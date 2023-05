Ein neuer Schatten auf Namensgeber Walter Mecke

Von: Michael Krüger

Seit 1999 ist der Verbindungsweg nach Dr. Walter Mecke benannt. © Michael Krüger

Die Diakonie in Rotenburg arbeitet weiter ihre Vergangenheit auf. Der Zufallsfund eines Praktikanten des Mutterhauses rückt nun eine Debatte in den Vordergrund, die im Jahr 2017 eigentlich beendet war. Dokumente belegen eine deutlich aktivere Rolle des ehemaligen Diako-Chefarztes Dr. Walter Mecke in der Zeit des Nationalsozialismus. Muss die Benennung eines Weges nach ihm wieder auf den Prüfstein?

Rotenburg – Zwei Schrauben nur. Etwas hoch vielleicht, aber sie lassen sich vermutlich relativ leicht lösen. Von irgendwem. Vor einer Woche hat Matthias Richter, Vorstand des Diakonissen-Mutterhauses, in einem öffentlichen Vortrag zum Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft neue Erkenntnisse zu Dr. Walter Mecke, Diako-Chefarzt der Inneren Medizin der Jahre 1937 bis 1969, mitgeteilt. Gut fünf Jahre, nachdem die Debatte um eine mögliche Umbenennung des nach ihm benannten Verbindungsweges zwischen Klinikum und Mühlenviertel abgeschlossen schien, wird das Thema wieder aktuell. Mit Folgen: Eines der Schilder des Dr.-Walter-Mecke-Damms ist bereits verschwunden.

Umbenennung 2017 abgelehnt

Wie aktiv war Mecke in der NS-Zeit? Eine Studie des Bochumer Historikers Dr. Uwe Kaminsky hatte die Zeit von der Gründung des Mutterhauses bis zur Trennung der Personalunion in der Leitung der beiden Einrichtungen Diakonissen-Mutterhaus und Rotenburger Anstalten in der Zeit von 1905 bis 1955 betrachtet. Im Speziellen ging es um die Rolle von Pastor Johannes Buhrfeind, der die Rotenburger Werke und das Diakonieklinikum von 1903 bis 1942 geleitet hatte. Aber auch Mecke spielte darin eine Rolle. Bis zur Kaminsky-Studie war der Stadt, die den Weg 1999 nach Mecke benannt hatte, nichts über dessen Wirken zur NS-Zeit bekannt. Ausschlaggebend für die Benennung sei allein der Umstand gewesen, dass sich der Arzt einst so sehr für die Befestigung des Verbindungsweges vom Fasanenweg zum Klinikum starkgemacht hatte. 2017 aber gab es eine große öffentliche Debatte in der Kreisstadt, der Ratsbeschluss war dennoch eindeutig: Der Weg wird nicht umbenannt. Mecke war zwar Mitglied der NSDAP und SA, wurde aber 1947 bei der Überprüfung durch das britische Militär, der Entnazifizierung, in die Kategorie „negativ“ und 1949 als „entlastet“ eingestuft. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass Dr. Walter Mecke während der Zeit des Nationalsozialismus irgendetwas angelastet werden könnte“, so der damalige Bürgermeister Andreas Weber (SPD) zur Entscheidung, den Wegnamen zu behalten.

Seitdem bekannt ist, dass Dr. Walter Mecke Gutachten zur Zwangssterilisation bei Bewohnern der Anstalten durchgeführt hat, fehlt eines der Wegschilder. © Krüger, Michael

Sein Nachfolger Torsten Oestmann klingt heute anders. „Die Faktenlage scheint sich geändert zu haben.“ Die Stadt werde neu bewerten, was nun bekannt geworden sei. „Es ist grausam und verurteilungswürdig.“ Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter bringt es auf den Punkt: „Wir haben einen klaren Beleg, dass Dr. Mecke das Angebot freudig begrüßt hat, zur Aufbesserung seines Gehalts Gutachten zur Zwangssterilisation bei Bewohnern der Anstalten durchzuführen. Wir haben keinen Beleg, dass er es tatsächlich auch getan hat, weil es keine vollständigen Unterlagen gibt. Es scheint jedoch wahrscheinlich, weil andere Ärzte des Diako nachweislich in dieser Doppelfunktion gearbeitet haben.“ Dass Mecke selbst Sterilisationen durchgeführt hat, hält Richter aufgrund dessen Fachgebiets für eher unwahrscheinlich. 200 Reichsmark habe sich Mecke monatlich zusätzlich zu seiner Diako-Tätigkeit hinzuverdient. Richter: „Was genau Dr. Mecke in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer des Kreisamts für Volksgesundheit getan hat, wissen wir nicht. Wir kennen aber die grundsätzlichen Aufgaben und das grundsätzliche Wirken dieser Ämter.“ Kurz gefasst war deren Aufgabe die „rassische Reinhaltung“ und Aufwertung des „Volkskörpers“ – mit all ihren bekannten grausamen Folgen.

„Heute verläuft der Dr.-Walter-Mecke-Damm so, dass an der einen Seite die Rotenburger Werke liegen, und auf der anderen Seite die Stolpersteine für zwei Todesopfer der Zwangssterilisationen. An deren Verbindung zu Dr. Mecke erinnert – nichts“, hieß es vergangene Woche in der Rede von Richter. Er plädiert dafür, eine Gedenktafel aufzustellen, „die neben Verdiensten auch die kritischen Fakten und daraus resultierenden Anfragen darstellt, die man heute an Dr. Mecke haben muss“. Dann könne sich jeder seine Meinung bilden. Eine Umbenennung des Weges hält er für bedenkenswert, aber keineswegs für zwingend, weil es keine Belege für direkte Verbrechen durch Mecke gibt.