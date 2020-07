Ein Zeichen gegen das Vergessen

Gedenkfeier mit Ratsgymnasiasten zum 75. Todestag befreiter KZ-Insassen

Marie Kehrstephan (M.) rundet die Gedenkfeier mit einem Klezmer-Lied ab, nachdem sie gemeinsam mit Hanna Cohrs und Ben Heckmann die Namen der Toten verlesen hat.

von Ulla Heyne

Rotenburg – Blätter wehen über die langen Reihen mit schlichten Steinen mit eingravierten Nachnamen und Todesdaten auf dem Teil des Rotenburger Waldfriedhofs, der laut Inschrift den „Opfern der Nationalsozialistischen Herrschaft“ gewidmet ist. Sie verwehen genauso wie ein Teil der Namen der hier Begrabenen, die drei Zehntklässler des Ratsgymnasiums verlesen: 341 Tote, die meisten Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme, die am 29. April 1945 im Außenlager Sandbostel von britischen Truppen befreit wurden. „Der Krieg war am 8. Mai zu Ende, ihr Leid jedoch nicht“, erläutert Lars Hellwinkel vom Besucherdienst der Gedenkstätte am Sonntag vor rund einem Dutzend Teilnehmern einer Gedenkfeier. Alle Befreiten aus 14 Nationen, die, zumeist an Typhus erkrankt, in das zu einem britischen Lazarett umfunktionierte Ausweichkrankenhaus in Unterstedt eingeliefert worden waren, darunter Russen, Polen, Franzosen und Ungarn, starben – der erste am 11. Mai, der letzte, Czeslav Rotek, am 5. Juli 1945. Zum 75. Jahrestag wird ihrer am Sonntag gedacht.