Eine neue Zeitrechnung

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Mancher Stammhörer der Rotenburger Stadtkirchen-Konzerte mag sich vergangenen Samstag gefragt haben: „Hoppla, was ist denn hier los?“ Als die ersten Klänge durch den erhabenen Kirchenraum schallen, wird dem Publikum vermutlich eines bewusst: Es ist eine neue musikalische Zeitrechnung angebrochen. Oder - Von Henrik Pröhl. um es mit den Worten Simon Schumachers aus dem Programmheft zu sagen: „Moin, ich bin der Neue.“

Das sagt im Grunde alles, denn mit dem frisch gewählten Kreiskantor herrschen offenbar auch andere Sitten in der Stadtkirche. Da gibt es die Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ von Gioachino Rossini. Opern-Klänge in der Kirche? Mit fröhlichem Schwung und gutem Sound setzt die Sinfonietta Lübeck unter souveränem Dirigat an und sorgt gleich am Anfang unter den etwa 300 Zuhörern für Begeisterung. Das Publikum jedenfalls zeigt sich aufgewühlt. Der Konzert-Abend bringt Werke der Romantik, die unterschiedlicher nicht sein können. Dazu sehr ausführlich einführende Worte von Alexa Wilke, Lars Rüter und Simon Schumacher. Später folgt Mendelssohns Psalm 42, „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ – in der Stadtkirche kein unbekanntes Werk. Die Musik spielt sich mitunter schluchzend schön in die Ohren. Hier hinterlässt der Komponist eine in Musik gegossene, tiefe Frömmigkeit und Sehnsucht nach Gott. Wie sehr kann man das in dieser unruhigen Zeit menschlicher Irrläufe nachvollziehen? Die Stadtkantorei liefert solide ab, singt schön und in einem Bogen. Wenn nicht die Sopra-nistin Charlotta Henricson gewesen wäre, die mit flatternd-flirrender Stimme den Hörgenuss deutlich eintrübt. Schuberts „Unvollendete“ – ewige Musik, die bis heute wegen ihrer Zweisätzigkeit verblüfft, mit gesanglichen Motiven und verheißungsvoller Sehnsucht immer wieder erstaunt. Schumacher und die Sinfonietta präsentieren das Werk ohne besondere Überraschungen. Anton Bruckner hat mit dem „Te Deum Laudamus“ zwar seinen kompositorischen Durchbruch geschafft, das Werk aber sorgt bis heute wegen seiner Schroffheit und Härte für gespaltene Gemüter. Brachial kommt das Bruckner‘sche Gotteslob daher, als sei es ein „Dies Irae“. Tenor Clemens Löschmann sorgt mit technisch perfekter und lyrischer Gestaltung dann doch für himmlische Innigkeit, Nina Böhlke (Alt) und Sönke Tams Freier (Bass) wissen sich dem klanglich harmonisch einzubinden.

Simon Schumacher inszeniert mit vollem Besteck: Fast 120 Akteure in Chor und Orchester, fettes Blech und die satte Orgel. Am Ende gibt es frenetischen Applaus, der eine Zugabe fordert. Noch einmal gibt es Rossini, diesmal zum Mitklatschen. Nicht jedermanns Sache. Wie urteilt das Publikum nach gut zwei Stunden Musik? „Ich bin zwiegespalten“, sagt eine Damen. „Tolle Aufführung“, kommentiert ein anderer Gast. „Ich habe die gesprochenen Texte nicht gebraucht“, so das Urteil einer anderen Zuhörerin. War das jetzt die „Last Night of the Proms?“ Wie auch immer, es ist offenbar eine neue Zeitrechnung angebrochen.