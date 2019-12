Eine Kiefer mit Geschichte

Rotenburg / Brockel - Von Guido Menker. Henning Küper ist nicht nur Förster. Er ist auch ein Wühler. Immer wieder steigt er leidenschaftlich gerne in die Archive, um sich auf die Suche nach Geschichten zu machen, die in Verbindung stehen mit dem, worum er sich kümmert: um den Forst in und um Rotenburg herum. Im Archiv für Heimatforschung ist ihm die Geschichte zu einer Kiefer in die Hände gefallen, die bereits seit 1934 als Naturdenkmal ausgewiesen ist. „Eine Kiefer mit sehr schöner Krone“, beschreibt es eine Forstamt-Karte von 1934, die eben diese Kiefer erstmals als Naturdenkmal ausweist. Ähnlich formuliert es Hinnerk Meyer aus Hemslingen in einer Geschichte mit dem Titel „Trochel“, die er 1928 in einer Beilage der Rotenburger Kreiszeitung veröffentlicht hat. Meyer war Lehrer und hat sich mit heimatlichen Themen immer wieder auseinandergesetzt, sagt Küper.

„Schau dir einmal den sonderbaren Baum dort auf dem Grenzwalle an! Unten ist er so dick, dass du ihn mit deinen Armen nicht umspannen kannst, und dann geht er mit einem Male auseinander; die Äste streben voneinander los, um alle kurz darauf wieder nach oben sich zu wenden.“

Henning Küper steht mit seinem Hund genau vor diesem Baum, zieht eine Kopie von Meyers Geschichte aus der Tasche und fängt vorzulesen an. Die Sonne scheint an diesem Dezembertag kurz vor Weihnachten und taucht den Trocheler Forst in ein wunderbares Morgenlicht. „Man kann davon ausgehen, dass diese Kiefer etwa 200 Jahre alt ist.“ Das schließt der Förster aus der Beschreibung, die der Text Meyers liefert. Das Wichtigste aus Sicht des Experten: „Der Baum hat zwar einige tote Äste im unteren Bereich, aber das ist kein Problem. Diese Kiefer ist noch fit.“ Sie steht in der Tat auf einem Wall, ganz so, wie es Meyer beschrieben hat. „Ein königlicher Grenzwall“, erklärt Küper. Der Baum ist in dieser Jahreszeit eigentlich nur zu Fuß zu erreichen, der Boden ist aufgeweicht und tief. Und überhaupt: Man muss schon genau wissen, wo er überhaupt zu finden ist hier im Trochel bei Brockel. Für Küper kein Problem: Er kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche.

Die Geschichte aus der Feder des alten Lehrers beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Beschreibung von Standort und Gestalt der alten Kiefer und ihrer Äste, sondern wird irgendwie auch ein wenig weihnachtlich. „Nicht schnurgerade wuchsen sie nach oben, sondern in leichten Wellenlinien. Der Baum sieht aus wie eine Riesenrute – und eine Rute war er auch einmal ...“ Aber damit nicht genug: „Als Knecht Ruprecht noch durch diese Gegend wanderte, um Kinder zu lohnen oder zu strafen, da kam er wieder einmal mit einer tüchtigen Last Zucker- und Backwerks an, wusste er doch, dass die Kinder im Kirchspiel Brockel sich besonders brav verhielten. Deshalb ließ er auch deren Rute hier zurück, stieß sie am Waldesrand in die Erde, um sie zur Hand zu haben, wenn er sie später einmal gebrauchen sollte. Und die Rute wuchs und schlug Wurzeln und wurde zum großen Baum, denn Knecht Ruprecht holte sie nicht wieder; erst waren die Kinder artig, und dann blieb er selber fort, passte er doch in die Zeit nicht mehr. Wenn doch im deutschen Vaterlande ein Knecht Ruprecht oder Nikolaus den Kindern, den großen vor allen, auf die Finger sehen wollte!“

Küper ist Förster aus Berufung. Er liebt diese alten Geschichten, und wenn er mal mit interessierten Gruppen im Wald unterwegs ist, freut er sich, sie zum Besten geben zu können. Es ist eine schöne Abwechslung zum eigentlichen Auftrag, den er täglich zu erfüllen hat. In den vergangenen zwei Jahren gehört dazu auch die Aufgabe, den Wald mit Blick auf entstandene Schäden im Blick zu behalten. Schädlinge, die Trockenheit in den vergangenen zwei Sommern – das alles hinterlässt Spuren. Auch hier im Trochel, wo sich der Hund des Försters trotzdem pudelwohl fühlt. Küper erkennt meist auf den ersten Blick die Probleme. Die Geschichte ist erzählt, und auf dem Weg zurück setzt er also gleich wieder die fachliche Brille auf: „Schauen Sie, dort drüben. Die Kiefern, die Sie dort sehen, werden es nicht mehr lange machen.“ 200 Jahre schaffen die also nicht mehr. Sie sind aber auch bei Weitem nicht so schön, wie das benachbarte Naturdenkmal.