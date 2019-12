Eine Mammutaufgabe

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verspricht „für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen“. So steht es auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es soll Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ermöglichen, dazu gehört auch die Entscheidung, wo sie wohnen und essen möchten. Am 1. Januar 2020 tritt die dritte und damit vorletzte Reformstufe des Gesetzes in Kraft, betroffen ist davon unter anderem die Mittagessensregelung in den Werkstätten, aber auch das Thema Wohnen steht im Fokus. Die Theorie des Ganzen klingt gut, aber wie sieht es in der Praxis aus?

Es sind große Herausforderungen, sagen Schirin Jäger (Projektmanagement) und Hans-Joachim Hopfe (Bereichsleitung Wohnen) von der Lebenshilfe Rotenburg-Verden im Gespräch. Die liegen vor allem in der Bürokratie – denn die ist immens gewachsen, sowohl für die Träger als auch die Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer. Im Fokus steht bei der dritten Reformstufe die Veränderung der Trennung der Leistungen: Auf der einen Seite sind die Fachleistungen, unter die unter anderem die Betreuung fällt, auf der anderen Seite stehen die existenzsichernden Leistungen, die „jedem Menschen in Deutschland zustehen“, betont Jäger.

Die Reformänderungen betreffen zum Beispiel das gemeinschaftliche Mittagessen in den Werkstätten, dass die Beschäftigten künftig selbst bezahlen müssen. Eine Ankündigung, die zunächst für Ängste und Unsicherheit unter den Bewohnern gesorgt hatte. Zumal der Vorlauf extrem kurz war: Erst Ende Oktober kam die Entscheidung aus Berlin. Bevor die Informationen jedoch an die Beschäftigten und ihre Betreuer gingen, haben sich Juristen und der Werkstattrat damit befasst. Ein Kraftakt, „immer noch“, so Jäger. Das Geld bekommen die Beschäftigten, wenn sie Grundsicherung erhalten, zwar als Mehrbedarf erstattet. Aber: Wer keine Grundsicherung erhält, muss selbst für das Mittagessen aufkommen.

Aber nicht nur das Essen, auch das Thema Wohnen ist groß. „Die Mittagsverpflegung ist das eine, was einen Rattenschwanz nach sich zieht, im Bereich stationäres Wohnen mussten die Wohn- und Betreuungsverträge angepasst werden“, meint Hopfe. Immerhin etwa 70 Seiten. „Ein unglaublich hoher bürokratischer Aufwand.“ Zudem waren einzelne Punkte ungeklärt, mussten nach und nach bearbeitet werden.

Wer im stationären Wohnen lebt, hatte beispielsweise vorher von der Erwerbsminderungsrente nichts, weil das Sozialamt diese auf sich übergeleitet und alle Kosten – Betreuungs-, Wohn- und Lebensmittelkosten – davon gezahlt hatte. Der Bewohner bekam ein „Taschengeld“, wie es Hopfe nennt, auf sein Konto. Jetzt geht das Geld direkt auf das Konto der Bewohner. „Ein richtiger und wichtiger Schritt“, meint Jäger.

Aber genau diese Trennung bewirkt aktuell bürokratisches Chaos bei allen Beteiligten. Positiv sei die damit verbundene Eigenverantwortung. Auch bekommt niemand weniger als vorher, lediglich die Strukturen sind anders. Allerdings seien Bewohner mit einer geistigen Behinderung mit den Anträgen und Kalkulationen, die sie jetzt anstellen müssen, „völlig überfordert“, meint Jäger. Die Freude wird da sein, das Geld auf dem Konto zu haben, weiß Hopfe. „Aber dass ich im Hinterkopf die künftigen Kosten habe, das muss sich entwickeln, das kannten die Leute vorher nicht.“ Für andere banal scheinende Dinge müssen erklärt werden: Wer etwas kaufen will, braucht Rücklagen.

Mehr Unterstützung bei den Finanzen ist nötig – weniger bei denjenigen mit einer körperlichen Behinderung, aber diejenigen mit einer kognitiven Einschränkung „müssen herangeführt werden, mit so viel Verantwortung umzugehen“, sagt der Wohnbereichsleiter. „Unsere Klientel ist überwiegend geistig behindert, aufklären ist da der Schwerpunkt unserer Arbeit.“ Deswegen haben viele einen gesetzlichen Betreuer, der Dinge im Sinne des Bewohners regeln soll. Aufklären ist nicht immer einfach: „Die Bewohner bekommen nur ganz vereinfacht mit ,ich bekomme kein Taschengeld mehr‘ – das zu erklären ist schwierig.“

Zur Unterstützung sind unter anderem die Mitarbeiter geschult worden. Aber auch die gesetzlichen Betreuer sind in der Pflicht, wenn die Finanzen zu ihrem Aufgabenbereich gehören. Auch hier gibt es Herausforderungen, denn die Betreuer sind oftmals Eltern oder weitere Angehörige in höherem Alter. „Sie sollen die ganzen gesetzlichen Formulierungen verstehen, was uns schon schwer fällt teilweise“, meint Hopfe. Das geht nur in Teamarbeit: „Es ist ein Zusammenspiel zwischen gesetzlichem Betreuer, pädagogischem Mitarbeiter und dem Kunden, den Umgang mit dem Geld zu meistern“, sagt Jäger, die extra einen Stundenanteil nur für diese Änderungen zur Verfügung hat. Aber sie merkt auch an: „Es gibt viele, die ihr Amt aufgeben.“ Bislang aber noch nicht bei der Lebenshilfe in Rotenburg.

Lediglich im Bereich ambulantes Wohnen ändert sich weniger: Wer allein lebt, bekommt bereits seine Grundsicherung direkt und haushaltet damit. Wer viel Unterstützung benötigt, braucht hingegen fast immer eine 24-Stunden-Betreuung, lebt daher in stationären Wohnformen. Es gehe aber dahin, dass auch Menschen mit höherem Hilfebedarf ambulant leben: „Das Recht haben sie, wie sich das in Zukunft verändert, weiß man noch nicht“, sagt Jäger. Das Gesetz soll mit sich bringen, dass jeder so wohnen kann, wie er möchte. So könnte auch jemand mit 24-Stunden-Betreuung in seiner eigenen Wohnung leben, wenn dies sein Wunsch ist. Ob genügend Betreuer zur Verfügung stehen, steht auf einem anderen Blatt. „Man muss gucken, wie sich das entwickelt“, so Jäger – das ein oder andere Gerichtsverfahren bleibe dabei sicher nicht aus.