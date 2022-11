Ein Jahr im Amt: Rotenburgs Landrat Prietz erwartet Kritik

Von: Michael Krüger

Es klappt nicht alles. Es dauert manchmal länger als erhofft. Und es gibt viele große Baustellen. Über zu wenig Arbeit kann sich Landrat Marco Prietz nicht beschweren. Ein Jahr ist der CDU-Politiker aus Bremervörde nun im Amt. Der 34-Jährige muss die Behörde mit mehr als 1 000 Mitarbeitern durch schwierige Zeiten führen. Ist er mit seinem ersten Jahr zufrieden? Die Antwort lässt noch Spielraum nach oben: „Ja, doch.“

Rotenburg – Die Gardinen sind neu, an der Wand hängt Banksys „Balloon Girl“, und das alte Ledersofa muss auch mal raus. Aber es gibt noch Dringenderes zu tun, als das Landratsbüro aufzuräumen. Ein Jahr ist Marco Prietz hier nun zuhause, und auch wenn die Gänge im Rotenburger Kreishaus weiter sehr dunkel und die Türen der Büros verschlossen sind: Man wird den Verdacht nicht los, dass mit dem heute 34-Jährigen doch langsam etwas frische Luft durch die große Behörde weht. „Ich vergleiche den Landkreis gerne mit einem großen Tanker“, sagt der Bremervörder, der das Amt nach seinem klaren Wahlsieg von CDU-Parteifreund Hermann Luttmann übernommen hat. Mehr als 1 000 Mitarbeiter zählt der Landkreis, „viel PS und Zugkraft“, sagt Prietz. Fahrt aufzunehmen, koste allerdings viel Zeit und Kraft. „Wenn er aber rollt, dann hält ihn keiner auf.“ Man müsse sich nur dran gewöhnen, dass es manchmal eben drei Schritte vor und dann wieder zwei zurückgehe.

Ich stehe 2026 natürlich wieder auf dem Zettel der Landratswahl, das ist mein Ziel. Mein Platz ist hier.

Verwaltungsprofi Prietz empfängt den Pressebesuch am späten Mittwochabend im Kreishaus. Draußen ist es schon dunkel. Haben mittwochs Behörden nicht zu? „Ich arbeite an sechs von sieben Tagen in der Woche“, berichtet der zweifache Familienvater, der zuvor Amtsleiter für Kreisentwicklung in der Nachbarbehörde in Osterholz war und schon in jungen Jahren als CDU-Fraktionschef im Rotenburger Kreistag für Aufsehen gesorgt hat. „Ein großes Talent“, hieß es stets, nicht nur von den eigenen Parteifreunden.

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“, war ein Zitat, das Prietz in seiner Nominierungsrede beim CDU-Kreisverband vor zwei Jahren benutzte. Und wo ist er nun als Landrat besser geworden? „Es gibt in dieser Aufgabe einen permanenten Mangel an Zeit“, so eine von Prietz’ Erkenntnissen nach zwölf Monaten. Damit einhergehend habe er etwas lernen müssen, was ihm zuvor schwerfiel: Geduld. Weil eben nicht alles auf Anhieb klappt, und weil sich auch nicht alles umsetzen lasse, was man sich wünsche. Und, vielleicht ein ganz neuer Satz aus dem Rotenburger Landratsbüro: „Ich mache auch Fehler.“ Viele Mitarbeiter seien überrascht gewesen, dass sie gefordert seien, auch Kritik zu üben, mehr eigene Initiativen einzubringen. Dem „Klima einer traditionellen Behörde“, so Prietz, wolle er mit „Humor und Selbstironie“ etwas mehr Lockerheit verleihen. Man schreibe schließlich das Jahr 2022 – in Besprechungen sitzt Prietz nicht automatisch mehr am Kopfende: kleine Stellschrauben im Miteinander.

Zuallererst wird eine Behörde aber natürlich an dem gemessen, was sie leistet. Und was sie für den Bürger – heute oft: Kunde – bewirkt. Schon im Wahlkampf hatte Prietz beispielsweise immer wieder notwendige Veränderungen im Bauamt angemahnt. Die habe man auf den Weg gebracht. Offene Stellen bis hin zur Amtsleitung seien besetzt und Arbeitsabläufe optimiert worden. Die Folge: Habe es zu Beginn des Jahres noch 180 unbearbeitete Bauanträge mit Wartezeiten von vier bis fünf Monaten gegeben, liege man aktuell bei 50. Wartezeit: zwei Monate. Allerdings sei das Ziel einer digitalisierten Verwaltung auch hier noch weit entfernt. Entsprechende Dienstleister seien zwar beauftragt, aber: „Es gibt nach wie vor viel zu viele Papierberge.“

Es war total schön. Ich habe das ganze Jahr nicht so gut geschlafen – sieben Stunden am Stück auf der Luftmatratze im Zelt.

Mobilfunkausbau, Investitionen in Schulen und Straßen, höhere Defizite durch steigende Energiekosten, die Unterbringung von Flüchtlingen, andauernde Belastungen durch die Pandemie: Beim Gespräch blickt Prietz nur kurz auf seinen kleinen Notizzettel, um die großen Baustellen in der Kreispolitik sachlich zu umreißen. Mit fast zehn Millionen Euro droht der kommende Haushalt ins Minus zu rutschen, die Schulden des Landkreises werden durch die vielen Investitionen nach vielen Jahren des Abbaus wieder kräftig steigen. Finanzielle Sorgen in dieser Hinsicht müssten sich aber weder die Kommunen noch Vereine und Institutionen noch die Bürger machen: Ganz bewusst investiere der Landkreis auch in diesen Zeiten in die Infrastruktur, um heimischen Firmen Aufträge zu verschaffen, und im Haushalt 23 würden voraussichtlich auch alle Anträge auf Zuschüsse berücksichtigt werden.

„Ich habe hier viel zu tun für die nächsten Jahre“, sagt Prietz, um damit auch vorerst Spekulationen aus dem Weg zu räumen, das Landratsamt sei für ihn nur ein Sprungbrett auf dem Weg in die Berliner Politik. Noch viel habe er im Kopf, was er im Kreis bewegen will. Und mit der angekündigten Prise Selbstironie auf seine Statur bezogen, aber inhaltlich auf seine Arbeit gemünzt: „Ich bin längst nicht satt.“