sie noch eine ärztliche Kollegin: Bewerbungen sind noch gerne gesehen.

Kontakt Termine können bei „Kids & Kö“ online gebucht werden auf www.kk-row.de. Die Praxis ist auch erreichbar unter 04261 / 3340.

Aus Empfang, Wartezimmer und Behandlungsräumen ist mit viel handwerklichem Detailreichtum eine „Waldpraxis“ geworden. „Frida Fuchs“ ist das Maskottchen, in den Behandlungszimmern werden sich Eichhörnchen, Wildschwein und Reh wiederfinden – und noch ein heimischer Waldbewohner, den die Patienten mit aussuchen dürfen.

„Ich möchte, dass das hier funktioniert“, beteuert Köhlmoos. Sie habe die Selbstständigkeit gar nicht unbedingt geplant, habe auch Gespräche mit anderen ortsansässigen Kollegen geführt. Die seien von der Idee durchaus begeistert, aber „um so arbeiten zu können, wie ich es will, musste ich mich selbstständig machen“. Fünf und acht sind die eigenen Kinder, 30 Stunden wolle sie künftig „am Stuhl“ arbeiten.

Hypnose gegen die Angst

Den Namen ihrer Praxis schreibt Köhlmoos in Anlehnung an den dänischen Familienzweig mit dem skandinavischen „ö“ mit durchgestrichenem Buchstaben. Das skandinavische „hyggelig“ ist es denn auch, das ihre kleinen Patienten erleben sollen. Gemütlich, angenehm, nett – eigentlich nicht das Erste, was man mit einer Zahnarztpraxis verbindet. Aber nur so funktioniere spezielle Kinderzahnheilkunde. Das Wort „Spritze“ werde zum Beispiel nie genutzt, stattdessen gebe es „Schlafsaft“. Zähne werden nicht gezogen, sie werden „rausgewackelt“ – passend dazu begleitet mit Geschichten (für Jungs) von Baggern, die kräftig im Matsch arbeiten müssen. Köhlmoos möchte dabei keine „Zwei-Klassen-Medizin“, behandle alle Patienten. Aber, und das ist dann doch eher klassisch medizinisch heute, „über Zuzahlungen hat man mehr Zeit“. Hypnose und Lachgas wolle sie einsetzen nach Bedarf, wenn damit große Ängste überwunden werden können, auch ein Raum für Operationen unter Vollnarkose wird hergerichtet.

Schmerzen bei Behandlungen könne auch sie nicht vermeiden, aber: „Ich muss das Kind erst nehmen.“ Eltern, die früher noch gehört hätten, sie müssten tapfer sein und es dürfe nicht weh tun, müssten mit ins Boot geholt werden: So einfach wie es eben geht – für alle.