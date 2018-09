Rotenburg - Von Michael Krüger. Als um kurz nach acht die Reden gehalten und die Preise vergeben sind, nutzt Norbert Behrens das Podium noch einmal für eine flammende Rede. Soeben ist der Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) mit seinem Team mit dem Rotenburger Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden, nun muss er noch was loswerden. 120 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur lauschen im voll besetzten Ratssaal an diesem Dienstagabend gespannt, die meisten nicken. Behrens will mehr: mehr aus Rotenburg herausholen, er wiederholt seine jüngst im Interview formulierte Forderung nach einem „Masterplan“ für die Kreisstadt.

Dass diesen das vor 38 Jahren in Visselhövede und 1990 nach Rotenburg umgesiedelte und nun für zwei Jahre sich Wirtschaftspreisträger nennende Unternehmen irgendwie eh schon in der Tasche hat, deutet Heiko Kehr-stephan an. Der Vorsitzende des Rotenburger Wirtschaftsforums lobt die PGN als Preisträger, der „weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus“ strahlt, der sich „in der Branche einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet“ hat, kreativ sei, „Mitarbeiter-fördernd und zukunftsweisend“. Mit 53 Mitarbeitern sei PGN das größte Architekturbüro zwischen Hamburg, Bremen und Hannover und habe Rotenburg in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt. Dass es dabei auch immer mal Kritik gebe am „PGN-Stil“ gebe, sei klar; allen denen, die fragten, „Warum schon wieder PGN“, würde Kehrstephan jedoch einfach entgegnen: „Weil sie es können.“

Behrens gibt das Lob umgehend an seine Mitarbeiter weiter. „Der Preis gehört dem Putzteam genau wie dem Finanzmann“, sagt er, den Bauleitern, Studenten, Architekten und allen anderen Kollegen. Es sei „eine große Ehre“, diesen „begehrten Preis“ zu bekommen, so Behrens, der als Kehrstephans Vorgänger im Wirtschaftsforum viele Jahre selbst in der Jury saß.

„Wir arbeiten in ganz Norddeutschland, aber am liebsten in Rotenburg“, beteuert der PGN-Chef. Und genau deshalb müsse man noch mehr machen, sagt er in Richtung von Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Behrens spricht auch an diesem Festabend von der Stadtentwicklung, die insbesondere beim Thema Wohnen vorangebracht werden müsse. Die Wirtschaft, das zeige der an diesem Tag unterzeichnete Millionenvertrag mit Thyssenkrupp Schulte, interessiere sich für Rotenburg, man sei begehrt. Darauf müsse man reagieren, geschlossen und mit politischem Rückhalt. Das sei kein Selbstzweck, so der Architekt Behrens, sondern Einsatz für die Heimatstadt. Er untermauert das mit der Verdopplung des Preisgeldes auf 2 000 Euro, die für Förderprojekte an der Grundschule am Grafel eingesetzt werden sollen, und er macht ein Angebot: Den „Masterplan“ für die Stadtentwicklung könnten seine Experten mit erarbeiten – kostenlos.

Ein Angebot macht an diesem kurzweiligen Abend, der musikalisch bestens begleitet wird von den Dozenten der Kreismusikschule Zsuzsa Magyar, Gert Lueken und Didi Wetenkamp, auch Jens Fahjen. Er lädt Laudator Volker Eichler von der Sparkasse Rotenburg Osterholz und die gesamte Wirtschaftspreis-Jury zum Umtrunk in seine Spirituosenfabrik Bruns ein. Die behaupte sich in einer Nische, die nur noch wenige Unternehmen dieser Größenordnung bedienten. „Qualität, lokaler Bezug und die Erfüllung individueller Kundenwünsche“ seien herausstechende Merkmale dieses sympathischen Familienunternehmens, das seit 1906 besteht und verdientermaßen den Sonderpreis erhalte, so Eichler. „Rotenburg ist in aller Munde“, scherzt der Banker angesichts der hochprozentigen Leckereien. Im übertragenen Sinne spielt er damit genau auf Behrens' Klaviatur: Die Kreisstadt ist auch dank der lebendigen Wirtschaft im Gespräch. Nicht nur an diesem Feierabend.