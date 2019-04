„Ups, das war wohl nichts!“ Eine Fahrstunde nach 53 Jahren

Vor fast 53 Jahren hat Autor Michael Schwekendiek seinen Führerschein gemacht. Eine lange Zeit, in der sich so einige Gewohnheiten einschleichen können. Zeit, um sich mal zu überprüfen. Das hat er jetzt bei der Fahrschule Markus Meyer in Rotenburg gemacht.

Rotenburg – Von Michael Schwekendiek. Der 15. September 1966 war ein herausragender Tag in meinem Leben. Mein Führerschein! Nach sechs Fahrstunden und 264 Mark (inklusive Prüfungsgebühr) hatte ich ihn in der Hand. Das begehrteste Dokument meiner Jugend. Im Grunde mehr wert als das Abi-Zeugnis – dachte ich. Immerhin hält er nun schon seit fast 53 Jahren. Weit mehr als 20 Autos habe ich in dieser Zeit besessen, schlappe 1,5 Millionen Kilometer hinter mich gebracht und bis auf drei kleine Unfälle alles heil überstanden. Eigentlich, glaubte ich, kann ich noch gut mithalten im Straßenverkehr. Aber der ist deutlich mehr geworden in dieser Zeit, die Autos schneller – und vor allem ich selbst älter.

Alles richtig, alles falsch

Da könnte man doch mal testen, ob der eigene Eindruck nicht täuscht. Markus Meyer, Fahrschulbesitzer in Rotenburg und 15 Jahre jünger als mein Führerschein, ist bereit, für eine Fahrstunde lang zu gucken, wie sich so ein 70-Jähriger macht. Zur Vorbereitung checke ich im Internet schon mal einen Testbogen für die theoretische Prüfung. Überraschung! Da ist nicht nur eine von drei Antworten richtig, wie noch zu meiner Fahrschul-Steinzeit, da gibt es inzwischen diverse Möglichkeiten: alles richtig, alles falsch oder eben auch nur eine oder zwei Antworten.

Plastisch und praktisch

Außerdem dienen kleine Filmchen zur Veranschaulichung – alles sehr plastisch und praktisch. Tapfer arbeite ich mich durch und kriege auch gleich das Ergebnis geliefert: „Ups, das war wohl nichts! Sie hätten die theoretische Führerscheinprüfung leider nicht bestanden.“ Na, so was! Immerhin hat mir nur ein Punkt gefehlt, um diesen Teil zu meistern – und außerdem war ja alles spontan, ohne Vorbereitung. Was das Fahren angeht, bin ich doch ganz anders trainiert!

+ Der Fahranfänger Schweke im Jahr 1966 auf dem Führerschein. Foto: msc

Markus Meyer erwartet mich in seinem Büro mit einem Fahrsimulator. Man sitzt wie im Auto, hat Kupplung, Bremse, Gas, Schaltknüppel, aber bleibt halt auf der Stelle. Die Straße vor einem ist lediglich auf dem Bildschirm zu sehen. Beeindruckend. Gut, so Meyer, für manchen absoluten Fahranfänger. Für mich aber reichlich ungewohnt. Dann also lieber gleich ins richtige Auto. Kleine Eingangshürde: Ich fahre seit mehr als 20 Jahren Automatik, der Fahrschulwagen hat eine echte Schaltung. Aber das sitzt doch noch tief drin und funktioniert problemlos.

„Schulterblick nicht vergessen!“

Im Unterschied zu 1966 bin ich auch nicht nervös. Dazu mag auch mein sachlich ruhiger Begleiter beitragen. Meyer ist seit vier Jahren selbstständig, war aber schon zehn Jahre vorher angestellter Fahrlehrer; mittlerweile beschäftigt er selbst einige.

„Hier fahren wir jetzt mal rechts“, fordert er mich auf, was ich vermeintlich gekonnt und souverän erledige. Aber gleich kommt die erste Korrektur: „Schulterblick nicht vergessen!“ Ok. Da hat sich im Laufe der Jahre ein etwas flüchtiger Seitenblick eingeschlichen. Ein Prüfer wäre damit allerdings nicht zufrieden.

Rückwärts einparken: nicht blendend, aber ausreichend

Natürlich geht es dann durch die üblichen Nebenstraßen. „Rechts vor links“ – kenne ich doch. Alte Rotenburger Spezialität. Allerdings bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Manches kleine Gässchen, das dazu noch einen anderen Straßenbelag hat, also zum Beispiel geklinkert ist, hatte ich bisher öfter als „untergeordnet“ eingestuft. Falsch! „Das gilt nur bei abgesenktem Bordstein“, lerne ich. Nächste Aufgabe: Rückwärts einparken. Klappt – nicht blendend, aber ausreichend. Stimmt das eigentlich, dass, so die Pressemeldungen der letzten Tage, annähernd 40 Prozent der Fahrschüler durchfallen? Meyer kann das nicht bestätigen.

Herausforderungen in Hamburg höher

„Bei der theoretischen Prüfung sind es sicherlich ein gutes Drittel, bei der praktischen kommt es darauf an, wo man fährt. In Rotenburg liegen wir bei etwa 20 Prozent, in Hamburg deutlich höher. Da sind die Herausforderungen einfach größer“. Gut findet er, dass man heute mit 17 Jahren seinen Führerschein machen kann. Der kostet im Schnitt zwischen 1 800 und 2 200 Euro. Es gibt aber auch „Ausreißer“, die dann schon mal bis zum Dreifachen des Normalpreises kommen können.

+ Auf geht’s: Michael Schwekendiek möchte seine Fahrfähigkeiten überprüfen und nimmt eine Stunde bei Fahrlehrer Markus Meyer. Foto: Goldstein

Ich steuere auftragsgemäß wieder die Fahrschule an. In der Goethestraße gibt es eine kleine Erinnerung: „Höchstgeschwindigkeit 20 km/h.“ Und noch was: „Immer beide Hände ans Lenkrad.“ Ach, ja. Weiß ich eigentlich auch. Bleibt zum Schluss meine Frage, ob ich eigentlich bestanden hätte. Mein Fahrschullehrer bestätigt mir immerhin, dass ich „ein sicherer Fahrer sei“. Aber das mit dem fehlenden Schulterblick und vor allem auch der Vorfahrtsregelung müsste ich stärker beachten. In der Tat!

Auf Nachfrage, ob eigentlich häufiger mal ältere Menschen zur „Fahr-Auffrischung“ zu ihm kämen, nennt Markus Meyer „so sechs bis acht pro Jahr“. Ich kann das nach meiner Fahrstunde nur jedem empfehlen. Absolut hilf- und lehrreich!