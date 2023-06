Ein absoluter Hochgenuss: So war die zweite Ausgabe des Heimatgenuss-Festivals in Rotenburg

Von: Lars Warnecke

Teilen

Mit „Sexy Eis mit Sahne“ landete Bürger Lars Dietrich den Sommerhit des Jahres 1996. Am Sonntag spielte er auf der Heimatgenuss-Bühne ein Kinderkonzert. © Warnecke/Krüger

Tolles Wetter, tolle Gäste und ein buntes Rahmenprogramm: Die Veranstalter vom Rotenburger Heimatgenuss ziehen nach der zweitägigen Veranstaltung ein positives Fazit.

Rotenburg – Benjamin Roolfs ist erschöpft, aber zufrieden. Der Heimatgenuss, das zweitägige Musik-, Kultur und Kulinarikfestival am Rotenburger Heimathaus, ist am Sonntag zu Ende gegangen, und der Leiter der veranstaltenden städtischen Tourist-Information zieht ein positives Fazit. „Mehr geht nicht“, sagt Roolfs. Tatsächlich konnte die zweite Ausgabe einmal mehr Tausende anlocken, die Mischung aus Schlendern, Musik, Essen und Trinken sowie diversen Mitmachaktionen kam an – im Vergleich zur Premiere vom Vorjahr war dieses Mal aber guter Sonnenschutz gefragt.

Ja, das Wetter meinte es gut mit dem Heimatgenuss – entsprechend begehrt waren die schattigen Plätzchen. Eines davon konnten sich Jana Michaelis und ihre Familie sichern. „Mich begeistert, dass das Publikum so gemischt ist – von acht Wochen bis über 80 Jahre sind alle vertreten“, sagt die junge Frau. „Und ein besseres Festivalwetter hätten man sich doch gar nicht wünschen können – wir sind total happy, hier zu sein.“ Damit sprach sie wohl fast allen Besuchern aus der Seele.

An den Ständen herrscht viel Betrieb. © -

Auf 20 000 Quadratmetern konnten die sich an den dicht an dicht aufgereihten Ständen informieren oder kunsthandwerkliche Produkte erwerben. Rund 90 Aussteller, darunter Vereine, Institutionen, Gastronomen und Gewerbetreibende, trugen zum Gelingen bei.

Was sich laut Roolfs, dem Cheforganisator, bewährt habe: Neben dem Honigspeicher war eine zweite Food-Meile aufgebaut, das kulinarische Angebot so noch mal deutlich vergrößert worden. Nicht die einzige Veränderung zum Vorjahr, war doch auch hinter dem Burgberg ein weiterer Rundgang geschaffen worden, der für ein bisschen Ruhe vor dem allgemeinen Trubel sorgte. Und: Die Bühne, bei der Premiere im Mai 2022 noch zum Ärztehaus ausgerichtet, war vom Standort her nun so optimal aufgestellt, dass das Publikum viel mehr einbezogen werden konnte, das Programm auch von den hinteren Rängen aus ungetrübt mitverfolgt werden konnte. An solchen Konzepten wollen die Macher auch mit Blicks aufs kommende Jahr festhalten. „Auf dem Level, wo wir jetzt sind, passt das“, meint Roolfs.

Für Späße am laufenden Band sorgt Corey Pickett. © -

Und das illustre Line-Up, sprich: die auftretenden Künstlerinnen und Künstler? Ja, auch die wussten durch die Bank weg zu begeistern. Mitreißend etwa der Auftritt vom Ensemble Wildes Blech, das Rock- und Metalsongs zum Besten gab. Bezaubernd das Konzert der kubanischen Sängerin Addys Mercedes mit ihrer Band am Samstagabend. Urkomisch der Auftritt des Straßenkünstlers Corey Pickett. Und „groovy“ das Kinderkonzert von und mit Bürger Lars Dietrich, dem allseits bekannten Musiker und Schauspieler. Da war für jeden Geschmack etwas dabei, man musste nur die über das Wochenende verstreuten Auftrittszeiten im Auge behalten.

Große Stimme aus Kuba: Addys Mercedes. © -

Einen Wermutstropfen gab es laut Benjamin Roolfs dann aber doch: Kurz vor Festival-Beginn mussten die Veranstalter noch spontan ein neues Stromaggregat auftreiben, da das alte seinen Geist aufgegeben hatte. „Die Infrastruktur ist auf dem Gelände nach wie vor schlecht“, sagt er. „Wenn wir die Veranstaltung hier dauerhaft machen wollen, kann es nicht sein, dass wir rotieren, weil etwas ausfällt.“

Mit der zweiten Heimatgenuss-Ausgabe zeigen sich Veranstalter wie Besucher mehr als zufrieden. © -

Für ihn und sein Team von der Tourist-Information bleibt jetzt nur eine kurze Verschnaufpause. Schließlich gilt es schon die nächsten Veranstaltungen in Rotenburg zu planen, etwa das „Laut & Draußen“ im August und den Hökermarkt. Und das Heimatgenuss-Festival? Das soll natürlich auch wieder steigen – die dritte Ausgabe dann am 1. und 2. Juni 2024. Darauf darf man sich schon heute freuen.