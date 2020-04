Eine Krise und zwei Kandidaten

Rotenburg – Kurzarbeit in der Politik? Mitnichten. Während das gesellschaftliche Leben ruht, müssen an den Schalthebeln in den Parlamenten, Kreis- und Rathäusern die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um der Corona-Krise zu begegnen. Das betont Eike Holsten beim Gespräch auf Distanz über den Gartentisch im Homeoffice zwischen zwei Telefonkonferenzen. Der 36-jährige CDU-Politiker ist Mitglied des Landtags, Kreistags und Rotenburger Stadtrats. Zudem muss er als CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt finden.

Die billigste Einstiegsfrage in Interviews, derzeit aber notwendig: Wie geht es Ihnen?

Obgleich man jeden Morgen mit großer Ernsthaftigkeit aufsteht und unterwegs ist, weil einem von denen, die betroffen sind, Ängste und Nöte geschildert bekommt, geht es mir persönlich gut – weil ich keine Mitarbeiterverantwortung habe oder bei der Bank vorstellig werden muss, um Kredite aufzunehmen.

Was machen Sie den ganzen Tag?

Ich fahre morgens ganz regulär ins Büro und schaue, was aufgelaufen ist. Ich kommuniziere viel mit Behörden, Ministerien, Unternehmern und Bürgern, die ihre jeweiligen Anliegen haben mit Verordnungen oder Problemen. Dann gibt es Video- und Telefonkonferenzen. Ich nutze inzwischen sieben verschiedene Messenger-Systeme auf dem Handy, um im Austausch zu bleiben. Gegen die Gewohnheit komme ich aber abends zeitig nach Hause und bringe meine Kinder ins Bett, was zu einem normalen Familienleben verhilft, das es ohne Corona sonst nicht gibt.

Vermissen Sie Auftritte beim Schützenfest?

Die folgen ja erst noch. Aber ich befürchte, auch die kommen uns in diesem Jahr abhanden. Ich glaube, in Anbetracht dessen, um was es derzeit geht, kann jeder gut darauf verzichten.

Haben Sie Angst?

Nein. Mir ist schon Angst und Bange um manchen Wirtschaftsbereich und manchen Arbeitsplatz im Wahlkreis. Aber Angst im Sinne davon, dass wir der Bedrohung unserer Gesundheit nicht Herr werden können, habe ich nicht.

Sind die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens ausreichend, um das Virus einzudämmen?

Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man noch weitreichender die Grundrechte einschränken könnte. Man muss nun schauen, wie mit freiwilligen Handydaten umgegangen wird, aber die Maßnahmen halte ich für offenkundig ausreichend. Ich sehe keinen Anlass, das weiter zu verschärfen.

Wann können wir mit Lockerungen rechnen?

Ich hoffe, dass man mit etwas Abstand zu Ostern – eineinhalb bis zwei Wochen – recht klar wird formulieren können, in welchen Schritten man wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich gehe fest davon aus, dass wir einen Teil dieser Normalität wieder ab Anfang Mai erleben können.

Das heißt, auch dann werden erst wieder die Schulen öffnen?

Das kann heute noch niemand sagen. Dass es aber rasch nach Ostern passiert, glaube ich nicht.

Muss ich meinen Sommerurlaub schon stornieren?

Ich habe meinen noch nicht storniert. Wir wollen in die Niederlande fahren.

Langfristig gesehen: Wann kehren wir in unser normales Leben zurück?

Corona wird uns mit Sicherheit länger beschäftigen, absehbar auch ein Jahr lang. Wir müssen weiter vernünftig miteinander umgehen, soziale Distanz wahren und Hygieneregeln einhalten. Diese Maßnahmen werden uns länger begleiten – Einschränkungen der Grundrechte aber nicht. Davon kommen wir wieder schnell weg. Wir werden zu seinem anderen gesellschaftlichen Umgang kommen, der auf Freiwilligkeit basiert. Umso mehr gesunder Menschenverstand waltet, umso weniger Verordnungen braucht es.

Der fehlt ja offensichtlich aber oft. Oder warum kaufen alle Klopapier?

Eine verdammt gute Frage. Vor allem für Menschen, die dann händeringend wirklich etwas einkaufen müssten, weil sie es brauchen, und keins mehr bekommen. Die Auswüchse, dass man glaubt, es laufen ein paar „Verrückte“ herum, ist wohl ein Eindruck, der einem über die sozialen Medien und die Boulevardblätter vermittelt wird. Das sind Randerscheinungen für Klickzahlen.

Macht die Politik genug gegen das Virus?

Im Bereich Gesundheit machen wir alles, was irgendwie möglich ist. Die Frage ist, ob wir wirtschaftlich alles machen und ob es uns gelingt, das Schlimmste zu verhindern. Diese Frage wird man erst in der Retrospektive beantworten können.

Die Besserwisser werden kommen.

Die sind heute schon da und haben sicher auch dann Hochkonjunktur.

Wie bewerten Sie das Krisenmanagement des Landkreises?

Ich telefoniere regelmäßig mit Landrat Hermann Luttmann (CDU) und finde, dass sie es sehr unaufgeregt und anständig machen. Wir leben ja im Landkreis durchaus auch auf einer Insel der Glückseligen: Wir kommen uns räumlich nicht so nahe wie in der Stadt und haben weniger Skiurlaub-Rückkehrer, weil hier andere Menschen leben. Das Publikum hier ist nicht so geneigt, sich zu infizieren.

Was kann die Politik noch tun, um die ehrenamtlichen Helfer in ihrem solidarischen Bemühen zu unterstützen?

Für freiwillige Helfer im Katastrophenschutz haben wir als Land zum Beispiel die Verdienstausfälle in jedem Fall übernommen. Allein dafür gibt es 20 Millionen Euro. Ansonsten braucht es viel Koordination und Ansprachen durch die Behörden.

Landkreis und Diakonieklinikum haben in diesen Tagen die Suche nach freiwilligen Helfern intensiviert. Wie kann man die gewinnen? Ein Appell an die Moral reicht doch nicht aus.

Diese Helfer muss es erst einmal geben. Das ist kein monetär zu gewinnender Wettbewerb, sondern ein Appell an jeden Einzelnen, sich mit seinen Mitteln einzubringen. Das gilt auch für die Tafeln oder andere soziale Dinge. Was zum Beispiel im Bereich der Nachbarschaftshilfe stattfindet, ist enorm. Dass Politik das fördern kann, indem sie Geld in die Hand nimmt, wage ich zu bezweifeln.

Kennen Sie einen Gewerbetreibenden, der schon Geld vom Staat bekommen hat?

Eine ganze Reihe. Trotzdem ärgere ich mich jeden Tag über jeden, der noch einen Tag zu lange darauf wartet.

Also kommen die Hilfen bei den Unternehmern an?

Ja. Ich bekomme durch die Bank weg positives Feedback zu den Hilfen, auch wenn die Antragstellung manches Mal schwierig ist. Die positiven Rückmeldungen zur Politik sind mehr als sonst.

Was bleibt politisch derzeit in Hannover liegen, obwohl es eigentlich erledigt werden müsste?

In meinen Augen nichts. Anträge lassen sich auch ohne Plenarberatung in Ausschüsse verweisen. Das, was an Beschlüssen notwendig war, wurde im Plenum geschafft. Jetzt sind wir sowieso in der Osterpause.

Das gilt auch für die Kreis- und Stadtratsebene?

Auch dort ist bis dato nichts liegen geblieben, weil alle Sitzungen stattgefunden haben oder absehbar stattfinden werden. Im April werden wir noch Kreistag- und Stadtratssitzungen haben.

Mit Blick auf Rotenburg: Welche Folgen wird das Virus für die Stadt und die Region haben?

Ich hoffe sehr, dass sich manches, was man als Hoffnungsschimmer lesen kann, bewahrheitet und wir uns darauf besinnen, was wir vor Ort haben. Was kann ich vor Ort konsumieren? Was ist regional? Alles, was unter dem Hashtag „#supportlocal“ firmiert, braucht Unterstützung, und ich hoffe, dass auch noch „Locals“ da sind am Ende des Tages, die ich unterstützen kann.

Es werden aber auch in Rotenburg Unternehmen auf der Strecke bleiben.

Da müssten Sie jetzt schon konkrete Beispiele nennen. Stand heute, habe ich noch die Hoffnung, dass das Gros den Tag X überleben wird. Da, wo das nicht gelingt, mag das auch Gründe haben, die jenseits von Corona liegen – wenn sie schon vorher Probleme hatten.

Man vernimmt keine kritischen Diskussionen, kein Nachfragen der CDU. Also alles im Lot in der Rotenburger Politik?

In der Whatsapp-Gruppe der CDU-Stadtratsfraktion lese ich weiterhin nahezu täglich kritische Anmerkungen zu Dingen, die man mal sehr genau hinterfragen müsste. Die stehen aber tatsächlich allesamt hinter der Tagesaktualität an. Wir finden, dass die Verwaltung derzeit andere Fragen zu klären hat als Dinge, die man vielleicht auch noch in vier, sechs oder acht Wochen auf die Agenda nehmen kann.

Wen schickt die CDU 2021 ins Rennen ums Rotenburger Bürgermeisteramt?

Wir legen als Gemeindeverbandsvorstand gerade die Form der Folgegespräche mit zwei Kandidaten, die wir noch in der engeren Auswahl haben, fest. Haben die stattgefunden, werde ich voraussichtlich im Mai dem Vorstand einen Vorschlag unterbreiten. Und der Vorstand entscheidet dann, wer es wird.

Ist eine Frau unter den letzten beiden Kandidaten?

Nein.

Erwarten Sie einen Gegenkandidaten anderer Parteien oder wollen Sie auf diese zugehen und einen gemeinsamen Bewerber aufstellen?

Mein Anspruch ist schon, einen Kandidaten zu finden, der von den anderen Parteien getragen werden könnte. Ich werde mit Sicherheit mit den anderen Parteien das Gespräch suchen. Das werde ich tun, sobald ich weiß, wen wir nominieren. Erst danach gehen wir an die Öffentlichkeit.

Ostern ohne Familienbesuche: Wie schwer fällt Ihnen das?

Ausgesprochen schwer. Wir haben schon die Geburtstage meiner Mutter und meiner Schwiegermutter nicht feiern können. Insbesondere für die Kinder ist es schwer, mit Oma und Opa nur über Videotelefonie zusammenzukommen. Ich wiederum werde über Ostern sicherlich auch den ein oder anderen Tag ins Büro fahren.