Ein großes Kind: Straßenkünstler Corey Pickett beim Heimatgenuss

Von: Ulla Heyne

Die Besucher dürfen sich auf drei mitreißende Shows von Corey Pickett am Heimathaus freuen – ähnlich wie 2022. © hey

Er war beim letzten La-Strada-Nachfolger „On the ROWd again“ vor einem Jahr der Publikumsliebling, jetzt kommt der in England lebende Australier Corey Pickett mit verschiedenen Bühnenshows, Jonglage, Improvisation und viel Lust auf Spaß mit den Besuchern zum „Heimatgenuss“ am Samstag und Sonntag zurück in den Wümmeort.

Rotenburg – Da ist er also wieder: Der Australier Corey Pickett tritt gleich drei Mal beim Rotenburger Heimatgenuss-Festival an diesem Wochenende auf. Am Sonnabend ab 15 und 19 sowie am Sonntag ab 14 Uhr ist seine „Silent Show“ zu bewundern. Und zwar genau dort, am Heimathaus, wo er auch schon beim Rotenburger Straßenzirkus aufgetreten ist. Eine Attraktion: Man mag sich. Wir haben nachgefragt.

Herr Pickett, ganz schlecht kann es Ihnen in Rotenburg letztes Jahr nicht gefallen haben...

Ganz im Gegenteil, es war fantastisch hier: Das zauberhafte Umfeld des Heimathauses inmitten des Gartens und des Grüns, die sehr nette Organisation, vor allem aber das Publikum. Das war klasse: Es ist vom ersten Moment an mitgegangen. Das hat man nicht überall!

Sie haben als Kleinkünstler mit Wohnsitzen in Australien und England, der mit Straßenzirkus, aber auch Variétes und Zirkusshows durch die ganze Welt getourt ist, ja den Vergleich: In welchen Ländern ist das Publikum denn besonders empfänglich?

Deutschland ist auf jeden Fall unter meinen „Top Fünf“, obwohl ich hier bisher tatsächlich nur in Rotenburg aufgetreten bin. Und Schottland: Die gehen auch sofort mit und fordern selbst im Dauerregen noch eine Zugabe nach der anderen ein. In einigen Ländern ist die Stimmung von Anfang an so, dass man die Leute nicht erst überzeugen muss, sich zu amüsieren – da kann man gleich loslegen und zusammen eine gute Zeit haben. Das ist nicht überall so.

Dabei spielen ja vermutlich auch kulturelle Unterschiede eine Rolle, oder?

Selbstverständlich. In den westlichen Ländern ist es schon vergleichbar, abgesehen davon, dass man in Ländern, wo kein Englisch verstanden wird, ohne Worte spielen muss; aber zum Beispiel in Japan oder Saudi-Arabien, da wird oft an ganz anderen Stellen gelacht. Lacher-Garanten können auch schon mal floppen, dafür lachen die Leute an Stellen, wo man es niemals vermutet hätte.

Dabei muss man bestimmt extrem auf kulturelle Tabus achten.

Ja sicher, das auch. Aber auch die Situation spielt eine Rolle. Vor einigen Jahren habe ich im Covent Garden gespielt, als es in London gerade eine Reihe von Anschlägen gegeben hatte. Da verbietet es sich natürlich, eine Messerjonglage zu machen – da braucht es eine situative Sensibilität.

Apropos sensibel: Straßenkünstler leben ja von der Interaktion mit dem Publikum und mehr oder weniger Freiwilligen – und die werden gern auch mal vorgeführt. Haben Sie Verständnis dafür, wenn Menschen einen großen Bogen um Sie machen?

Die Auswahl der Freiwilligen erfordert einen guten Blick, man muss die Körpersprache zu deuten wissen. Meistens mache ich vorher schon einige Späße und gucke, wer geeignet sein könnte. Ich mache das ja nun seit vielen Jahren und werde immer besser darin einzuschätzen, wer sich als Freiwilliger eignet. Wenn jemand sich nicht wohlfühlt, gerade bei Kindern, bin ich noch behutsamer und vorsichtiger – und wenn es gar nicht geht, muss man eben einen neuen Freiwilligen auf die Bühne holen. Kontinuität ist aber für die versteckte Storyline wichtig. Man filtert ständig im Kopf: Ist das jetzt angemessen? Ich habe im letzten Jahr nur drei Kinder zum Weinen gebracht – der Schnitt ist nicht so schlecht, oder? (lacht)

Das heißt, Sie bedenken eine Menge im Hintergrund, was der Zuschauer so nicht sieht. Wie viel Prozent sind vorab einstudierter Showact, wie viel ist spontan? Und: Erarbeiten Sie Ihre Shows mit Choreografen?

Ich würde sagen, Hälfte-Hälfte. Mit Choreografen habe ich im Rahmen von Zirkus- und Varietétouren zusammen gearbeitet, meine eigene Show entwickele ich selbst. Dabei habe ich so lange auf der Straße gespielt, bestimmt Hunderte von Shows: Da merkt man schnell, was funktioniert und was nicht.

Wie wird man Straßenkünstler? Haben Sie eine Zirkusschule besucht?

Nein, nur einige Workshops. Eigentlich wollte ich in die Filmbranche, Schauspieler werden und Kurzfilme drehen. Nebenbei habe ich mein Hobby, Akrobatik und Jonglieren, verfolgt, bin damit aufgetreten, später habe ich Kurse für Kinder gegeben. Als ich im dritten Studienjahr der Schauspielschule die Möglichkeit bekam, mit einem Zirkus mitzureisen, habe ich das Studium ein Semester auf Eis gelegt und spätestens in dieser Zeit gemerkt: Ich muss Leute um mich haben, brauche die Interaktion.

Da muss die Pandemie Sie besonders hart getroffen haben.

Ja, das war eine wirklich schlimme Zeit. Ich habe viel an meiner Technik gearbeitet, viel geübt. Ich habe bei einem Freund in dessen Baumschule gearbeitet und auf dem Bau. Trotz der Sicherheit, die ein geregelter Job mit festen Arbeitszeiten bietet, habe ich gemerkt, dass es mir damit nicht wirklich gut geht und ich mein altes Leben zurückwill. Wir sind in der Anfangszeit in Australien gestrandet, bei meiner Familie und Freunden. Aber mein Leben war in London: Ich hatte dort eine Wohnung, ein Auto und ein Kanalboot gemietet. Boot und Auto musste ich während der Zeit aufgeben, das war hart. Aber noch viel schlimmer ist, dass du dich hinterfragst, wenn dein künstlerisches Schaffen mehr als Arbeit ist, sondern ein Teil Deiner Persönlichkeit: Wer bin ich, bin ich noch lustig, macht meine Arbeit einen Unterschied im Leben anderer?

Einige Künstler haben die Zeit kreativ genutzt und neue Formate entwickelt – war das bei Ihnen eine Option?

Wir haben mit einigen Straßenkünstlern einige Online-Formate entwickelt, eins über 24 Stunden mit Künstlern aus der ganzen Welt. Mit meiner Partnerin habe ich Shows mit geteiltem Bildschirm gespielt, einer von uns aus Australien, einer in England, und uns Dinge hin- und hergeworfen oder zusammen getanzt. In dieser Zeit ist aber vom Format her nichts entstanden, was über die Zeit hinaus Bestand gehabt hätte, außer vielleicht einigen neuen Gags.

Sie sind jetzt 30 – gab es bei Ihnen einen Punkt wie bei vielen Akrobaten und Jongleuren, wo man sich entweder für Straßenshows oder feste Produktionen wie Cirque de Soleil oder GOP entscheiden muss?

Ich fahre mehrgleisig. Ich bin auch mit vergleichbaren Touren unterwegs gewesen, das ist aber nicht zwingend für alle der „nächste Schritt“ auf der Karriereleiter. Für mich habe ich festgestellt, dass ich die Freiheit vermisse, die Show selbst und spontan zu gestalten. Auch wenn die Anzahl der „gebuchten Gigs“ wie in Rotenburg zunimmt, genieße ich es, auf der Straße zu spielen, das ist mit nichts zu vergleichen. Da kann so viel spontan passieren, was man einbeziehen kann: Vielleicht kommt ein Mülllaster vorbei, die Polizei oder ein Herrchen mit Hund. Und es ist eine unglaublich gute Schule: Du musst zuerst eine Welt kreieren und dann die Menschen hineinziehen.

Das Leben auf Tour: Genau das, was Sie wollen – oder sehnen Sie sich manchmal auch nach Hause?

Ich lebe momentan ein halbes Jahr in Australien, da toure ich weniger, und ein halbes Jahr in Europa. Da mache ich meist drei Wochen am Stück und gönne mir dann eine Pause. Wenn ich länger zuhause bin, werde ich rastlos – auf Tour freue ich mich wieder auf Zuhause. Generell liebe ich es, in Ländern unterwegs zu sein, wo ich die Schilder im Supermarkt nicht lesen kann, Neues zu entdecken.

Sie haben ja ein breites Repertoire an Nummern, von der Jonglage über Pantomime bis zu Akrobatik. Was erwartet das Publikum in Rotenburg?

Die „lauteste Silent Show“. Natürlich geht es auch um zirzensische Techniken, aber sie sind nur Mittel zum Zweck; der Fokus liegt auf Interaktion. Da bin ich wie ein großes Kind: Am wichtigsten ist es, zusammen Spaß zu haben. Die Lage der Welt ist schwierig genug. Früher bin ich oft auf Demos gegangen, um die Welt zu verbessern – viel ist nicht passiert. Dann habe ich gemerkt: Ich kann Menschen 40 Minuten lang verzaubern, sodass sie ganz im Moment sind und Spaß haben. Das ist mein Anliegen, auch in Rotenburg.

Der Rotenburger Heimatgenuss findet an diesem Wochenende am Sonnabend von 14 bis 22 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Heimathauses statt. Rund 100 Aussteller sind dabei. Dazu gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm, Highlights sind neben dem Auftritt von Corey Pickett die Sängerin Addys Mercedes (Samstag 20 Uhr) und ein Kinderkonzert mit Bürger Lars Dietrich (Sonntag 15 Uhr). Die Stadt als Veranstalter verspricht eine „bunte Mischung aus Live-Musik, Kunsthandwerk, Genuss-Markt, Mitmach-Aktionen und Kulinarik auf dem idyllischen Gelände des Heimathauses“. Details auf www.heimatgenuss-row.de. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Künstler Corey Pickett steht, seitdem er zwölf war auf den Bühnen von Theatern, Cabarets, Festivals und Tourzirkussen in Australien und Neuseeland. Seit seinem Umzug nach London, wo er alternierend mit Sydney lebt, tourt er mit seiner „Loudest Silent Comedy Show” durch ganz Europa, China, Saudi-Arabien und Ägypten. Seine Zirkuskünste umfassen Jonglage, Diabolo, Ein- und Hochrad, Pantomime und Akkordeonspiel. Er spielt regelmäßig Straßenshows im berühmten Londoner Covent Garden und trat schon beim Edinburgh Fringe (GB), Glastonbury Festival (GB), Falls Festival (AUS), Lainsuojattomat Theatre Festival (Finland) sowie dem Circus Monoxide (AUS) und der Eaton Gorge Theatre Company (AUS) auf.