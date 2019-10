Eine gute Kombination

Zum dritten Mal schon lädt die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) für den 3. November um 18. 30 Uhr zu einem Abend mit Jazz und Literatur ein. Wer schon einmal dabei war, kennt das Konzept dieser Abende. Es ist eine Mischung aus Lesungen und musikalischen Abschnitten, garniert mit Häppchen, die im Eintrittspreis enthalten sind. Diese Mischung ist erfolgreich – daher hält die Kir auch weiter daran fest.

VON GUIDO MENKER

Rotenburg – Beim Gespräch über das Programm für die dritte Auflage von „Jazz und Literatur“ sitzt Linda Falkenberg in einer Doppelrolle am Tisch. Sie ist Verlegerin, wirkt aber auch in der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) mit. Besonders um diese noch junge Veranstaltungsreihe, zu der die Kir immer ins Heimathaus einlädt, kümmert sie sich – wen wundert’s? – ganz besonders gerne. Und so sind es am 3. November auch gleich zwei Autoren, deren jüngste Werke in der Edition Falkenberg erschienen sind. Neben Linda Falkenberg hat Elke Marion Weiß Platz genommen. Sie will in Rotenburg aus ihrem Buch „Seiltänze“ lesen und kommt zusammen mit Ian Watson von der Weser an die Wümme. Auch der gebürtige Nordire lebt schon lange in Bremen und bringt sein Buch „Spielfeld“ mit.

In „Spielfeld“ geht es um Heimat. Identität und Fußball, sagt Watson, der 1972 nach Bremen gekommen und irgendwie dort hängen geblieben ist. Der Fußball-Fan und Anhänger des SV Werder hat in Deutschland eine zweite Heimat gefunden. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn sein Buch den Untertitel „Eine Fußballmigration“ trägt. Ein Sachbuch mit gesprenkelter Literatur stecke dahinter. Und er fügt hinzu: „Fußball hat sehr viel auch mit Migration zu tun.“ Er habe in Bremen eine neue Heimat gefunden, aber seine Identität sei immer noch die gleiche. Watson hat eine doppelte Staatsangehörigkeit: die britische und die irische. Er lebt seit 40 Jahren aber in Deutschland. Und weil seine Mutter Schottin war, kommt er zu dem Ergebnis, dass er als so etwas wie ein wandelnder Cocktail gelte. Watson kommt allerdings zu einem treffenden Schluss: Er habe keine Identitätskrise. „Das Gegenteil ist der Fall; mir geht es gut dabei. Ich bin kein Scherbenhaufen, sondern ein buntes Mosaik.“ Eine Mischung also, die eine interessante und ebenso bunte Lesung verspricht. „Ja, man muss sich dabei auch inszenieren. Aber das fällt mir nicht schwer, ich habe ja auch mal Theater gemacht.“

Für Elke Marion Weiß ist das hingegen eine eher große Herausforderung, der sie sich allerdings stellt. Denn sie weiß: So wie man Lesungen von früher her kennt, gehe es nicht mehr.

Lesungen sind zu besonderen Erlebnissen geworden. Die Besucher freuen sich darauf, die Autoren kennenlernen zu können. Heute ist das alles viel intensiver. „Uns ist es als Kir ein Anliegen, Kultur in die Stadt zu bringen“, betont Linda Falkenberg. Dabei gehe es auch darum, ein vielfältiges Spektrum abzudecken. Da sei „Jazz und Literatur“ eine gute Ergänzung. Elke Marion Weiß ist am 3. November gerne ein Teil davon. Sie stammt ursprünglich aus dem Schwarzwald, ist schon seit mehr als 30 Jahren Bremerin, kennt Ian Watson sehr lange und ist mit ihm zusammen häufiger zu Lesungen unterwegs. „Seiltanz“ beinhalte kurze, ja schräge Geschichten, sagt sie. „Es geht dabei um Alltagssituationen, die ausufern, eben schräg werden und die Grenzen des Realen auch mal mit einem Augenzwinkern überschreiten.“ Weiß und Watson gemeinsam im Heimathaus – „eine gute Kombination“, findet Linda Falkenberg.

Es gibt noch Tickets

Neben den Lesungen mit Elke Marion Weiß und Ian Watson beinhaltet „Jazz und Literatur“ eben auch Musik. Diesen Part übernimmt am Sonntag, 3. November, wieder das Nat King Thomas Trio. Wer dabei sein möchte, sollte sich sein Ticket schon im Vorverkauf sichern. Möglich ist das bei „Famila“, im Info-Büro der Stadt Rotenburg im Rathaus am Pferdemarkt sowie in Müllers Buchhandlung an der Goethestraße. Die Karten kosten zehn Euro, Kir-Mitglieder zahlen acht Euro. Im Preis inbegriffen sind Häppchen vom Café Hollmann, berichtet Linda Falkenberg.