Unsicherheit plagt die Baubranche

Von: Guido Menker

Johannes-Bau-Geschäftsführer Marc Johannes sieht für die Baubranche zurzeit eine Reihe von Problemen. © Menker

Inflation, Energiekrise, Lieferengpässe und steigende Zinsen: Die Baubranche bekommt die Folgen der vom Ukraine-Krieg ausgelösten Entwicklung mit voller Wucht zu spüren. Unsicherheit sei das zentrale Problem, sagt Marc Johannes, einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens Johannes-Bau in Söhlingen.

Söhlingen – Die aktuelle Situation in der Wirtschaft strahlt immer weiter aus. Betroffen ist auch die Baubranche. Ist das nun aber mehr Belastung oder Herausforderung? „Beides“, sagt Marc Johannes, einer der beiden Geschäftsführer des in Söhlingen beheimateten Unternehmens Johannes-Bau. „Mit jedem Problem ergeben sich interessante Aufgaben“, erklärt der Chef von rund 60 Mitarbeitern fast ein wenig diplomatisch. Doch auf diese Aufgaben könnte er gut und gerne verzichten. „Wir müssen zusammen mit unseren Kunden sehr vorsichtig sein“, fügt er hinzu. Mit Blick auf das kommende Jahr sei das bis jetzt gut gelungen – ein Großteil der Aufträge stehe. Johannes: „Wir versuchen, mit den Kunden die Probleme zu umschiffen. Hält aber die jetzige Entwicklung weitere zwei oder gar drei Jahre an, wird es haarig.“



Die Unternehmenssprecherin Anna Katrin Kaumann macht deutlich: „Termin- sowie Preiszusagen sind kaum noch möglich.“ Unsicherheit bestimmt das Geschehen. Auftraggeber zögen sich häufiger zurück, schieben oder streichen Investitionen.



Johannes-Bau ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten Generation mit 117-jähriger Geschichte. „Kerntätigkeit ist die innovative Planung – von der Entwurfsplanung bis zur Ausführungsplanung – und schlüsselfertige Realisierung im Gewerbe- und Industriebau“, heißt es auf der eigenen Website. Hinzu kämen Spezialbauten wie Flugzeughan-gars, Großprüfstände für Windkraftrotoren über umnutzungsfähige Parkhäuser, Logistik-, Produktions- und Ausstellungsbauten bis hin zu Büros, Hotels, Pflege- und Seniorenheimen.



So mancher Kunde bekäme derzeit aber das erforderliche Geld nicht mehr zusammen. Das mache es auch für Johannes-Bau nicht gerade leicht. Es geht um ein Umsatzvolumen von zuletzt 50 Millionen Euro pro Jahr, sagt der Geschäftsführer.



Die Planungen dafür verliefen – ganz anders als es heute möglich ist – in ruhigeren Fahrwassern. Die Preise zudem hätten sich inzwischen nämlich für Großbauten von um 20 bis 50 Prozent erhöht, betont Marc Johannes.



Johannes spricht von Abwägungen zwischen der Vertriebs- und der Einkaufsseite. Ziel sei es, immer eine „vernünftige Vorgehensweise für die Kunden“ zu entwickeln. Preissicherheit zu erzielen, sei mittlerweile sehr schwer. Das Problem lasse sich nur begrenzt eindämmen, „zu 100 Prozent geht das nicht“. Vor drei Jahren noch habe die Welt anders ausgesehen. Wenn ein Investor heute aber zur Bank geht, weil ein Kredit her muss, könne er kaum sagen, wie viel Geld er tatsächlich braucht.



Vor diesem Hintergrund fordert der Geschäftsführer von den Banken, sich einerseits ein wenig mehr zu beruhigen und andererseits zu lernen, mit der grundsätzlichen Unsicherheit umzugehen. Doch in Zeiten wie diesen steht vor allem die Politik im Fokus der Diskussionen. Wenig Verständnis zeigt Marc Johannes, wenn die es wage, in einer Energiekrise Energiequellen abzuschalten. „Kein Gas aus Russland – das verstehe ich.“ Aber: „Je mehr abgeschaltet wird, desto mehr Alternativen zu guten Preisen müssen her.“ Er zielt damit auf die jüngste Diskussion über den Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke ab. Die Politik, findet er, bewege sich auf einem falschen Kurs. Sie sollte sich seiner Ansicht nach von Ideologien lösen und realitätsnahe Entscheidungen treffen. Außerdem müssten Baustandards zum Teil deutlich runtergefahren und Genehmigungsverfahren verkürzt werden. „Mehr Realitätsnähe – das wäre mein Wunsch.“



Johannes-Bau-Sprecherin Anna Katrin Kaumann. © Menker

Anna Katrin Kaumann indes unterstreicht, wie sehr sich Johannes-Bau mit der Umsetzung zukunftsfähiger Projekte beschäftigt. Nachhaltigkeit etwa sei im Bereich von Großbauten mehr und mehr ein Thema. Da gehe es um Bauphysik, die neue Optionen beinhalte – wie etwa bei Parkhäusern, die sich später Problem umnutzen ließen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Zugleich kämen mehr und mehr neue Variationen bei der Materialauswahl ins Spiel – auch hierbei gehe es um Nachhaltigkeit. Ein großes Ziel sei zudem eine Kreislaufwirtschaft, in der sämtliche Materialien ganzer Gebäude komplett wieder nutzbar werden. Mehr oder weniger geschlossene Wasser-Kreislaufsysteme, Konzepte für ein gesundes Raumklima, aber auch Alternativen zur Energiegewinnung sowie zum Heizen erhielten mehr und mehr Einzug. Wärmepumpen und Geothermie, sagt Kaumann, seien stark nachgefragt.

„So oder so, wir gehen unseren Weg.“

Die Nachfrage aber ist so groß, dass viele Bestandteile der nachhaltigen Systeme nur schwer lieferbar und zudem gerade äußerst teuer seien, fügt Marc Johannes hinzu. „So oder so, wir gehen unseren Weg“, macht Kaumann deutlich.



Das Unternehmen ist bundesweit tätig und sei im Bereich des Mittelstandes einzuordnen, meint der Chef. Unruhe im Unternehmen gebe es angesichts der jetzigen Entwicklung nicht. Die Parole: „Panik hat noch kein Unternehmen gerettet.“ Man sei guter Dinge, und eine Rettung ist dem Vernehmen nach auch nicht nötig. Mit guten Ideen und guten Plänen sieht sich der Betrieb auf einem zukunftsfähigen Weg. Auch, weil man ganz bewusst zehn duale Studienplätze im Bereich Architektur sowie Bau-Ingenieurswesen anbietet. „Neue Studenten sorgen für neue Impulse“, lautet die Devise. Kaumann spricht von viel Neugier und Innovationsschubkraft.



Für jede Menge Neugier übrigens hat Johannes-Bau selbst unlängst auch in Rotenburg gesorgt: Dort hat das von Marc und Jörn Johannes geführte Unternehmen ab 2020 den bis dato modernsten Logistik-Standort von Thyssenkrupp Schulte im Gewerbegebiet Hohenesch realisiert. Auf dem 100 000 Quadratmeter großen Grundstück mit eigener Gleisanbindung steht die 36 000 Quadratmeter große Halle, in der bis zu 20 000 Tonnen Material gelagert werden können.