Ehrentitel für Mießner

Rotenburg – Es ist das erste Mal, dass Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber eine Urkunde zur Ernennung als Ehrenortsbrandmeister übergeben darf. Mit einer Feier in seinem Dienstzimmer dankt er am Montag Heiko Mießner für seine zwölfjährige Tätigkeit als Ortsbrandmeister. „Zu diesem Posten gehören Selbstvertrauen und Mut“, erklärt er in lockerer Runde, zu der auch Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch, Mießners Nachfolger Matthias Harries, der einzige weitere Ehrenortsbrandmeister Rotenburgs, Wilhelm Geils, und Ordnungsamtsleiter Frank Rütter gehören.

Den Antrag hat der Stadtrat ohne Gegenstimme angenommen, auch in der Feuerwehr war die Meinung einhellig, dass Mießner den Titel verdient hat. Es ist ein angenehmer Termin, findet Weber, denn „es ist noch kein Abschied“. Mießner bleibt der Wehr aktiv erhalten. Zwölf Jahre hatte er die Verantwortung für die Freiwillige Feuerwehr inne, zuvor konnte er sich in fünf Jahren als Stellvertreter damit vertraut machen. Geils hatte ihn damals vorgeschlagen. „Er war mein Lehrmeister – wir haben geredet, aber einen Tritt brauchte ich nicht“, erinnert sich Mießner. Mehr als 2 000 Einsätze hat er geleitet, bis er zum 1. April auf eigenen Wunsch an Harries übergeben hatte. Ernster sei er geworden, reflektiert er, aber seine Menschlichkeit habe er nicht verloren. Etwas, das seine Kollegen bestätigen. Nur das Reden sei nie seins gewesen, meint er lachend. „Aber ich kann ja ablesen, was ich geschrieben habe.“

Weber lobt ihn während der Feierstunde auch für seine Art der Führung: „Du findest immer klare, deutliche Worte, aber da sind auch die Nähe zur Truppe und deren großer Respekt dir gegenüber.“ Auch mit dem Stadtbrandmeister habe es stets eine „tolle, kollegiale Zusammenarbeit“ gegeben. Nicht zu vergessen seien aber auch die Momente, in denen man privat zurückstecken müsse sowie die zunehmende Arbeitsbelastung. „Die Priorität verschiebt sich sehr schnell“, spricht der Bürgermeister Mießner seine Hochachtung für die geleistete Arbeit aus. „Mitglied der Feuerwehr zu sein schließt ein zweites Hobby aus“, weiß auch Matthies.

Nachwuchssorgen hat die Stadt aktuell jedoch keine – es gibt sogar eine Warteliste. „Die Kinderfeuerwehr zu gründen, war das Beste, was ich machen konnte“, so Mießner. „Das unterstreicht die Sinnhaftigkeit der Feuerwehr“, weiß auch Reinsch. So könne man die Kinder spielerisch an den Ernst ihrer späteren Aufgabe heranführen. Es dauert nicht mehr lange, dann werden die ersten Gründungsmitglieder der Kinderfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln – einer von Mießners Verdiensten. acb