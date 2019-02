„Ein wichtiger Schritt“

HVV-Erweiterung steht / Vertrag in Uelzen unterschrieben

+ Die Freude über den HVV-Vertrag ist groß bei Landrat Hermann Luttmann (l.) und Minister Bernd Althusmann. Fotos: Penner

Uelzen - Von Thomas Mitzlaff. Mit einer Fahrkarte des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) von Heinschenwalde, Visselhövede oder Scheeßel in die Freie und Hansestadt - das ist ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 für die Menschen in Stadt und Landkreis Rotenburg möglich. Am Donnerstag unterzeichneten Landrat Hermann Luttmann (CDU), Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie drei weitere Landräte und Vertreter verschiedener Behörden im Uelzener Kreishaus die Tarifausweitung des HVV auf die Bahnhöfe der Landkreise Rotenburg, Cuxhaven, Uelzen sowie den Heidekreis.