Durchfahrt verboten an Baustelle: Gilt eigentlich auch in Rotenburg

Von: Michael Krüger

Im Baustellenbereich der B71 zwischen Rotenburg und Hemsbünde wird es mit dem Durchfahrtsverbot nicht so eng genommen. © Leeske, Henning

Im Baustellenbereich der B71 zwischen Rotenburg und Hemsbünde wird es mit dem Durchfahrtsverbot nicht so eng genommen. Es kam bereits zu mehreren Unfällen.

Rotenburg - Wenn an einer Baustelle ein Schild steht, dass die Durchfahrt verboten ist, sollte man sich auch dran halten. In der Rotenburger Autofahrerszene wird das aber offensichtlich nicht ganz so eng genommen, wie die Polizei berichtet. Insbesondere auf der Bundesstraße 71 zwischen Rotenburg und Hemsbünde, wo seit ein paar Wochen der Belag erneuert wird, gibt es da andere Meinungen als die, die die Behörde vorgibt - mit entsprechenden Folgen: Es hat bereits mehrere Unfälle gegeben. Zwar ist der Hof Königskamp erreichbar, aber eine dann mal eben doch schnelle Durchfahrt, weil die Umleitung nervig ist, sollte man doch eher vermeiden.

Auf der Straße liegt noch viel Baumaterial. Auch deswegen ist sie gesperrt. Autofahrer sollten da nicht gegen fahren. © Polizei Rotenburg

Allein in den vergangenen drei Nächten habe es dort vier Unfälle gegeben. Bei allen vier Unfällen kollidierten die Fahrer mit auf der Fahrbahn befindlichen Kieshaufen oder Baumaterialien. In der Donnerstagnacht wurde der 29-jährige Fahrer eines BMW durch den Zusammenstoß leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen hatte die 27-jährige Fahrerin eines VW viel Glück, berichten die Beamten. Nach der Kollision mit einem Kieshaufen habe sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen, die Fahrerin wurde aber nur leicht verletzt. Eine dahinter fahrende Autofahrerin wurde auf diesen Unfall aufmerksam, fuhr aber selbst ebenfalls gegen Baumaterialien. Während der Aufnahme und Absicherung der Unfallstellen stellten die Einsatzkräfte der Polizei weitere, zahlreiche Fahrer fest, die die Strecke verbotenerweise befuhren. Gegen diese wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Appell der Polizei

Die Polizei, die unnötige weitere Einsätze vermeiden möchte, appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer: „Baustellen besitzen ein großes Gefahrenpotential, welches nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Anstatt das Durchfahrtsverbot zu missachten, sollten ausgewiesene Umleitungsstrecken genutzt werden.“