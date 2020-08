Eine blinde Passagierin mit vier Pfoten

Rotenburg – Dass eine Katze unbemerkt in eine Garage schlüpft und dort die Nacht verbringt, ist schon vorgekommen. Dass eine Katze unerkannt in einen Transporter schlüpft und als blinde Passagierin gut 200 Kilometer reist, klingt erstmal nach Stoff für einen Film. Und doch ist es Axel Seel passiert. Jetzt sucht die ganze Familie nach der anderthalb Jahre alten, weiß-schwarzen Khaleesi, von allen nur Lotti oder Lieschen genannt.

Der Rotenburger Seel war am vergangenen Wochenende im Harz zu Besuch, um in Abbenrode seine Nichte Nina Harting zu unterstützen. Diese wollte mit ihrer Band „Farbenspiel“ auftreten. Am Sonntag räumt er alles wieder in seinen Transporter, macht sich auf den Heimweg. Was er nicht weiß: Lotti hat sich reingeschlichen. Durch eine Trennwand habe er nicht mitbekommen, ob sie Geräusche gemacht hat. „Sie hat wahrscheinlich geschlafen, keinen Mucks von sich gegeben“, mutmaßt seine Nichte. Denn was Seel nicht weiß: „Sie will immer ins Auto.“ Dabei ist Lotti eine reine Hofkatze, hat diesen noch nie verlassen. Seit vier Monaten ist sie erst draußen, die Familie hat gewartet, bis sie ihren Kastrationstermin hatte. Gechippt ist sie noch nicht – der Termin sollte bald folgen. „Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass sie auf Reisen geht“, so Nina Harting.

Doch genau das ist nun passiert. Denn wieder in der Wiedaustraße angekommen, öffnet Seel seinen Transporter – und Lotti springt auf den Hof, läuft zuerst auf das Grundstück vom Nachbarn, dann auf die Straße. So schnell habe er gar nicht reagieren können, erklärt er. Seine Schwester und ihre Tochter machen sich direkt auf den Weg, „aber wir konnten sie nicht finden“, sagt Nina Harting. Die beiden fahren wieder zurück, holen persönliche Dinge von Lotti, „damit sie ihren Duft erkennt“ – etwas, woran sie in der ersten Aufregung nicht gedacht hatten. Lotti sei sicher verschreckt, kennt die neue Umgebung nicht. „Und sie lässt sich auch nur von uns einfangen“, weiß Nina Harting. Sieist scheu, niemand sollte versuchen, sie einzufangen.

Sie bitten Nachbarn um Hilfe, die Augen offen zu halten und verteilen Suchzettel in der Umgebung, wo sie sie vermuten. Ein Hinweis sei aus der Kantor-Helmke-Straße gekommen, dort sei eine Katze in einem Garten gesichtet worden, auf die die Beschreibung zutreffen würde. Die Familie bittet alle, doch in ihrem Garten, in der Garage oder anderen Ecken nachzusehen, ob sich Lotti dort vielleicht verkrochen hat.

Mit ihren eigenen Klamotten haben Nina Harting und ihre Mutter eine „Heimwegschleppe“ gelegt, also mit einem Bindfaden Kleidungsstücke hinter sich durch die Straße gezogen. „Die Leute haben komisch geguckt – aber viele wissen nicht, wie das ist, Lotti ist ein Familienmitglied“, sagt die 20-Jährige, die sich wünscht, dass Lotti bald den Weg zu ihnen findet oder jemand sie vielleicht findet und im Tierheim abgibt. Dazu haben sie in verschiedenen Facebookgruppen einen Aufruf gestartet und am Dienstag einen Suchhund dazu geholt. Wer Lotti sieht, kann sich unter der Nummer 0162/ 5434277 melden. acb