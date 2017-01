Bauchredner Jörg Jará: Eher mit leisen Tönen

Am 4. März in Rotenburg

Rotenburg - Ortstermin im Haake-Meyer an der Großen Straße in Rotenburg: Der hochgewachsene Brillenträger im Anzug, der mit dem „Kir“-Vorsitzenden Uwe Goldschmidt am Tisch sitzt, könnte Wirtschaftler sein oder Psychologe. Ist er auch, beides. Und Bauchredner.

Jörg Jará, der auf Einladung der Kulturinitiative am 4. März im Rotenburger Bürgersaal sein Programm „Ich bin viele“ vorstellt, brennt für seinen Beruf. Und das nicht erst seit 32 Jahren, als er seinen ersten Auftritt absolvierte, „damals noch als Zivi“. Schon als Kind hatte der Kieler ein Faible fürs Kaspertheater, „außer, dass man da den Puppenspieler nicht sehen konnte.“ Damals noch im Eigenstudium, brachte er sich das Bauchreden bei. „Eigentlich ist das auch besser – jeder entwickelt eigene Stimmen mit seinem eigenen Sprachapparat woanders.“

Als der Endvierziger eine einfache Handpuppe aus der Tasche zieht, nicht viel mehr als eine grüne Socke mit Augen, scheint sein ganzer rechter Arm ein Eigenleben zu entwickeln. Der zum Leben erweckte Stoffschlauch wackelt mit dem Kopf, schaut seinen Meister fragend an. Die Gäste im Haake Meyer schauen gebannt herüber. Jará lächelt – einer, der in sich zu ruhen scheint.

Seine Macken kann er ja auf der Bühne ausleben – zur Freude des Publikums. Sieben seiner Charaktere, allesamt Facetten der eigenen Persönlichkeit, haben Eingang in sein Soloprogramm gefunden: Der Nörgler, der Vorwitzige, der ältere Herr, der die Art von Witzen erzählt, die Jará selbst nicht auf der Bühne bringen würde. Das bei seinen Shows die Puppen das letzte Wort haben, ist Gesetz – schließlich soll sich bei seinen Shows die ganze Familie amüsieren.

Jará spricht fast liebevoll über seine Puppen, achtet darauf, dass niemand dem Koffer mit „Prof. Dr. Jensen“ – seines Zeichens Psychologieprofessor und noch ein Alter Ego – zu nahe kommt. „Wenn dem einer auf den Kopf drückt, muss ich das später wieder ausbaden“, meint er mit hintergründigem Humor. In der Tat könne es schon mal vorkommen, dass „einer eine patzige Antwort gibt, die ich mir so nicht zurechtgelegt hatte.“

Die Interaktion, sie funktioniert am besten mit Publikum: „Ich brauche das Feedback!“ Überhaupt sei er ein Beziehungsmensch, sagt der Autodidakt von sich und meint dabei nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Puppen, die er von einem der Muppets-Macher bauen lässt und auf deren Grundlage er die Bühnencharaktere entwickelt.

Bauchreden steht spätestens seit Sascha Grammel wieder im Zentrum des öffentlichen Interesses – für Jará Fluch und Segen zugleich: „Einerseits ist es toll, dass er die alte Bühnenkunst wieder ins Bewusstsein rückt – andererseits wollen alle nur Grammel.“ Dabei entwickele jeder seinen eigenen Stil, eigene Charaktere.

Auch Jará will primär unterhalten – aber eher mit leisen Tönen. Über mangelnde Beschäftigung kann aber auch Jará keineswegs klagen: Um die 150 Auftritte absolviert er pro Jahr, früher vor allem mit themenbezogenen Shows für Unternehmen, inzwischen machen seine Soloprogramme, die er seit 2007 spielt, rund die Hälfte der Shows aus. „So wie Grammel vor 5000 Leuten, die Reaktionen des Publikums nur über In-Ear-Kopfhörer – das wäre nicht mein Ding.“

Karten für den Auftritt am Samstag, 4. März, im Bürgersaal sind im Info-Büro der Stadt, bei Famila in Rotenburg sowie im Internet zu erwerben. Auszüge aus dem Programm sind am 23. Februar um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

