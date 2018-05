Eine Entscheidung für oder gegen Leben

Im Gesundheitsamt des Landkreises Rotenburg in Rotenburg, aber auch in den Dienststellen in Bremervörde und Zeven finden Schwangerschaftskonfliktberatungen statt.

Rotenburg - Von Sophie Stange. Manchmal fließen viele Tränen, manchmal sind die Frauen aber auch sehr gefasst, weil sie ihre Entscheidung schon längst gefällt haben, sagt Dr. Iris Hering. Die Ärztin arbeitet für das Gesundheitsamt des Landkreises Rotenburg und ist dort in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Etwa 50 Frauen informieren sich jedes Jahr in den Dienststellen Rotenburg, Bremervörde und Zeven über rechtliche Belange, Unterstützungsmöglichkeiten und über Abtreibungen.

Einen weißen Arzt-Kittel zieht Dr. Iris Hering bei den Gesprächen bewusst nicht an. Auch sitzt die Ärztin nicht hinter ihrem Schreibtisch, wenn sie sich mit einer Frau über ihre Schwangerschaft unterhält. „Ich möchte, dass die Frauen hier entspannt sitzen können“, sagt sie. Viele der werdenden Mütter sind sehr traurig, wenn sie zu der Beratung kommen. Zudem wissen sie nicht, was sie erwartet. Eines haben die Frauen jedoch gemeinsam: Sie sind sich nicht zu 100 Prozent sicher, ob sie ihr Kind bekommen sollen.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach dem Strafgesetzbuch grundsätzlich rechtswidrig – es sei denn die Schwangerschaft gefährde das Leben der werdenden Mutter oder die Frau wurde missbraucht. Ein Abbruch aus anderen Gründen kann jedoch nach bestimmten Voraussetzungen straffrei sein. Dazu gehört unter anderem ein Termin bei einer staatlich anerkannten Beratungsstelle – wie beispielsweise der beim Landkreis Rotenburg – die dazu berechtigt ist, nach dem Gespräch einen Beratungsschein auszustellen. Zudem dürfen nicht mehr als zwölf Wochen seit der Befruchtung vergangen sein, wenn eine Abtreibung durchgeführt werden soll.

+ Iris Hering ist in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. © Stange

Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung ist Dr. Iris Hering eines besonders wichtig: „Wir wollen die Frauen nicht irgendwie beeinflussen – weder moralisch noch sonst wie. Wir wollen sie nur begleiten und ihnen ein Hilfsangebot geben.“ Etwa 50 Gespräche werden in den drei Beratungsstellen des Landkreises in Bremervörde, Zeven und Rotenburg pro Jahr geführt. Viele Frauen, die im Durchschnitt 18 bis 34 Jahre alt sind, kommen alleine, andere bringen ihren Partner oder eine Vertrauensperson mit.

„Wünschenswert ist es, wenn die Frauen vorher anrufen. Wenn jedoch jemand vor der Tür steht, dann werden wir ihn auch beraten. Oder wir machen einen kurzfristigen Termin aus“, sagt die Ärztin. Ein Gespräch dauert etwa eine Stunde und ist ergebnisoffen. „Alles, was hier gesprochen wird, bleibt auch in diesem Raum“, sagt Hering.

So wird beispielsweise die Lebenssituation der Frau betrachtet, nach Lösungsmöglichkeiten für Probleme gesucht und über Hilfsangebote informiert. Gleiches gilt für Verhütungsmittel und -methoden. Rechtliche Informationen wie Unterhaltsansprüche und Mutterschutz sind ebenfalls Thema. Doch die häufigsten Fragen, die gestellt werden, sind: „Wie läuft ein Abbruch ab – mit oder ohne Vollnarkose oder mit Medikamenten? Und wo kann ich das machen lassen?“

Die Gründe, warum die werdenden Mütter über eine Abtreibung nachdenken, sind unterschiedlich: So geben einige an, dass sie alleinerziehend wären oder Probleme in der Partnerschaft haben, aber auch die finanzielle Situation spielt eine Rolle. Am Ende des Gespräches liegt es in der Hand der Frauen, darüber zu entscheiden, was sie wirklich tun möchten. Abtreibung: ja oder nein? „Ich sage ihnen immer, wenn sie den Beratungsschein in den Händen halten, dass es nicht bedeutet, dass sie jetzt abtreiben müssen.“ Drei Tage müssen zudem zwischen der Beratung und einem möglichen Eingriff liegen. „Ich glaube, einer Mehrzahl der Frauen fällt es schwer, diese Entscheidung zu treffen. Es ist eine bewusste Entscheidung, eine verantwortliche Entscheidung“, sagt Hering. Wie sich die Frau am Ende entscheidet, weiß die Ärztin nicht: „Ich bin selbst Mutter und weiß, wie Mütter ticken. Ich kann aber auch die Ängste und Sorgen nachvollziehen.“ J zz

Beratungsstellen im Landkreis

• „Mit der Reform des § 218 StGB (Strafgesetzbuch) im Jahr 1976 wurden auch die Beratungen verpflichtend“, teilt Christine Huchzermeier vom Landkreis Rotenburg mit. 1995 erfolgte dann die offizielle Anerkennung des Gesundheitsamtes als Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.

• Neben den Gesundheitsämtern des Landkreises Rotenburg in Bremervörde, Zeven und Rotenburg gibt es noch weitere Beratungsstellen im Landkreis wie beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die evangelische Lebensberatungsstelle oder Pro Familia, die berechtigt sind, einen Beratungsschein auszustellen.

• Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland: Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2017 rund 101 209 Abbrüche in Deutschland gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um zweieinhalb Prozent mit 98 721 Abbrüchen. Zu beachten ist jedoch, dass die Abbrüche im Vergleich zum Jahr 2000 (134 609 Abbrüche), dem Jahr 2005 (124 023 Abbrüche) oder dem Jahr 2010 (110 431 Abbrüche) zurückgegangen sind.

• In Niedersachsen wurden 2017 insgesamt 7 294 Abbrüche gemeldet. Auch hier gibt es im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg (2016 insgesamt 6 776 Abbrüche). Im Vergleich zu den Jahren 2000 (9 766 Abbrüche), 2005 (9 764 Abbrüche) und 2010 (8 083 Abbrüche) ist die Zahl der Abtreibungen rückläufig.

• Weitere Infos zum Thema gibt es im Internet unter:

www.familienplanung.de

www.lk-row.de