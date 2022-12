Zehn Jahre Bürgerbus Rotenburg

Von: Heinz Goldstein

Die Bürgerbus-Fahrerinnen und -Fahrer freuen sich über zehn Jahre erfolgreichen Linienverkehr in und um Rotenburg. © Goldstein

Der Rotenburger Bürgerbusverein feiert sein Jubiläum: Seit zehn Jahren sind Ehrenamtliche Fahrer im Einsatz für innerstädtische Personenbeförderung.

Rotenburg – Seit rund zehn Jahren rollt der Rotenburger Bürgerbus durch die Kreisstadt. Zunächst mit einer und später dann mit zwei Buslinien, die 802 und die 803. 39 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sind aktuell täglich montags bis samstags unterwegs, um Fahrgäste in der Wümmestadt inklusive der Ortschaft Unterstedt zu günstigen Fahrpreisen zu befördern.

„Ganz besonders für Bürger, die aus verschiedensten Gründen kein Fahrzeug mehr führen können oder dürfen, ist die Möglichkeit, die wichtigsten Punkte in der Kreisstadt mit dem Bus erreichen zu können, unentbehrlich geworden“, so der amtierende Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins, Gebhardt Cordes.

Der Fahrer Rainer Sehling (75) aus Wensebrock ist von Anfang an mit dabei und macht in diesen Tagen seine letzte Linienfahrt. „Ich habe die Altersgrenze erreicht“, berichtet der Ehrenamtliche, der mit Leib und Seele als Busfahrer für den Bürgerbus-Verein tätig ist. Der ehemalige Berufskraftfahrer blickt mit etwas Wehmut auf seine Tätigkeit zurück.

Rainer Sehling ist von Beginn an dabei und steuert seit zehn Jahren den Bürgerbus. © Goldstein

„Bereits im November 2011 ist der Verein auf Initiative von Gisela Flake und Bernhard Franz gegründet worden. Beide übernahmen damals die Verantwortung. Bernhard als erster Vorsitzender und Gisela als Vize.“Als Erstes mussten damals eine Lizenz und ein Bus her, damit ein Fahrbetrieb aufgenommen werden konnte. Diese Genehmigung erhielt das Unternehmen Julia-Reisen aus Rotenburg. Der Inhaber Dieter Schmidt und Bernhard Franz unterzeichneten im Juli 2012 einen Kooperationsvertrag mit dem Bürgerbusverein. Als die finanzielle Seite zur Anschaffung eines Neunsitzer-Busses geklärt war, stand dem Linienbetrieb nichts mehr im Wege. Zehn ehrenamtliche Fahrer mit den nötigen Personenbeförderungsscheinen standen für den Einsatz zur Verfügung.

Am 10. Dezember 2012 war es dann so weit. Zu Anfang mit einem „normalen“ VW-Bus und ab Januar 2013 mit einem barrierefreien Niederflurbus mit einer zusätzlichen ausklappbaren Rampe für Rollstuhlfahrer begann der Liniendienst in Rotenburg 90-Minuten-Takt. „Dieser Bus wurde von uns auf den Namen ,RoBBy 1’ getauft“, so Sehling. Anfänglich noch etwas zögernd, aber später umso schneller erfreute sich der Bürgerbus immer mehr Beliebtheit bei den Kreisstädtern. „Die Anzahl der Fahrgäste stieg ständig. Das Interesse auch der Politik war geweckt.“ Selbst der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil besuchte im Juni 2013 den Verein, um sich über den ehrenamtlichen Service für den Bürger zu informieren. Immerhin wurde in der kurzen Zeit 5 000 Fahrgäste befördert. Ende des Jahres waren es bereits mehr als 10 000 Nutzer.

Ein zweiter Bus musste angeschafft werden, und Mitte Dezember 2013 nahm ein gebrauchter Sprinter-Bus als Verstärkung bei Ausfall von „RoBBy 1“ als Ersatzbus den Liniendienst auf. So konnten im Jahr darauf bereits im Juli insgesamt mehr als 20 000 Passagiere befördert werden. Mit dem Fahrplanwechsel 2015 wurde die Anschaffung von „RoBBy 2“ ins Auge gefasst, im Mai 2016 nahm dieser seinen Dienst auf. „Da der Ersatzbus sehr reparaturanfällig war, haben wir ihn verkauft und einen guten Gebrauchten vom Bürgerbusverein Sottrum gekauft.“ Als „RoBBy 3“ gehört er zum Fuhrpark des Vereins, der auf ein Potenzial von 39 Fahrern zurückgreifen kann. Für 2023 ist ein neuer Bus bestellt, der den betagten „RoBBy 2“ ersetzen soll, gibt der jetzige Vorsitzende Gebhardt Cordes bekannt und hofft auf weitere ehrenamtliche Fahrer, um weiterhin den im Jahr 2018 eingeführten 60-Minuten-Takt für beide Linien zu garantieren. Die Anzahl der Mitfahrer hat sich bis dato auf rund 2 000 Personen im Monat eingependelt.

Sehling zieht sein Resümee: Im Vergleich zu früher habe sich die Altersstruktur der Fahrgäste im Laufe der Jahre immer mehr verändert. „Zu Beginn waren kaum junge Menschen als Passagiere an Bord. Diese Anzahl hat sich enorm erhöht. Die Mischung aus Jung und Alt sorgt sicherlich für ein tolles Klima im Bus, bei der Hilfsbereitschaft und ein netter Umgang Normalität geworden sind.“ Er wünscht sich zum Abschied, dass der Bürgerbus auch in den kommenden zehn Jahren weiter für die Menschen der Kreisstadt zur Verfügung stehen wird. Als Obmann steht er weiterhin dem Verein zur Verfügung.