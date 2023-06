Ein Rekordjahr bei den Störchen in der Region

Von: Wieland Bonath

Teilen

Im Arbeitskorb des Steigers: Henrik Scheunemann (l.) und Wilfried Glauch. © Wieland Bonath

Storchenberater Wilfried Glauch hat in den vergangenen Wochen 78 Jungtiere in der Region beringt. Nun erhält er bei seiner Arbeit Hilfe aus Reeßum.

Waffensen – Donnerstag kurz vor 8 Uhr in Waffensen: Langsam fährt der Hubsteiger des Landkreis-Gebäudemanagements auf das Gelände des Mehrgenerationenhauses, stoppt direkt vor dem Storchenhorst, in dem zwei Jungvögel, Mitte Mai geboren, eigentlich auf ihre Elterntiere mit Futternachschub warten. An diesem Frühsommermorgen ist aber alles anders: Die gefiederten Eltern meiden aus Scheu ihr Nest und lassen ihren Nachwuchs zurück. Stattdessen wird das Spezialfahrzeug in Position gebracht. Die vorletzte Beringung des diesjährigen Adebar-Nachwuchses durch den Nabu Rotenburg, vertreten von Storchenbetreuer Wilfried Glauch, der gleichzeitig als zugelassener Beringer für die zuständige Vogelwarte Helgoland arbeitet.

80 Ringe hatte die Vogelwarte Helgoland Glauch in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. 78 Jungvögel hat er in den vergangenen Wochen beringt. Jeweils 23 im Nord- und Südkreis Rotenburg und 32 im Raum Verden.

Nach eingespieltem, bewährten Muster läuft alles in Waffensen ab: Wenige, schnelle Handgriffe, unterstützt von raffinierter Technik, mit der der Teleskoparm des Steigers und sein Arbeitskorb bis in 21 Meter Höhe ausgefahren werden können, gehören zu den Vorbereitungen. Dass alles reibungslos und im Handumdrehen klappt, dafür hat Henrik Scheunemann, Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde, vor fünf Jahren in Flensburg seinen Steigerlehrgang gemacht. Und seitdem unterstützt der Landkreis regelmäßig die Beringungsaktionen des Nabu Rotenburg.

Künftig Storchenbetreuungen gemeinsam: Wilfried Glauch (l.) und Ingo Fischbach. © Bonath, Wieland

Storchenbetreuer Glauch und Scheunemann fahren mit dem Hubsteiger exakt bis in die Höhe des Horstes mit den Jungstörche. Glauch hat zwei Plastikringe, bedruckt mit Buchstaben- und Zahlenkombinationen, bei sich. Ringe, die an den dünnen Beinchen der kleinen Störche befestigt werden. Für Wissenschaftler gelten die Ringe als wichtige Identitätsausweise zum Beispiel bei Fragen wie diese: Wo stammt dieser spezielle Storch her? Welchen Weg hat er genommen, bevor er auf seinem Flug in den Süden tot unter der Starkstromleitung aufgefunden wurde oder beim Fressen von Abfällen auf der Müllhalde in Spanien im Visierfernrohr zu erkennen ist? Fragen, die auch heute oft noch auf Antworten warten und per Ring beantwortet werden könnten.

Nach einer knappen Stunde geht die Fahrt mit dem Hubsteiger, der vom Landkreis unter anderem für die Pflege kreiseigener Grünflächen eingesetzt wird, weiter zu den beiden Horsten mit den insgesamt fünf Jungstörchen in das wenige Kilometer entfernte Hassendorf. Dabei ist Ingo Fischbach, ein Storchen-Begeisterter aus Reeßum. Fischbach, der vor einigen Jahren in Sottrum einen Horst aufgestellt hat, möchte künftig die Arbeit von Wilfried Glauch unterstützen. Der 75-jährige Glauch: „Bei mehr als 30 Horsten, die ich inzwischen nach zehnjähriger ehrenamtlicher Arbeit zu betreuen habe, ist es für mich sehr wichtig, dass ich Unterstützung bekomme.“

Die Storchenbilanz fällt im Zuständigkeitsbereich von Wilfried Glauch für dieses Jahr ausgesprochen positiv aus: 36 Horste, darunter acht neue, waren belegt. Im Jahr 2022 waren es 31 Horste. Der Storchenbetreuer: „Besonders hoch ist mit 70 Jungstörchen die Zahl der in diesem Jahr geborenen Tiere. 2022 waren es noch 41 Jungstörche. Der Grund dafür ist, dass in diesem Jahr fast in allen Horsten Jungtiere großgezogen wurden.“

Ein Storchen-Geschwisterpaar in Waffensen trägt an den Beinen Ringe. © Bonath, Wieland

Die Nahrungssituation beschreibt Glauch als relativ gut. An diesen Vorfall im Zusammenhang mit dem Horst in Ahausen vor wenigen Tagen erinnert sich Wilfried Glauch besonders: Ein Elterntier, so der 75-Jährige, habe sich aus unbekannten Gründen das linke Bein gebrochen, sei deshalb nicht in der Lage gewesen, zu gehen und beide Jungtiere zu füttern. Das verletzte Tier habe man zur Storchenstation Verden gebracht in der Hoffnung, dass das andere, gesunde Elterntier in der Lage sei, beide Jungtiere allein zu versorgen.

Der nördliche Bereich des Landkreises – die Grenze bildet die Autobahn 1 – wird von Storchenbetreuer Hans-Heinrich Gerken zusammen mit Jens Bardenhagen aus Alfstedt betreut. Sie sind aktuell zuständig für 48 Horste. Die Zahl der in diesem Jahr geborenen Jungtiere beläuft sich auf circa 150. Ein Rekordergebnis! Aufgrund örtlicher Gegebenheiten hat der Rotenburger Glauch mehrere Gemeinden mit Storchenhorsten im Nordkreis übernommen: Freetz, Hatzte, Wilstedt, Nartum, Tiste, Sittensen, Rüspel Klein Meckelsen, Elsdorf und Ehestorf.

Kontakt Grundsätzlich gilt: Interessierte, die einen Horst aufbauen und einrichten möchten, werden gern von den beiden Nabu-Storchenbetreuern Wilfried Glauch (04261/82619) und Hans-Heinrich Gerken (04761/747317) beraten.