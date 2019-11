Rotenburg – Der Einsatz einer Nebelmaschine während der ersten Rotenburger „Krimi & Shopping“-Nacht hat am frühen Freitagabend dafür gesorgt, dass die Ortswehren Rotenburg und Unterstedt auf den Neuen Markt ausrücken mussten.

Wie Philipp Lins, Sprecher der Stadtfeuerwehr, mitteilte, wurde eine unklare Rauchentwicklung an einem Gebäude gemeldet, nähere Angaben waren nicht bekannt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten dann aber schon wenige Augenblicke nach ihrem Eintreffen fest, dass es sich um einen Fehlalarm, ausgelöst durch eine an einem Geschäft befindliche Nebelmaschine, handelte. „Diese und weitere Maschinen, die im Innenstadtbereich verteilt waren, sollten für eine düstere Stimmung sorgen“, so Lins. „Ein Eingreifen der Feuerwehr war also nicht nötig.“

Die Einsatzleitstelle wurde über diese Aktion informiert und die Kameraden rückten wieder ab. Im Einsatz waren laut dem Sprecher fünf Fahrzeuge der Feuerwehren Rotenburg und Unterstedt sowie ein Rettungswagen. lw