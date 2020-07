Künftig wird es in Rotenburg etwas geben, das die Wümmestadt bislang nicht hatte: ein Familienzentrum. Das Familienforum Simbav zieht in den Bürgersaal. Dafür gab es nun einen ersten Gedankenaustausch.

Rotenburg – Es soll nicht mehr lange dauern, dann zieht in den Bürgersaal am Pferdemarkt dauerhaft Leben ein. Nach sieben Jahren, in denen dort kaum Betrieb herrschte, wird das Familienforum Simbav die Räume bewohnen. Mehr Platz, viel mehr Möglichkeiten: Antje Jäger, die erste Vorsitzende, ist am Freitag bei einem ersten offiziellen Treffen aller Beteiligten begeistert. „Wir suchen schon lange einen Ort, in den wir mit allem reinkönnen.“

Im Vorraum kommen Vertreter von Simbav, der Volkshochschule (VHS), dem TuS Rotenburg, der Politik und Stadtverwaltung zum Gedankenaustausch zusammen. Man sammelt Ideen, was dort künftig entstehen könnte. Die Stichworte Netzwerk und Kooperation werden groß geschrieben, seit des Aufbaus von Simbav vor 15 Jahren. So kooperiert das Forum seit 2014 auch mit der VHS, wie deren Leiter Michael Burgwald erklärt. Und er betont: „Rotenburg braucht ein Familienzentrum.“ Dafür ist der Ort gefunden, ein Leerstand wird beseitigt. Simbav schaffe niederschwellige Angebote für Eltern und Kinder, gemeinsam mit der VHS gibt es weitere Angebote. „Wir bieten auch an, bei Partnerveranstaltungen in der Verwaltung zu unterstützen.“ Die Bereiche, in denen er sich Kurse vorstellen könne, sind vielfältig: Da ist die Familienbildung, mit Erste-Hilfe-Kursen für Kinder oder Babysitterschulungen. Da ist der Bereich Migranten, für die man weitere Integrationsmaßnahmen schaffen könne. Aber auch eine Fortbildung der Fachkräfte, sowohl im Bereich Erziehung als auch in der Gesundheitsbildung ist denkbar, ebenso der Ausbau der jungen VHS, mit Bildungsangeboten für Kinder. „Hier kann man sofort loslegen“, sagt Burgwald.

Bislang ist Simbav aufgeteilt, das Düt & Dat liegt in der Kirchstraße, die Büros am Stadtspeicher. Wenig Platz, keine Ausbreitungsmöglichkeiten. Das ist auch Rolf Ludwig bei einem Austausch mit den Simbav-Damen bewusst geworden. Daher unterstützt er das Projekt nun mit seiner Stiftung. „Wir wollen Leben in diese Ecke bringen, hier soll ein Treffpunkt für Familien entstehen“, erklärt er in einer kurzen Ansprache. „Was wir jetzt schon in zwei Monaten auf die Beine gestellt haben, ist enorm.“ Dabei sei es sowohl drinnen als auch draußen möglich, Angebote zu realisieren. „Wir haben nicht gezögert, sondern wir machen das.“

Leben, es ist ohnehin das Stichwort, dass sich durch alle Worte zieht, die die Redner verlieren. „Wir sind schon lange im Gespräch, wie man Simbav an einem Ort zusammenbringen könnte, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit“, sagt auch Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Denn das könne auch Konflikten durch und mit Jugendlichen vorbeugen, wenn diese mehr Angebote vor Ort hätten. Die Kooperationen begrüßt die Stadt, insbesondere „weil es auch für Sportvereine immer schwieriger wird, eine Verbindung zu jungen Menschen zu schaffen“. Die Synergien seien für alle eine Win-win-Situation.

„Wir sind gerührt über die Unterstützung“, schließt sich Ina Helwig, Leitung im Forum, an. „Ich bin gespannt auf die nächsten Monate, das wird der Knaller.“ Denn an Ideen mangelt es allen Beteiligten nicht: Flohmärkte, Bastelnachmittage, Frühstück für Jung und Alt, Veranstaltungen wie Modenschauen oder ein Kindertheater – vieles ist denkbar. Dazu seien keine großen Baumaßnahmen vonnöten, hier ein wenig Farbe, da ein wenig Modernisierung. Durch die Raumteiler ist es möglich, mehrere Angebote zeitgleich laufen zu lassen. Auch eine Küche ist vorhanden, für das Kochen mit Kindern. Simbavs zweite Vorsitzende, Gesine Griephan, nickt zufrieden: „Hier ist Luft nach oben.