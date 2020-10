„Ein wahr gewordener Traum“

In „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ stellt der Wahl-Rosebrucher Moritz von Zeddelmann in mehr als einem Dutzend Rollen seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Schauspieler Moritz von Zeddelmann hat schon in vielen Fernsehproduktionen mitgewirkt und ist vor der Kamera wie auch im Synchronstudio viel beschäftigt. Nach dem Umzug nach Rosebruch hat sich sein Engagement am Theater Metronom allerdings eher zufällig entwickelt.

Rosebruch/Hütthof – Er war in Serien wie „Unter Gaunern“ zu sehen, auf der Leinwand in großen Produktionen wie „51˚ North“, hat in den USA und England gelebt, spielt auf Englisch und Deutsch, synchronisiert und steht seit Kurzem auf der Bühne des „Theater Metronom“ – direkt um die Ecke seines Wohnhauses, an dessen Einfahrt er am Anfang oft vorbeifuhr. Wir fragten den Schauspieler Moritz von Zeddelmann, wie es einen nach Rosebruch verschlägt.

Amerika, England, Drehs und Partys in großen Städten und jetzt Rosebruch – das müssen Sie uns erklären…

Ich habe es irgendwann nicht mehr eingesehen, einem fremden Menschen viel Geld für eine Mietwohnung zu zahlen. Wir haben uns dann im Umkreis von einer Fahrtstunde umgesehen – oder besser: Ich habe gesucht, meine Frau hatte Vetorecht. Meist hat sie nach kurzer Besichtigung „Nein“ gesagt. Rosebruch haben wir zuerst gar nicht gefunden. Der Waldweg stand voller Pfützen, wir brauchten Gummistiefel, die Einfahrt liegt so versteckt, dass ich noch heute ab und zu vorbei fahre. Zuerst war sie skeptisch und wollte gar nicht erst aussteigen, als wir die Tür aufgemacht haben, hat sie „Ja“ gesagt. Wir sind dann wie überall im nächsten Ort noch einmal die Hauptstraße auf und ab gegangen und haben einen Burger gegessen. Der schmeckte – und die Sache war besiegelt.

Der Umzug von der Metropole Hamburg aufs Land nach Rosebruch – eine große Umstellung?

Ich bin auf dem Land aufgewachsen, insofern wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ich hatte mein ganzes Leben in großen Städten gewohnt und habe mich dort vielleicht auch ein Stück weit verbogen – die Stadt, die Partys, bis zu merkst, dass du gar keinen Alkohol magst… Trotzdem würde ich die Zeit dort auf der Schauspielschule nicht missen wollen. Für meine Frau als Stadtmensch war es härter, sie musste sich erst hier rein entspannen. Mal eben Shoppen oder ins Café, das fiel natürlich weg – aber wie oft macht man das? Neulich kam meine Frau aus Hamburg zurück und war richtiggehend gestresst von der Hektik dort.

Was schätzen Sie am Landleben?

Die innere Ruhe, das Auftanken, den Kopf frei kriegen – das ist einer der wichtigsten Punkte. Aber auch das lokale Essen: die Wurst vom hiesigen Schlachter, mal eben zur Milchtankstelle, nachts noch Eier vom Bauern… Ich entdecke das Heimwerken für mich und habe inzwischen den Kettensägenführerschein. Und es gibt hier mehr Nahes als gedacht: den Beachclub in Rotenburg, das supersüße Freibad um die Ecke, den Kindergarten mit einem traumhaften Betreuungsschlüssel. Zuerst habe ich gedacht, man hat keine Freunde vor Ort, aber inzwischen kommen unsere Freunde gern zu uns aufs Land und bleiben dann meist sogar ein paar Tage.

Sind die Menschen hier anders?

Und wie! Auf dem Land sind sie sowieso anders, und natürlich ist es in Niedersachsen auf dem Land noch einmal ganz anders als in Nordrein-Westfahlen oder Bayern. Aber auch der Landkreis hier ist nochmal sehr speziell: Die Leute sind sehr offen und künstlerisch interessiert und veranlagt. Es gibt Schulen mit musikalischem Schwerpunkt oder Theater als eigenes Fach. In Hamburg bei den „Pfeffersäcken“ gelten Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht im kaufmännischen Bereich verdienen, oft als schräg oder Pöbel, hier wird Schauspieler als normaler Beruf anerkannt.

Wussten Sie beim Umzug, dass Sie ein Theater in der Nachbarschaft haben?

Überhaupt nicht! Als ich mich vor Vertragsunterzeichnung beim Landkreis erkundigt habe, ob hier in der Nähe ein großer Schweinestall oder etwas Ähnliches geplant ist, hatte ich einen sehr netten Menschen am Telefon, der hat mir vom Theater erzählt. Das habe ich aber schnell wieder vergessen. Bei unserer Vorstellungsrunde in der Nachbarschaft habe ich das Schild gesehen und die Homepage besucht, da hat es langsam geklingelt und wir haben Kontakt aufgenommen. Als mich die „Metronom“-Macher für die „Unsterblichen“ angefragt haben und es terminlich auch noch passte, war das wie ein kleines Wunder.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag im Hause von Zeddelmann aus?

Den gibt es quasi nicht. Die einzigen Eckpunkte sind die Kindergartenzeiten meiner Tochter. Wenn von unseren Agenturen Anfragen herein kommen, setzen wir uns zusammen und koordinieren grob den Terminplan. Das muss natürlich mit den Konzerten und Engagements meiner Frau koordiniert werden. Die Feinabstimmung machen wir dann in der Regel am Vorabend. Bis jetzt hat das immer gut geklappt. Unter normalen Bedingungen kann es vorkommen, dass ich die Hälfte der Zeit unterwegs auf Dreh oder im Synchronstudio bin, 2018 sogar mehr. Das heißt natürlich, dass ich viel Zeit für andere Dinge habe. Es gibt aber auch Zeiten, wo ich viele Monate am Stück durcharbeite. Wie bei „51˚ North“, wo bei einem kleinen Film das Budget aufgeblasen wurde, sodass ich fast ein Jahr in England gelebt habe.

Sie sind in den USA aufgewachsen und auch englischer Muttersprachler, mit Ihrer Tochter reden Sie konsequent Englisch. Könnten Sie sich vorstellen, im angelsächsischen Raum zu leben?

Ja, unsere Tochter wächst dreisprachig auf, da meine Frau Ungarin ist. England oder Amerika kämen heute nicht infrage. Gerade in diesen Zeiten weiß ich Deutschland und seine Errungenschaften zu schätzen – das war jedoch ein Entwicklungsprozess. Die USA sind ein hartes Land zum Leben, das habe ich unter der Bush-Regierung gespürt. Allein schon vom Gesundheitssystem her: In Amerika bedeutet eine Schulterverletzung beim Snowboarden ganz schnell den finanziellen Ruin – ich spreche da aus Erfahrung. Nichtsdestotrotz spiele ich gern auf Englisch und synchronisiere auch gern. Allein schon wegen der Regieanweisungen, die so wunderbare Wörter wie „Nasenseufzer“ oder „sprötzelnder Würgetod“ hervorbringen (lacht).

Beim Drehen kommen ja lange auch lange Anfahrtswege zusammen – wäre eine Serie wie „Rote Rosen“ ganz in der Nähe eine Aufgabe, die Sie reizen könnte?

Die haben sogar mal angefragt. Ich hatte mich vorher aus dem Fenster gelehnt und gesagt: „Soap ginge bei mir nur über das Portemonnaie.“ Das Angebot einige Wochen später war dann entsprechend. Meine Frau hat es gesehen und meinte: „Das machst du!“ Als ich mir ein paar Drehbücher habe schicken lassen und sie die ersten Seiten gelesen hatte, meinte sie: „Das machst du auf keinen Fall!“ Im Ernst, das Problem bei Soaps ist, dass man nicht wie bei Filmen ein großes Drama hat, was man als Schauspieler entsprechend groß anlegt, sondern die vierte Scheidung, das fünfte Kind, das 17. Mal hinter Gittern – das stumpft schauspielerisch ab.

Haben Sie Vorbilder?

Ja, mehr als eines, aber das ist genrespezifisch. Neulich fragte mich ein Kollege, mit wem ich gern einmal spielen würde, wenn ich nur einen einzigen Wunsch frei hätte. Es müsste jemand Älteres sein, bei dem die Chance nicht mehr ewig und von dem ich lernen könnte. Das schließt viele große Schauspieler aus. Morgan Freeman zum Beispiel: Der hat eine so andere Stimme und Physis, von ihm könnte ich nichts konkret mitnehmen, das würde bei mir nicht funktionieren. Ich habe mir dann Dustin Hoffmann gewünscht.

Haben Sie Angst davor, später aufgrund Ihres Alters andere Rollen angeboten zu bekommen als jetzt?

Ganz im Gegenteil, ich freue mich darauf! Die eher jugendlichen Rollen, die ich derzeit spiele, sind häufig auch mit einer guten Portion jugendlicher Unerfahrenheit, manchmal schon fast Grenzdebilität verbunden. Mal einen Menschen voller Altersweisheit zu spielen, das stelle ich mir erfüllend vor.

Muss man im Theater anders spielen als vor der Kamera?

Ja. Die Kamera beobachtet einen ganz genau und ist einem ganz nah. Manche sagen, sie ist wie eine Geliebte. Sie fängt die kleinsten Emotionen ein. Ich mag mich später gar nicht sehen – das fühlt sich nach Stalking an, bei der Aufnahme war ich gefühlt allein. Ich gucke nur ganz selten Produktionen mit mir, zum Beispiel, wenn ich mich auf die Szenen der Kollegen freue, wo ich nicht dabei war. Vor der Kamera geht es um Authentizität. Im Theater steht das nicht im Vordergrund, da kommen die Leute mit der Grundprämisse, dass sie eine Kunstfigur sehen. Muss man größer spielen. Als Kinderdarsteller im Theater wurde ich mal vom Regisseur gefragt, wo der Unterschied ist zwischen Bühne und wahrem Leben. Da habe ich ihm gesagt: Gar keiner, Theater ist nur lauter. Das hat ihm gefallen.

Was ist das Theater Metronom für Sie?

Ein wahr gewordener Traum, der sich endlich erfüllt. Ich wollte schon lange wieder Theater spielen, konnte es mir finanziell aber nicht leisten. Und hier ist dieses skurrile kleine Theater mit 90 Sekunden Anfahrt und mit kleiner Bühne und großen Rollen. Und statt einer vielköpfigen Crew, wo man zwangsläufig immer mit jemanden nicht so gut zusammenarbeitet, eine grandiose Kollegin und bis jetzt nur fantastische Regisseure – einfach traumhaft!

Zur Person

Der 1988 in Ostfriesland geborene und aufgewachsene Schauspieler und Synchronsprecher sammelte seine ersten Theatererfahrungen in Osnabrück. Während des Schauspielstudiums spielte er unter anderem im Hamburger Thalia Theater und im Winterhuder Fährhaus. Für den Kurzfilm „Blind Date“ gewann er 2008 den Deutschen Jugendvideopreis. Weitere Bekanntheit erlangte er 2011 durch die Hauptrolle „51˚ North“ und in der Rolle von Robbie Schulz in der ARD-Serie „Unter Gaunern“.