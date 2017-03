Weber: „Eine günstige Ausgangslage“

Rotenburg - Von Michael Krüger. Ausgesprochen harmonisch ist die Finanzausschuss-Sitzung des Rotenburger Stadtrats am Dienstag verlaufen. Knappe zwei Stunden, dann schlossen sich die Aktendeckel und Tablet-Taschen wieder. Der für Mittwoch freigehaltene Fortsetzungstermin ist gestrichen. Durchaus bemerkenswert angesichts der kantigen Worte in der politischen Debatte um die fehlende Eröffnungsbilanz der Stadt und dem Gesprächstermin dazu am kommenden Montag im Kreishaus.

Tatsächlich hatte Bürgermeister Andreas Weber (SPD) auch in Anwesenheit des Ausschuss-Vorsitzenden Heinz-Günter Bargfrede (CDU) und dessen Fraktionsvorsitzenden Klaus Rinck gute Mitteilungen zu verkünden. Beide zusammen hatten Weber am Wochenende die politische Verantwortung für die seit 2002 fehlende Eröffnungsbilanz zugeschoben, von einer „riesengroßen Peinlichkeit“ gesprochen und Bedenken geäußert, dass angesichts des angemeldeten Gesprächsbedarfs des Rechnungsprüfungsamts „das vorläufige Aus für Investitionen und freiwillige Leistungen“ drohe. Diesbezüglich hielten sich die CDU-Vertreter am Dienstag zurück – und gaben Weber Raum, Positives zu vermelden.

Der ohne die Eröffnungsbilanz auch 2017 vorläufige Haushalt schließt demzufolge nämlich nunmehr nach Überarbeitung mit einem Plus von 138.000 Euro ab, im Dezember standen bei einem Volumen von knapp 40 Millionen Euro noch 210.000 Euro Minus im Buch. Verbesserungen haben sich laut Weber unter anderen durch erhöhte Entgelte bei der Kanalnutzung ergeben. So blieb dann auch Luft für einige neue Zuwendungen und Erträge, auch wenn vor allem durch die langfristigen Investitionen im Schulbereich wenig Spielraum ist. Da sind sich alle Beteiligten einig.

Stadt Rotenburg investiert elf Millionen Euro

Rund elf Millionen Euro investiert die Stadt in diesem Jahr, 2,4 Millionen Euro kommen davon aus Krediten. Die einzelnen Posten wurden in den zurückliegenden Monaten in den Fachausschüssen diskutiert. Und auch wenn der Stadtrat am 23. März abschließend über das Zahlenwerk entscheidet, dürften vor allem die Umbauten für die Integrierte Gesamtschule am Standort der bisherigen Realschule noch einmal Thema werden. Das deutete Rinck bereits an.

An der Empfehlung änderte das am Dienstag indes nichts. Einzig Frank Westermann (CDU) enthielt sich dem Beschluss – alle anderen Ausschussmitglieder stimmten für das Zahlenwerk. Weber lobt dieses dann auch noch einmal: „Wir haben damit eine denkbar günstige Ausgangslage für die kommenden Jahre.“ Die geplanten Überschüsse steigen bis 2020 auf gut 1,5 Millionen Euro.

Und dennoch: alles unter Vorbehalt. Doch diese Diskussion will Bürgermeister Weber vor dem Gespräch im Kreishaus nicht mehr führen. Er bemängelt, dass die am Mittwoch vergangener Woche im Verwaltungsausschuss intern besprochenen Sachverhalte öffentlich geworden sind. Das sei ein „Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht“ der Mitglieder. Die „intensive Öffentlichkeitsarbeit der CDU“ habe zu einem Problem geführt: „Rotenburger Bürger sind verunsichert.“

Finanzausschuss formuliert Empfehlungen

Einige offene Anträge und Wünsche galt es noch zu behandeln im Finanzausschuss. Folgende Empfehlungen haben die Mitglieder für die Abstimmung in der Ratssitzung am 23. März gegeben:

• Für einen möglichen Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz in der Ahe wird mit einem Gutachten der Bedarf und die Umsetzungsmöglichkeit geprüft. Dafür werden 25.000 Euro in den Haushalt eingestellt. 500.000 Euro sollen für den Bau in der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 eingeplant werden. Gleiches gilt für 100.000 Euro für eine Flutlicht- und Beschallungsanlage.

• 6.000 Euro dürfen für ein neues Klavier für den Ratssaal ausgegeben werden – wenn der Bedarf vorhanden ist.

• Die Kulturinitiative Rotenburg erhält auch 2017 einen Zuschuss in Höhe von 17.000 Euro für den Straßenzirkus „La Strada“.

• Der Zuschussantrag in Höhe von knapp 4.000 Euro vom „Strandhouse“ am Weichelsee für das Sommernachtskonzert „The Magic of Santana“ wird abgelehnt.

• 60.000 Euro darf sich die Stadt die Aufstellung von City-Monitoren kosten lassen.

• Für eine Erweiterung der Skateranlagen in der Stadt stehen 50.000 Euro zur Verfügung.