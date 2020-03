„Eine Art Alltag kehrt ein“

INTERVIEW AM WOCHENENDE Aaron Jasper Kruse und seine Eltern über Reisen nach China

Rotenburg/Wenxian – Im Rahmen eines „weltwärts“-Freiwilligendienstes ist der Rotenburger Aaron Jasper Kruse seit August 2019 in Zentralchina. Dort unterrichtet der 18-Jährige als Englischlehrer in der Kleinstadt Wenxian elf Klassen des Senior 1 Jahrgangs. Anfang Juli will er nach Deutschland zurückkehren, im August ein duales Studium beginnen. Gerade ist er nach einer zweimonatigen China-Reise während der Winterferien nach Wenxian zurückgekehrt. Den Ausbruch des Corona-Virus hat er vor Ort miterlebt. Mit ihm und seinen Eltern Margot-Jutta und Niels Kruse, die aktuell eine Reise nach China planen, haben wir über ihre Erfahrungen gesprochen.

Herr Kruse, eine Frage, die Sie dieser Tage sicher häufig hören, aber: Wie geht es Ihnen?

Aaron Kruse: Aktuell geht es mir trotz der speziellen Umstände recht gut. Allerdings verändert sich meine Stimmungslage regelmäßig abhängig von den Nachrichten, oder auch Gesprächen mit Familie und Verantwortlichen.

Sie haben den Ausbruch und Verlauf seitdem hautnah mitbekommen. Wie ist die Lage vor Ort?

Aaron Kruse: Als das Virus noch in den ersten Zügen war, befand ich mich über die Feiertage in Peking und bekam live mit, wie nicht nur immer mehr Attraktionen und Geschäfte geschlossen wurden, sondern auch, wie langsam die Panik in den Menschen hochkam. Ähnlich war es in den weiteren Orten, die ich besuchte. In meiner Heimatstadt sind inzwischen wieder die Geschäfte geöffnet und es scheint so, als würde eine Art Alltag einkehren, sofern man die vielen Masken und Sicherheitsmaßnahmen beiseite lässt.

Wie verhalten sich die Menschen? Wie gestalten sie ihren Alltag?

Aaron Kruse: Alle meine chinesischen Kollegen und Freunde bleiben nach Möglichkeit drinnen und verbringen ihren Tag mit Serien, Filmen oder gemeinsamem Kochen. In einer Umfrage Ende Januar kam heraus, dass der durchschnittliche Chinese während der landesweiten Quarantäne sieben Stunden am Tag vor dem Fernseher verbrachte. Vor knapp einer Woche wäre der allgemeine Unterricht an den Schulen wieder losgegangen, da allerdings noch kein neuer Termin festgelegt wurde, bekommen viele Schüler Online-Unterricht, Livestreams und Arbeitsblätter von ihren Lehrern. Obwohl in den Medien von einer Besserung der Lage gesprochen wird, erlebe ich nach wie vor viel Skepsis und auch Angst gegenüber der Situation, wohl auch, weil sie so unvorhersehbar zu sein scheint.

Welche Maßnahmen treffen die Behörden zum Schutz vor weiteren Ansteckungen?

Aaron Kruse: Das ist von Region zu Region verschieden. Chinaweit muss man sich an jedem Bahnhof und Flughafen, an dem man ankommt oder umsteigt, registrieren lassen; samt Telefonnummer und Personaldaten. Ebenso wird an jedem öffentlichen Gebäude und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor dem Eintritt die Temperatur gemessen von Menschen in Ganzkörperanzügen; dies gilt inzwischen auch für Restaurants und Supermärkte. Hinzu kommt vielerorts eine stadtweite Quarantäne. Pro Haushalt muss eine Person bestimmt werden, die alle drei Tage zum Einkaufen raus darf, der Rest bleibt drinnen. Noch strikter ist die häusliche Quarantäne: Wenn man aus einer anderen Stadt oder dem Urlaub zurückkehrt, muss man sich einer 14-tägigen Isolation unterziehen. Viele Städte haben zudem Apps und Online-Lösungen eingeführt, die es dem Staat leichter machen, eine Infektion nachzuvollziehen und alle möglichen Infizierten zu informieren. Vielerorts kann man ohne Registrierung in einer solchen App nicht einmal mehr Restaurants betreten.

Gibt es spezielle Regeln, denen auch Sie Folge leisten müssen als Nicht-Infizierter?

Aaron Kruse: Ich muss in der Öffentlichkeit zwar keine Maske tragen, um allerdings in öffentliche Gebäude sowie Geschäfte zu kommen, schon. Hierfür reichen meist chirurgische Masken oder Masken mit Filtern. Zudem befinde ich mich nun schon zum zweiten Mal in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne und darf und kann ohne Registrierung nicht einfach in eine fremde Stadt fahren.

Wie ist die Versorgungslage in China, gibt es Engpässe bei Lebensmitteln oder Medikamenten?

Aaron Kruse: Erstaunlicherweise gab es nicht einmal vor zwei Wochen, als das gesamte Land zum Stillstand kam, Engpässe. Die Regale in den Supermärkten waren gefüllt und sogar Obst und Gemüse war in normalen Mengen verfügbar. Die Apotheken hatten, ebenso wie größere Supermärkte, während einer stadtweiten Quarantäne geöffnet. Allerdings waren und sind Masken und Desinfektionsmittel ausverkauft beziehungsweise für Krankenhäuser konfisziert worden, und auch Medikamente gegen Fieber und Erkältungen dürfen nicht mehr verkauft werden, weil Menschen mit solchen Symptomen ins Krankenhaus gehen sollen, um sich testen zu lassen.

Wie groß ist bei Ihnen die Sorge, sich mit dem Virus anzustecken? Wie gut geschützt fühlen Sie sich?

Aaron Kruse: Da ich jung bin, gesund lebe und keine Vorerkrankungen habe, schaue ich dem Ganzen recht optimistisch entgegen. So denke ich, dass ich im Fall einer Infektion keine körperlichen Schäden davontragen würde. Da ich aktuell auch sehr auf Hygiene achte und stets eine Maske trage, halte ich einen solchen Fall aber für höchst unwahrscheinlich, auch weil die Fallzahlen in meiner Region stark rückläufig sind.

Haben Sie über einen vorzeitigen Abbruch Ihres Aufenthalts nachgedacht?

Aaron Kruse: Über nicht viel anderes haben meine Mitfreiwilligen und ich in den vergangenen Wochen nachgedacht. Mein Kollege an meiner Einsatzstelle hat sich vor knapp zwei Wochen für diesen Schritt entschieden und ist wieder in Deutschland. Aktuell denke ich, dass ich weiter ausharren möchte, wohl auch, weil ich nicht weiß, inwiefern mir das erneute Erleben eines „Ausbruchs“ in Deutschland auf emotionaler Ebene guttäte. Die Krankheit ist die eine Sache, die andere ist das kontinuierliche Schlimmerwerden der Situation, das ich im vergangenen Monat erleben musste.

Ihre Eltern wollen Sie besuchen. Halten Sie eine Reise nach derzeitigem Stand für eine gute Idee oder haben Sie den beiden davon sogar abgeraten?

Aaron Kruse: Wir haben uns lange und ausführlich darüber unterhalten. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich sagen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wenn ich allein die vergangenen zwei Wochen betrachte, hat sich soviel verändert, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Sollte die Situation bleiben, wie sie aktuell ist, werde ich ihnen davon abraten. Sollte sie sich weiter verbessern, spricht nichts dagegen. Da sie recht spontan noch stornieren können und bereits ihre Visa haben, drängt uns niemand, eine voreilige Entscheidung zu treffen.

Herr und Frau Kruse, wie oft stehen Sie gerade mit Ihrem Sohn in Kontakt?

Margot-Jutta Kruse: Wir skypen einmal die Woche, seit das Corona-Virus akut wurde. Ansonsten schreibt er täglich mit seinem Vater und mir bei Bedarf.

Niels Kruse: Während wir zu Beginn ganz bewusst in lockerem Abstand in Kontakt standen, ist dies seit Januar erheblich intensiver geworden. Zum einen hatte Aaron durch seine Ferien mehr freie Zeit, zum anderen brach Corona aus und er befand sich zu jener Zeit zunächst bei Shanghai und dann über das Neujahrs-Fest in Peking. Im Nachgang wissen wir, wie dicht er zu jener Zeit im Bereich einer möglichen Infektion lebte. Die folgenden zwei Wochen waren belastend wegen der Ungewissheit, wie es um ihn steht.

Wie intensiv verfolgen Sie die Nachrichten, insbesondere aus China?

Margot-Jutta Kruse: Wir verfolgen sie aufmerksam und lassen uns manches aus Aarons Erleben und durch Informationen von ihm ergänzen.

Niels Kruse: Verständlicherweise sehr intensiv, obwohl wir mitbekommen, dass Eltern anderer Freiwilliger ein halbes Studium daraus machen. Zum einen haben wir dafür nicht die Zeit, andererseits hören wir auch, dass diese intensive Recherche nicht gerade entlastend für die Kinder wirkt, da diese dadurch teils tiefer in den Zwiespalt geraten, zu bleiben oder abzureisen.

Haben Sie Aaron zu einem Abbruch geraten?

Niels Kruse: Nein. Wir stehen ihm zur Seite, wenn es um Fragen zur Entscheidungsfindung geht. Aber er ist 18 Jahre alt und kann sehr gut mit der Recherche in den Medien umgehen. Er kann seine aktuelle Lage und seinen Gesundheitszustand viel besser beurteilen als wir. Aaron hat sich für elf Monate in China entschieden, dann ist es auch an ihm, eine Entscheidung zu fällen, wann und ob eine Beendigung angesagt ist.

Sie planen, bald nach China zu fliegen. Wissen Sie, was Sie erwartet, wenn Sie dort landen werden?

Margot-Jutta Kruse: Die Lage verändert sich täglich, so auch die Maßnahmen in China. Wir warten ab und schauen, was möglich und vernünftig erscheint.

Niels Kruse: Zunächst wollten wir Aaron seine Erfahrungen allein machen lassen und China als Land hatte – in Unkenntnis – kein Interesse bei uns geweckt. Als Aaron aber im Herbst den Wunsch äußerte, uns sein China zeigen zu wollen, war klar: Wir werden es tun. Wir buchten und begannen, uns mit China zu beschäftigen. Und merkten: Es ist ein beeindruckendes Land. Die Geschichte, die Natur, seine Menschen und die unvorstellbare Weite. Was uns erwartet? Ein ganz fremdes Leben, Probleme in der Kommunikation, unverständliche Schriften, viel Verwirrung, aber: auch viele hilfsbereite und freundliche Menschen. Das haben wir seit letztem Sommer gelernt: Die Chinesen in den Provinzen Sichuan und Gansu, also Zentralchina, sind überaus gastfreundlich und offen zu uns „Fremden“.

Mit welchen Einschränkungen rechnen Sie?

Margot-Jutta Kruse: Zurzeit hat kein Hotel und Museum geöffnet und zur Quarantäne ist nicht klar, ob sie für uns gelten wird oder nicht.

Niels Kruse: Von den Einschränkungen eines Urlaubs habe ich schon gesprochen: Wenn ich an Speisekarten denke, stelle ich mich auf viele überraschende Geschmacksexplosionen ein. Ansonsten gab es Einschränkungen bereits im Vorfeld. Man kann nicht einfach nach China und dort entscheiden, wo man hinreist. Für die Genehmigung eines Visums will China schon im Vorweg alle Buchungen sehen und kontrollieren. Wir mussten die gesamte Zeit vorplanen, ohne zu wissen, ob wir es schaffen, von A nach B zu kommen. Doch gibt es Bedingungen, die uns davon abhalten würden, die Reise anzutreten. Wäre die gesundheitliche Gefahr nicht berechenbar und nicht im Begriff abzuebben, würden wir nicht starten. Aber alle Zahlen sprechen dafür, dass in den von uns angepeilten Regionen keine Gefahr besteht. Aber wenn die Unterkünfte in zwei Wochen noch immer nicht in Betrieb sind und Museen, Nationalparks und Sehenswürdigkeiten gesperrt wären, würden wir den Urlaub verschieben. Und wenn wir zunächst in Quarantäne müssten, stünde diese Zeit für uns in keinem sinnigen Verhältnis zu unserem Aufenthalt. Wir müssen bis kurz vor Abflug auf die aktuellen Informationen warten und entscheiden dann.

Gibt es Schutzmaßnahmen, die Sie im Vorfeld ergreifen, wie eine Influenza-Impfung oder der Eintrag in die Krisenvorsorgeliste?

Margot-Jutta Kruse: Wir sind gegen Influenza geimpft – das ist für uns jedes Jahr dran. In die Liste lassen wir uns eintragen, wenn wir uns dafür entscheiden, zu fliegen.

Niels Kruse: Die Impfpässe sind kontrolliert, vor allem gegen Hepatitis sind wir geschützt. Der Eintrag in die Liste des Auswärtigen Amtes ist obligatorisch. Allerdings achten die Chinesen auf solche „Wege“ viel ausdrücklicher als wir in Deutschland. Dort wird derzeit jeder Schritt registriert, sodass letztlich sogar unter Kontrolle ist, wer mit wem im Zug gefahren ist. Darin stecken derzeit Fluch und Segen.

In einer Teilreisewarnung des Auswärtigen Amtes heißt es „Vor Reisen in die Provinz Hubei wird gewarnt. Von nicht notwendigen Reisen in das übrige Staatsgebiet [...] wird bis auf Weiteres abgeraten.“ Gab es schon Gedanken, die Reise abzubrechen?

Margot-Jutta Kruse: Es ist ein Abwägen, mit dem wir seit Wochen schwanger gehen.

Niels Kruse: Nie und nimmer käme es uns in den Sinn, bewusst unsere Gesundheit in Gefahr zu bringen. Hubei und Wuhan liegen in weiter Ferne unserer Ziele, auch Shanghai und Peking wollen wir nicht besuchen. Wir fahren nach Zentralchina und die Gefährdungslage dort ist als gering anzusehen. Hinderlich könnte einzig die Quarantäne sein und die eher von chinesischer Seite als aus der Sicht unseres Landes.