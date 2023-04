Zukunftstag: Zwei Rotenburger Ratsgymnasiasten üben sich als rasende Reporter

Teilen

Unsere Praktikanten Maximilian Cohrs (l.) und Charlotte Ringen (r.) bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen des Zukunftstages der Polizei Rotenburg. © Warnecke

Dass sogar „Nachrichten von gestern“ spannend sein können, erfuhren Charlotte Ringen und Maximilian Cohrs, die am Donnerstag ihren Zukunftstag bei der Rotenburger Kreiszeitung verbrachten.

Rotenburg – Einen Einblick bekommen in einen Beruf, vielleicht sogar den eigenen Traumberuf – das ist es, worum es beim Zukunftstag geht. Hierbei verbringen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse einen Tag in einem Betrieb ihrer Wahl. Deshalb waren wir, Charlotte Ringen (14) und Maximilian Cohrs (12) vom Ratsgymnasium, im Pressehaus der Rotenburger Kreiszeitung zu Gast und haben bei der Polizei sowie im Hotel Landhaus Wachtelhof Menschen interviewen dürfen, die sich dort um den Zukunftstag kümmern. Hier ist unser Erlebnisbericht.

Nach einer Führung durch die Redaktion ging es für uns zunächst zum Wachtelhof, wo wir mit Heiko Kehrstephan und Lars Schierenbeck von der Hotelleitung sowie 13 Schülern, die dort ihr Praktikum machten, gesprochen haben. Sie hatten, bevor wir kamen, schon Betten bezogen sowie in Hotelzimmern nach Fehlern gesucht – wie Essen auf dem Bett oder zerknitterten Vorhängen. Nach unserer Weiterfahrt hat die Gruppe noch das hoteleigene Restaurant und die Bar besichtigt.

Lars Schierenbeck, der Direktionsassistent, berichtete, ihm sei der Zukunftstag wichtig, um junge Menschen für die Gastronomie zu begeistern und früh gute Mitarbeiter anzuwerben. Bei denen, die am Donnerstag vor Ort waren, scheint das geklappt zu haben: Der Großteil von ihnen könnte sich durchaus vorstellen, einmal in diesem oder einem ähnlichen Betrieb zu arbeiten. Auch Heiko Kehrstephan, der Direktor, habe bisher nur gute Erfahrungen mit dem Zukunftstag gemacht, wie er uns erzählte.

Anschließend ging es weiter zur Rotenburger Polizei, wo wir die anwesenden Schüler sowie die Hauptkommissare Ute Schwiebert und Fred Krüger, die beide im Präventionsbereich tätig sind, zum Gespräch gebeten haben. Dort konnten die 24 Teilnehmer den Alltag bei der Polizei erleben, die Ausrüstung kennenlernen, die Zellen besichtigen und sogar mit der Hundestaffel auf Tuchfühlung gehen. Als wir auf dem Gelände von Röhrs Baustoffe eintrafen, konnten wir, wie die anderen Praktikanten auch, bei einer Verkehrskontrolle dabei sein. Auch Krüger habe noch nie schlechte Erfahrungen mit dem Zukunftstag gemacht, erzählt er uns.

Der Zukunftstag bei der Tageszeitung war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.

Was im direkten Vergleich der beiden Betriebe auffiel, ist, wie unterschiedlich die jeweiligen Teilnehmer waren: Auf der einen Seite das Landhaus Wachtelhof, wo fast alle Kinder und Jugendliche ein weißes Hemd trugen und gemachte Haare hatten, und auf der anderen Seite die Polizei, wo alle sehr unterschiedlich gekleidet waren und jeder seinen eigenen Stil hatte – und das, obwohl bei der Polizei eine Uniform üblich ist, während in der Gastronomie oft nur eine grobe Kleiderordnung herrscht.

Aber warum gibt es überhaupt diesen Zukunftstag? Besonders groß ist der Einblick in einen Beruf innerhalb von einem Tag nun wirklich nicht. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, sondern vielmehr darum, einen groben Plan davon zu bekommen, in welche Richtung es einmal gehen soll. Und auch den Betrieben schadet es sicherlich nicht, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, ihre Perspektive kennenzulernen. Und um mehr Erfahrungen zu sammeln, gibt es ja später auch noch das längere Sozialpraktikum.

Bei uns beiden hat das auf jeden Fall funktioniert. Wir konnten ja sogar einen Einblick in gleich drei Berufe bekommen, sodass wir jetzt zumindest etwas genauer wissen, was wir einmal machen oder auch nicht machen wollen. Ich (Charlotte) könnte mir jedenfalls durchaus vorstellen, später mal Redakteurin zu werden. Ich (Maximilian) weiß noch nicht genau, was ich später mal werden möchte. Der Zukunftstag bei der Tageszeitung war aber auf jeden Fall eine tolle Erfahrung für uns.