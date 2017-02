„Eine Branche in Seenot“

Rotenburg/Stade - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade wirft am Jahresanfang einen Blick zurück. Erfreulich: Die wirtschaftlichen Rahmendaten waren 2016 konstant, die Arbeitslosigkeit mit 5,6 Prozent niedrig. Unerfreulich: Der Fachkräftemangel verfestigt sich. Und: Einer Branche steht „das Wasser bis zum Hals“.

In ihrer Jahrespressekonferenz setzt die IHK Stade traditionell ein Schwerpunktthema auf die Agenda. Dieses Mal: die maritime Wirtschaft im Elbe-Weser-Raum – eine Branche, der das Wasser sprichwörtlich „bis zum Hals steht“, wie IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt ausführte. Ein Grund für die Kammer, eine Broschüre zum Thema herauszugeben, die die Kernprobleme herausarbeitet. In den vergangenen Jahren, so Bielfeldt, hätten acht Unternehmen zwischen Elbe und Weser ihr Geschäft einstellen müssen. Das sind zehn Prozent aller regionalen Reedereien. Hauptproblem: Die Frachtraten sind niedrig, kleine Schiffe werden zunehmend unrentabel.

Ist dieser strukturelle Wandel überhaupt noch aufzuhalten? Das ist die Kernfrage der Broschüre, die die IHK Stade mit deutlichen Forderungen versehen hat: Die Häfen in Norddeutschland müssten erhalten und ausgebaut werden, die Hinterlandstrukturen verbessert werden – vor allem Straßen und Schienen. Außerdem sei eine stärkere politische Unterstützung der maritimen Wirtschaft nötig, und die Nachhaltigkeit müsse in den Blickpunkt rücken. Außerdem sei eine einheitliche Strategie für die norddeutschen Häfen erforderlich.

Abgesehen davon sind es altbekannte Herausforderungen, die die Kammer, die für die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg, Stade und Verden zuständig ist, beschäftigten und wohl auch weiter beschäftigen werden. „92 Prozent aller Unternehmen geht es sehr gut oder gut“, sagte IHK-Präsident Thomas Windgassen. Steigende Umsätze spiegelten die gute Konjunktur wider. Die kommunalen Steuereinnahmen seien seit 2004 um 37 Prozent gestiegen. Wermutstropfen: Das anhaltend niedrige Zinsniveau verlange den Unternehmen zum Beispiel bei den Pensionsverpflichtungen sehr hohe Rückstellungen ab. Gebundenes Kapital, das an anderer Stelle fehle, etwa bei den Investitionen. Nach neuesten Zahlen fehlen jedem dritten Betrieb in der Region die Fachkräfte. Hier müsse, so Windgassen, auch die Politik für die Ausbildung als praktische Alternative werben. Der Bereich der Industrie 4.0 berge „enormes Wachstumspotenzial“ und ermögliche, dass Personal künftig an der Stelle eingesetzt werde, wo es am dringendsten benötigt wird.

Was die Flüchtlinge betrifft, spricht der IHK-Präsident von „wenigen Leuchttürmen“. Nicht einmal 100 Geflüchtete hätten es seit dem großen Zuzug 2015 in eine Ausbildung geschafft. Die Sprachbarriere sei nach wie vor die Eintrittsschwelle für den Arbeitsmarkt. Doch hier passiere etwas: In einem „Matching“ versuchten Kammer und Arbeitsagentur, 150 Unternehmen mit Flüchtlingen zusammenzubringen. Die „Einstiegsqualifizierung Plus“ sei auf Flüchtlinge ausgeweitet worden, um die Förderung zu intensivieren.

Eine erfreuliche Nachricht hatten Bielfeldt und Windgassen noch zu verkünden: Bei den Ausbildungsverträgen im Kammerbezirk gab es 2016 ein Plus von 5,3 Prozent. Der bundesweite Trend ist gegenläufig – und im Vorjahr gab es auch in der Region noch einen Rückgang. Im Landkreis Stade starteten im Vorjahr mit rund 650 Menschen die meisten in eine Lehre. Laut Bielfeldt liege das an der guten Kooperation zwischen Agenturen, Verbänden sowie Kammer. Und: „Immer mehr Unternehmer entscheiden sich für die Ausbildung, um dem Fachkräftemangel selbst zu begegnen“, so Bielfeldt. J st/kvb/bz