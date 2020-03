Der neue Jugenddiakon Kevin Hisgen stellt sich vor

Rotenburg - Entspannt sitzt er in der Stadtkirche auf einer der Bänke im hinteren Teil, um ein wenig von sich zu erzählen, bevor es für das Foto rüber geht ins Gemeindehaus: Den Ort, an dem der neue Jugenddiakon Kevin Hisgen künftig vor allem „schalten und walten“ wird, wie er sagt. Dort ist sein Büro und dort ist der Jugendtreff, den er fest im Blick hat.

„Ich habe ganz viel ausprobiert bisher in meinem Leben“, sagt Hisgen. Daher sei sich der 26-Jährige umso sicherer, dass sein Beruf genau der richtige für ihn ist. Der 26-Jährige, der aus Northeim bei Göttingen, kommt, machte erst seinen Hauptschulabschluss, dann seinen Realschulabschluss auf einer Hauswirtschaftsschule. Nebenbei arbeitete er in der Gastronomie. So ganz die Wunschrichtung war das aber noch nicht, Hisgen entschied sich für die Fachoberschule Wirtschaft. „Was auch immer mich dazu getrieben hat, im Nachhinein war es das Beste überhaupt“, zieht er ein Fazit. Denn im elften Schuljahr machte er an drei von fünf Tagen der Woche ein Praktikum. Auf der Liste möglicher Plätze stand die evangelische Jugend Leine-Sollingen. „Bis dahin war ich Otto-Normal-Christ, der alle naselang in die Kirche ging“, erinnert er sich. Er ist konfirmiert, hat aber nur wenige Berührungspunkte. „Nach vier Wochen war mir aber schon klar, dass ich das machen möchte“, sagt er.

Er fing an zu planen, richtete sein zwölftes Schuljahr darauf aus, die Voraussetzungen für das Studium zu erlangen: Religionspädagogik und Soziale Arbeit in Hannover. „Ich kam als Praktikant aus der Jugendarbeit, das hat mir viel Spaß gemacht und im ersten Semester konnte ich mir gut vorstellen, dorthin zurückzugehen.“ Auch Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe standen zur Wahl, letztlich entschied er sich aber dafür, Jugenddiakon zu werden.

Sein Anerkennungsjahr absolvierte Hisgen in Buchholz in der Nordheide, im Kirchenkreis Hittfeld. Dort war er sowohl im Kirchenkreisjugenddienst als auch in der evangelischen Jugend tätig. „Da habe ich mich noch einmal bestätigt gefühlt“, so Hisgen. Jetzt wartet auf den Religionspädagogen und Sozialarbeiter eine neue Aufgabe: Er hat zum 1. März den vakanten Posten des Jugenddiakons übernommen. Am Sonntag wird er im Rahmen des Gottesdienstes in der Stadtkirche eingesegnet.

Zu seinen Aufgaben in den drei evangelischen Kirchen Rotenburgs – Stadtkirche, Michaelskirche und Auferstehung – gehört künftig die Kinder- und Jugendarbeit. „Viel Projektarbeit“, meint er. Die evangelische Jugend gibt Ideen und Wünsche vor, die Hauptamtlichen „sind beratend tätig“, unterstützen und begleiten sie bei der Umsetzung. Wie Kinder schon früh für Kirche und Glauben begeistert und an diese gebunden werden können, sind Fragen, die den Diakon beschäftigen werden. Ein großes Thema sind auch die Freizeiten, dazu gehört das Zeltlager Offendorf und das Konfi-Camp in Wittenberg. Konfirmandenunterricht gibt Hisgen nicht, aber mit ihnen arbeitet er ebenfalls, zum Beispiel an Abendmahlstagen. Gottesdienste und Andachten für Jugendliche, gestaltet von ihnen selbst, findet er prima. „Ich habe großes Interesse daran, das auszubauen“, erklärt er. „Sie sollen sich ausprobieren können.“

Schon vor Jahren ist die Kirche davon weggegangen, dass jede Gemeinde ihren eigenen Diakon hat. Im Zuge des Mitgliederrückgangs und dadurch weniger finanzieller Möglichkeiten haben sich Gemeinden zusammengeschlossen, Regionalstellen geschaffen. „Es ist eine Langzeitfrage, wie sich Kirche auch ändern muss“, meint Hisgen, der in seiner Arbeit ebenfalls stets neue Wege sucht. „Das wird ein Thema sein in den nächsten 30 Jahren.“ Bereits bei den Diakonen mache sich ein Mangel bemerkbar, die vakante Stelle in der Kirchenregion Scheeßel-Fintel-Lauenbrück ist noch immer unbesetzt. Schlimmer sei es bei den Pastoren. „Allein in der Landeskirche Hannover gehen in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Pastoren in den Ruhestand“, erklärt Hisgen – und zu wenige kommen nach. So könnte es in Zukunft auch sein, dass die Diakone verstärkt Aufgaben der Pastoren übernehmen werden. Die Landeskirche setze alles daran, die Berufe attraktiv zu gestalten. „Was sie sind, aber man muss dafür leben“, betont Hisgen. Die Jugendarbeit erachtet er als modern, „da sind wir auf einem guten Weg“. Manchmal vorurteilsbelastet scheint ihm hingegen die Außenwahrnehmung. „Viele Jugendliche schrecken beim Wort evangelisch zurück – da müssen wir vielleicht noch mehr Vorurteilsabbau betreiben“, gibt er zu bedenken. „Manche denken, wir reden in einer Tour über Kirche und Glauben, das stimmt nicht.“

Was ihn aber besonders freut: Auch ohne eigenen Jugenddiakon hat die Jugend in den vergangenen Monaten weitergemacht. So gibt es alle paar Wochen eine „Team-Zeit“, eine Art Vorausbildung für Jugendleiter, die mehr darüber erfahren wollen, was es bedeutet, Gruppen anzuleiten sowie über sich und den Glauben in Austausch zu kommen. „Ich würde mich freuen, wenn sich das etabliert.“ Für die Zukunft erhofft er sich ein lebendiges Gemeindeleben in Rotenburg und „viele junge engagierte Menschen“.