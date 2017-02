Martin Luther: „Ein absolut aktuelles Thema“

Rotenburg - Von Michael Schwekendiek. Wer versucht, in diesem Jahr ein Hotelzimmer in Wittenberg, der Ursprungsstadt der Reformation, zu bekommen, wird Mühe haben. Völlig ausgebucht sind September und Oktober – trotz deftig gestiegener Übernachtungspreise.

Mag das wenig überraschend sein, eine andere Erfolgsgeschichte ist für deren Macher absolut verblüffend: Die erfolgreichste deutsche Playmobil-Figur ist – man mag es kaum glauben – Martin Luther! Weit mehr als 500.000 Mal ist der Mini-Reformator bisher über den Ladentisch gegangen. In der Evangelischen Kirche sowieso. Die PR-Maschine läuft. Man hat immerhin die ehemalige Ratsvorsitzende und Landesbischöfin Margot Käßmann zum Motor des Lutherjahres „500 Jahre Reformation“ gemacht. Doch was ist mit den nicht-lutherischen Kirchen?

+ S. Reinecke Pfarrer Stefan Reinecke ist für die katholischen Gemeinden in Rotenburg und Zeven zuständig. 6.000 Gemeindeglieder, weit verstreut, für einen Seelsorger. Das ist schon ziemlich happig. Bleibt da noch Zeit für Luther? Eines der bei unserem Gespräch ebenfalls anwesenden Mitglieder des Pfarrgemeinderats meint denn auch, dass man „erst einmal die Lutheraner ihren Luther feiern lassen soll“. Aber immerhin: Für eine der nächsten Sitzungen des Gemeinderates hat man sich die gemeinsame Lektüre und Besprechung eines Textes zum Lutherjubiläum vorgenommen.

Dabei ist, nach offizieller katholischer Lehre, die Evangelische Kirche keine „Kirche im Vollsinn“ und Luther immer noch ein einstmals „abtrünniger Mönch“. Reinecke will das so nicht stehen lassen: „Sie ist nicht Kirche im Vollsinn nach unserem Verständnis – aber der Zugang zu der Wahrheit ist eben unterschiedlich. Man sollte den anderen bei seiner Identität lassen.“

„Kirche war desolat“

+ R. Friedrichsen Und 500 Jahre zurückblickend, stellt er fest: „Die Kirche war damals desolat.“ Luther habe viele Missstände aufgezeigt und beseitigt. Die Kirche bräuchte eine ständige Reformation, und „die Sensibilität ist gewachsen“. Das habe das Thema „sexueller Missbrauch in der Kirche gezeigt“.

Pastor Roland Friedrichsen von der Kreuzkirchengemeinde in Rotenburg nimmt das „Thema Reformation zwar wahr“, sieht aber auch, „wenn ich das nicht in die Gemeinde trage, dann geht das vorbei“. Trotzdem: für ihn ein „absolut aktuelles Thema.“ Um es seiner Gemeinde näher zu bringen, hatte er sich in seinem Weihnachtsgottesdienst eine Mönchskutte á la Luther angezogen und war als „Bruder Johannes“ aufgetreten, um seinen Gläubigen Luther und „Grundzüge der Reformation“ näherzubringen.

Nun überlegt man bei den Baptisten sogar, ob man nicht mal in der Rotenburger Fußgängerzone oder beim „Mittelaltermarkt“ am Pfingstsonntag den Besuchern, mit Mönchskutten angetan, die lutherische Lehre, dass man „allein aus Glauben und allein aus Gnade selig werde“, näher bringen kann. Alles noch in Planung. Aber vier Kutten sind schon geordert.

Karin Cziborra gehört zur Gemeinde der „Adventisten“ in Rotenburg. Auch diese Freikirche ist eine „evangelische“ Kirche und geht – trotz ihrer viel späteren Gründung – somit auch auf Martin Luthers Reformation zurück. Das weiß man in der Gemeinde durchaus, aber das „Jubiläumsjahr“ zu Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren an der Wittenberger Schlosskirche spielt für sie „eigentlich keine Rolle.“ Da beschäftigt man sich schon eher und mehr mit dem eigenen Jubiläum im nächsten Jahr. Auch wenn es erst 20 Jahre sind.

Viel Luther in diesem Jahr

+ Th. Steinke Ansonsten ist in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden offensichtlich „viel Luther“ in diesem Jahr. Für Thomas Steinke, den stellvertretenden Superintendenten und Gemeindepastor in Fintel, „eine Chance“ – sowohl für die Kirche als auch dafür, „dass sich viele Leute damit beschäftigen, die sonst nicht dabei sind“.

Er hofft auf eine „große Ausstrahlungskraft, die sich im Laufe des Jahres noch weiter entwickeln kann“. Vielleicht geht doch noch ein „Ruck“ durch die Kirche. „Wir merken allerdings auch, dass das früher Selbstverständliche – zum Beispiel der Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen – abnimmt.“ Trotzdem: Er setzt auf die Veranstaltungen in diesem Jahr, auf „Impuls-Abende“ und darauf, dass die „Inhalte wichtig werden: Dabei sollte es gar nicht so sehr um die Person Martin Luthers gehen, sondern mehr darum, dass wir ein Christusfest feiern.“

Ein Wort, was in diesem Zusammenhang im Übrigen von der römisch-katholischen Kirche stammt. Deren Rotenburger Pfarrer Stefan Reinecke lobt das „herzliche Miteinander“ der Konfessionen in seiner Stadt.

Gemeinsam mit seiner lutherischen Kollegin, der Rotenburger Superintendentin Susanne Briese, ist er zu einem „Rundflug über unsere gesamtes Gemeindegebiet“ eingeladen. „Da können wir dann von oben sehen, dass eigentlich alles eins ist“.

Die Rotenburger Kreiszeitung hat zum Reformationsjubiläum eine Serie unter dem Titel „Luthers Norden“ aufgelegt.