„Das ist eine Herausforderung“

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Im Spätsommer steigen die Stadtwerke Rotenburg in das Carsharing mit Elektroautos ein. Dieses Pilotprojekt ist einer der Bausteine eines größeren Ganzen, um nach und nach fossile Energieträger loszuwerden. Darüber haben wir mit Stadtwerke-Vertriebschef Uwe Schmidt und Geschäftsführer Reinhard David gesprochen.

Wenn Sie sagen, E-Mobilität ergebe in Städten wie Rotenburg Sinn, stellt sich die Frage: Was machen die Menschen in den Ortschaften am Rand?

Reinhard David: Das müssen die Menschen für sich selbst bewerten. Wenn sie mit den Reichweiten eines konventionellen Elektroautos klarkommen, dann wird es sicherlich in Ordnung sein. Aber wenn es um Entfernungen wie die 200 Kilometer bis nach Hannover und zurück geht, dann wird’s knapp.

Uwe Schmidt: Die Frage ist: Geht es um Carsharing oder das eigene Auto? Das muss man differenzieren. Der erste Ansatz – auch für uns – ist, dass man sicherlich den Zweitwagen ersetzt. Dies trifft gerade auf die ländliche Region zu. Das ist unser Ziel. Und dann muss man vom Kopf her gerade beim Carsharing bereit sein, sich ein Auto zu teilen. Ländlich ist konservativ, und jeder ist es gewohnt, sein eigenes Auto zu fahren. Davon muss man erst einmal Abstand nehmen können. Darum haben wir gesagt, wir müssen den Menschen die E-Mobilität nahebringen – zum Beispiel so, wie wir es ab Spätsommer vorhaben. Unser Pilotprojekt ist nicht nur ein Test für uns. Damit werden die Menschen auch motiviert, sich ein Elektroauto zu kaufen; vielleicht erst einmal als Zweitwagen für kürzere Strecken oder Stadtfahrten im Umkreis von 100 Kilometern.

Das ist natürlich gerade bei den Älteren schwierig, in den Kopf hineinzubekommen. Welche Strategie verfolgen Sie in diesem Bereich?

Reinhard David: Wir probieren es erstmal aus. Lässt es sich in Rotenburg umsetzen? Wir starten das Projekt Ende August / Anfang September.

Uwe Schmidt: Es ist immer auch abhängig von den Lieferzeiten der Hersteller. Sie sind bei gewissen Modellen zurzeit einfach länger.

Reinhard David: Die Resonanz und die Nachfrage sind positiv. Da müssen wir sehen, wie es am Ende funktioniert. Und um Ihre Frage nach den Älteren zu beantworten: Die sind ja heute auch schon alle mit dem Smartphone unterwegs.

Wie sieht es denn bei der Nachfrage aus? Können Sie etwas über die Altersstruktur der Kunden sagen?

Uwe Schmidt: Das geht querbeet. Wir haben es ja auf der „Rowdinale“ beworben und schon 16 Anmeldungen. Das ist enorm, das hätten wir nicht gedacht. Man kann aber auch nur mitspielen, wenn ich ein Smartphone oder einen PC habe. Wir haben auf der anderen Seite Nachfragen von Kunden nach unserer „Wallbox“. Sie haben sich ein E-Auto gekauft und möchten es damit zuhause laden. Das ist eher die Generation 50 plus.

Wie funktioniert Ihr Carsharing-Angebot technisch?

Uwe Schmidt: Der Kunde meldet sich bei uns an. Dabei muss er eine Kopie des Führerscheins hinterlegen und uns eine SEPA-Lastschrift unterzeichnen. Dann kann sich der Kunde eine App aus seinem Appstore herunterladen. Diese App wird von uns freigegeben. Darüber kann er sich sein Auto buchen. In der App gibt es einen sogenannten Outlock-Kalender. Daran kann der Kunde sehen, wann das Auto zur Verfügung steht. Wenn ein anderer Kunde damit unterwegs ist und es geladen wird, ist das Auto in dieser Zeit blockiert. Über diese App wird das Auto auch entriegelt. Sicherlich wird es anfangs einige Probleme geben. Davon gehen wir aus, und das planen wir ein. Dafür haben wir unseren Partner „e2Work“, der uns begleitet und die Fehler abarbeitet.

Kann ich mich als Kunde denn online registrieren und meine Führerscheinkopie per E-Mail schicken?

Uwe Schmidt: In diesem Fall ist der persönliche Kontakt wichtig. Das wurde uns so nahegelegt. Wenn es mit unserem Angebot losgeht, planen wir, die Interessenten zu uns ins Haus einzuladen. Es ist eine Auftaktveranstaltung mit Informationen zum System und zum Vorgehen sowie dem der Präsentation des Autos. Dabei lernen sich die Leute auch untereinander kennen. Sie bilden eine Community.

Wird es dieses System nur für die Stadt Rotenburg geben oder ist der Aufbau für den gesamten Landkreis geplant?

Uwe Schmidt: Angedacht ist, das System nur innerstädtisch zu testen. Dann schauen wir, wie es läuft. Im nächsten Schritt ist der Ausbau innerhalb Rotenburgs geplant. Dazu können zum Beispiel Neubaugebiete gehören. Dann kann man in der App verschiedene Standorte hinzufügen. Das wird langfristig gar nicht anders gehen, denn ein Auto reicht in Zukunft sicherlich nicht aus: Wenn Auto A an einem Standort nicht verfügbar ist, muss ich auf Auto B am anderen Standort zurückgreifen. Auch der Tausch der Autos soll möglich sein. Hätte Kunde gerne ein Auto, das aber nicht verfügbar ist, wird ihm ein anderes zugewiesen.

Reinhard David: Das alles hängt natürlich vom Zuspruch seitens der Kunden ab.

Können Sie sich vorstellen, Ihr Carsharing-System auch für andere Antriebsarten anzubieten, falls die sich durchsetzen? Brennstoffzellen zum Beispiel, oder Erdgas?

Reinhard David: Das muss aber was Innovatives sein, kein Verbrennungsmotor.

Uwe Schmidt: Wir wollen nicht wieder zurück zum Diesel oder Benziner. Alles andere kommt durchaus infrage. Man rechnet ja mit 20 bis 30 Prozent E-Mobilität. Der Rest sind alternative Antriebsarten, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle. Wir können uns natürlich diesen Dingen nicht verschließen. Man kann im nächsten Schritt auch E-Skooter und E-Bikes mit hineinnehmen. Das bietet diese Plattform auch an.

Reinhard David: Ich glaube, es ist falsch, bei der Mobilität nur auf E-Autos zu setzen. Wir müssen da noch links und rechts des Weges gucken. Erdgas beispielsweise verbrennt viel sauberer als Benzin oder Diesel. Und dann ist da noch LNG (Flüssigerdgas, d.R.) für den Schwerlastverkehr. Da können E-Autos oder -Laster gar nicht mithalten. Und dann gibt es noch das Problem der Rohstoffgewinnung für die Batterien – was ja weitgehend totgeschwiegen wird. Wir brauchen Kobalt für das Lithium. Die Gewinnung geschieht durch Ausbeutung der Entwicklungsländer. Das macht uns noch ein bisschen Kopfschmerzen. Deshalb muss bei der Batterieentwicklung ein Quantensprung her.

Sie haben es bereits erwähnt: Die Stadtwerke bieten auch eine „Wallbox“ an, um das eigene E-Auto zu Hause zu laden statt an der Ladesäule. Was wird sich durchsetzen? Die Diskussion zumindest unter Fachleuten ist ja, ob das Netz für so viel Elektromobilität überhaupt ausgelegt ist.

Uwe Schmidt: Beides kann man langfristig gar nicht voneinander trennen. Wenn es in einem Wohngebiet mehrere Ladepunkte gibt, ist die Kapazität der Aluminium- oder Kupferkabel schnell erschöpft. Das sollte jeder wissen, der in der Schule aufgepasst hat.

Reinhard David: Ein Haushalt hat heute einen durchschnittlichen Leistungsbedarf von etwa zwei Kilowatt je Trafostation. Wenn jetzt jeder E-Auto-Nutzer oder auch nur jeder zweite mit einem Bedarf von 22 Kilowatt daherkommt, kann das Netz das nicht mehr hergeben. Dann müsste man den Kunden sagen „Du kannst nicht mehr angeschlossen werden“, wir ertüchtigen das Netz, oder es gibt eine Netzsteuerung: Erst darf der eine Kunde laden, dann der andere.

Sie sind nicht nur als Energielieferant unterwegs, sondern machen auch viel in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Fotovoltaik bei allem, was mit null Emissionen zu tun hat. Positionieren Sie die Stadtwerke neu im Markt?

Reinhard David: Das ist ein fließender Prozess. Das Kerngeschäft sind noch immer Strom, Gas und Wasser-Erzeugung sowie -Lieferung. Wir haben aber bereits angefangen, die Stromerzeugung mit Blockheizkraftwerken zu forcieren. Wir bezeichnen uns nicht als grünes Unternehmen, sondern wir arbeiten beharrlich und forciert daran, den fossilen Einsatz zu verdrängen. Wir sind über eine Stadtwerke-Kooperation an einem Biomethan-Projekt beteiligt. Dabei wird das Biogas auf Erdgasqualität aufbereitet. Die Blockheizkraftwerke arbeiten hocheffizient – besser als jede Heizungsanlage und jedes Kraftwerk. Irgendwann wollen wir das Ziel „Zero Emission“, wie es auf Englisch heißt, erreicht haben.

Haben Sie sich dafür eine Zeitmarke gesetzt?

Reinhard David: Nein, eine Zeitmarke haben wir uns nicht gesetzt. Das ist auch schwierig, weil der Kunde mitmachen muss. Das ist gerade bei den Blockheizkraftwerken der Fall. Die meisten dieser Anlagen bieten wir im sogenannten Contracting an, wie im „Wachtelhof“, bei den Rotenburger Werken in Mehrfamilienhäusern, im „Ronolulu“, bei Toyota Bassen oder bei Hollmann. Je mehr desto besser. Wir haben zurzeit 27 Blockheizkraftwerke in Betrieb und vier in Planung oder in Bau.

Uwe Schmidt: Wir wollen uns nicht – wie die Politik – von Zahlen treiben lassen. Die werden ja ständig geändert und nach hinten verschoben. Ich bin kein Freund davon. Wir gehen sachlich-fachlich mit klarem Verstand daran und bauen es langfristig, nachhaltig aus. So etwas geht nicht von heute auf morgen.