Dr. Oleg Heizmann: „Ein massiver Einschnitt“

Rotenburg - Die Krebszentren am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg planen für Samstag, 2. November, wieder einen Patien-Infotag. Eine Krebserkrankung verändert schließlich das Leben des Betroffenen und seiner Angehörigen.

Welche Rolle Vorsorge und die modernen Therapiemöglichkeiten beim gemeinsamen Kampf gegen den Krebs spielen, diskutieren die Referenten von 10 Uhr an im Buhrfeindsaal auf dem Mutterhausgelände an der Elise-Averdieck-Straße in Rotenburg. Der Eintritt ist übrigens kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Vorfeld haben wir Dr. Oleg Heizmann ein paar Fragen dazu gestellt. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie und Sprecher des Viszeralonkologischen Zentrums hat die wissenschaftliche Leitung dieser Veranstaltung übernommen und hebt ihre Bedeutung deutlich hervor.

Herr Heizmann, Sie planen wieder einen Patienten-Informationstag der Krebszentren am Diako. Warum eigentlich?

Wir wollen mit medizinischen Informationen in verständlicher Form gesundheitliche Aufklärung betreiben. Wir wollen Ängste abbauen, Hemmschwellen senken und erklären, wie wichtig beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen sind. Deshalb lautet das diesjährige Thema auch „Krebs – Vorsorge, moderne Therapie und alles, was danach kommt“. Am Samstag, 2. November, soll es auch darum gehen, Männer ein wenig in den Fokus zu rücken und sie verstärkt zu motivieren, Krebsfrüherkennung beim Arzt wahrzunehmen.

Das Thema Krebs ist allgegenwärtig. Wie hat sich die Zahl der vom Krebs betroffenen Patienten am Diakonieklinikum in Rotenburg in den vergangenen Jahren entwickelt?

Die Zahlen an Darmkrebserkrankungen insgesamt gehen leicht zurück – dank der Vorsorgeuntersuchungen. Erkrankungen an Magen- und Speiseröhrenkrebs, die wir hier im zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrum behandeln, nehmen hingegen leicht zu. Wir sind nur eines von drei dieser Zentren im Umkreis von 100 Kilometern. Auch in Hamburg und Bremen gibt es keins. Wir merken tagtäglich, dass der Bedarf vor Ort steigt: Die Patientenzahlen in Niedersachsen wachsen leicht, uns suchen mehr Patienten auf, und deshalb nehmen wir unseren wohnortnahen Versorgungsauftrag weiter ernst.

Welche Krebsarten können Sie am Diakonieklinikum behandeln, welche eher nicht?

Wir als ein Haus der Maximalversorgung behandeln eigentlich alle Krebserkrankungen. Wenn es um eine sehr seltene Erkrankung geht, die ein sehr spezielles technisches Gerät erfordert, stellen wir bei Bedarf den Kontakt zu Kliniken her, die diese Behandlungsmöglichkeit anbietet.

In der Ankündigung für den Patienten-Informationstag ist die Rede von den Krebszentren. Welche sind das eigentlich, was machen sie und warum helfen diese Ihnen und Ihren Patienten weiter?

Das Brustkrebszentrum sowie das Viszeralonkologische Zentrum mit der Ausrichtung Darmkrebszentrum und Magenkrebszentrum am Diakonieklinikum sind von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Dieses Zertifikat ist nicht nur ein Stück Papier, sondern attestiert uns als interdisziplinäres Team eine hochqualifizierte Arbeit. Die jährlichen Audits der DKG mit ihrem strengen Kriterienkatalogen sind sehr anspruchsvoll, und das Zertifikat ist ein wichtiges Qualitätssiegel sowie Orientierungshilfe für Patienten bei der Auswahl einer geeigneten Klinik.

Sie sprechen hinsichtlich dieses Info-Tages auch von Therapiemöglichkeiten und von den Veränderungen für das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen, wenn es zu einer Krebserkrankung kommt. Können Sie uns das vielleicht ein wenig genauer erläutern?

Die Diagnose Krebs und ihre Folgen bedeuten einen massiven Einschnitt im Leben des Patienten und seinen Angehörigen. Wir bieten neben der individuellen Krebstherapie unseren Patienten an, sie zu begleiten und zu unterstützen, denn eine seelische Stabilisierung trägt zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Auch Ängste, Sorgen und Hoffnungen spielen eine große Rolle. Mit dieser Veranstaltung schaffen wir Raum zur Information über Krebserkrankungen. Zudem wollen wir Betroffenen und ihren Angehörigen Kraft schenken sowie einen Ausblick auf mehr Lebensqualität nach und während einer Krebserkrankung geben.

Wichtig zu sein scheint nach wie vor, den Krebs möglichst frühzeitig zu erkennen. Wer sollte sich Ihrer Ansicht nach wann um welche Vorsorgeuntersuchungen kümmern?

Krebsvorsorge kann nicht früh genug anfangen. Junge Frauen ab einem Alter von 20 Jahren kennen dies beim regelmäßigen Kontrolltermin beim Frauenarzt, beispielsweise das Abtasten der Brust und die Untersuchung der Geschlechtsorgane. Bei Männern ist ab 45 Jahren die Untersuchung der äußeren Geschlechtsorgane und der Prostata empfehlenswert. Für beide Geschlechter empfiehlt die Deutsche Krebsgesellschaft ab 35 Jahren die Kontrolle der Haut, und ab 50 Jahren ist die Untersuchung des Dickdarms wichtig.

Der Informationstag findet nicht zum ersten Mal statt. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Veranstaltung bislang gemacht?

Den Infotag gibt es nun seit mehr als zehn Jahren bei uns im Diakonieklinikum. Die Erfahrungen sind sehr gut, die Resonanz und die Zahl mit meist mehr als 100 Teilnehmern jährlich bestärkt uns, dieses Format weiter anzubieten und zu einer solchen Informationsveranstaltung einzuladen. Wir sehen es als Teil gesundheitlicher Aufklärung, die für uns selbstverständlich ist und der wir uns verpflichtet fühlen.

Die Rede ist ja immer auch von einer ganzheitlichen Medizin. Wie sieht diese im Fall von Krebsbehandlungen genau aus?

Der gesamte Behandlungsprozess des Patienten umfasst einen interdisziplinären Austausch verschiedener Fachbereiche bei uns im Haus – beim sogenannten Tumorboard. Das heißt, Internisten, Chirurgen, Radiologen, Strahlentherapeuten, Pathologen und weitere Spezialisten diskutieren Diagnose und Therapie am individuellen Fall, häufig unter Einbezug der zuweisenden Ärzte, die willkommen sind am Tumorboard teilzunehmen.

Was hat sich mit Blick auf die Vernetzung in den vergangenen Jahren getan und wie muss die weitere Entwicklung aussehen?

Klar ist, dass diese Art der Vernetzung deutliche Vorteile für den Patienten bringt und weitergelebt und ausgebaut werden muss. Der große Vorteil für die Patienten ist dabei, dass alles unter einem Dach geschieht – das hat einen zeitlichen wie auch organisatorischen Vorteil. Wichtig für uns Mediziner ist es dabei, den Patienten mit all seinen Beschwerden, Sorgen und Nöten ernst zu nehmen, um helfen zu können.

Wenn von medizinischen Veranstaltungen die Rede ist, befürchten viele durchaus interessierte Menschen, dass sie nichts verstehen von dem, was dargestellt wird. Wie gehen Sie am 2. November mit diesem Wissen um?

Unser Patienteninfotag ist speziell auf den Nicht-Mediziner ausgerichtet. Natürlich geht es auch um schwierige Sachverhalte, aber unsere Referenten bereiten ihre Themen laienverständlich auf. Jederzeit sind die Besucher eingeladen nachzufragen, wenn etwas unklar ist oder ihnen eine besondere Frage auf dem Herzen liegt. Eingeladen sind Interessierte, Betroffene und Angehörige gleichermaßen.

Betroffene Patienten möchten natürlich wissen, was ihnen im Rahmen einer Behandlung bevorsteht. Aber wonach fragen sie außerdem, wenn ihnen erst einmal klar geworden ist, dass sie an Krebs erkrankt sind?

Es folgen natürlich Fragen zur Heilung, den kommenden Schritten und worauf man sich persönlich als Patient einstellen muss. Auch die Frage nach den eigenen Chancen, wieder gesund zu werden oder nach der Lebenserwartung begleiten Betroffene. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in diesem Jahr unter anderem auch mit dem Thema Palliativmedizin, also mit den verschiedenen Möglichkeiten, die schwer oder unheilbar Erkrankte haben.

Sie selbst haben es jeden Tag mit schweren Erkrankungen zu tun. Wie gelingt es Ihnen, das alles nicht zu nah an Sie selbst herankommen zu lassen?

Weil ich dies täglich erlebe, habe ich zwar über Jahrzehnte gelernt, professionell damit umzugehen, aber hundertprozentig gelingt mir dies nicht immer.