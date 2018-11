Nur durch Umdenken der Eltern möglich

Rotenburg - Für die Initiative „Schule im Aufbruch“ ist der Schlüssel zur neuen Lernkultur ein Umdenken der Eltern, um neue Wege an den Schulen zu gehen und gemeinsam zukunftsorientiert zu arbeiten. Ob und wie eine Schule in der Zukunft aussehen kann, darüber haben Schülerinnen der Evangelischen Schule Berlin Zentrum in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Rotenburg anhand ihrer Erfahrungen berichtet. Mit ihrer „Roadshow“ reisen sie derzeit durch Niedersachsen. Doch im Gegensatz zu den anderen Orten, haben in Rotenburg zur Enttäuschung des IGS-Schulleiters Sven Thiemer und der Projektbetreuerin Mariann Assenheimer weniger als 20 Leute die Veranstaltung besucht.

Dennoch berichtete zunächst die Schülerin und Buchautorin Jamila Tressel voller Enthusiasmus über die Arbeitsweise der Berliner Lehranstalt und zitierte dabei aus ihrem Buch „Wie wir Schule machen: Lernen wie es uns gefällt“. Sie hat das Buch gemeinsam mit ihren Freundinnen Alma und Lara-Luna geschrieben und forderte die Eltern auf, umzudenken und den Mut für Veränderungen an den Schulen aufzubringen. „Das bedeutet für uns Schüler mehr Selbstständigkeit, Erfahrungen fürs Leben und mehr Gemeinschaft.“ Sehr vieles davon würde an ihrer Berliner Schule stattfinden. Sie berichtete von ihrem Schulalltag in sogenannten Lernbüros. Das Lieblingsfach an der Schule sei das Projekt „Eine Herausforderung meistern“. Dort suchen sich alle Schüler im Jahrgang acht, neun und zehn außerhalb Berlins in einem Zeitraum von drei Wochen alleine oder in der Gruppe eine Herausforderung. „Wir Jugendlichen erfahren dabei unsere Grenzen und erbringen soziale, körperliche und entwicklungspsychologische Leistungen, auf die wir stolz sein können“, erklärt Nele Klinkmüller, die in Berlin die elfte Klasse besucht.

Bei einem weiteren Projekt „Verantwortung“ erhalten die Jugendlichen Schulzeit als individuelle Lernzeit geschenkt und üben sich im bürgerschaftlichen Engagement. Das Projekt stehe in den Jahrgängen sieben und acht an einem Tag in der Woche fest im Stundenplan und sei anspruchsvolle Lernzeit, betonte Schülerin Josefine Nöhring. Wofür und in welcher Intensität Verantwortung übernommen worden ist und welche Kompetenzen dabei erworben wurden, darüber erhalten die Jugendlichen Zertifikate.

Auch die IGS Rotenburg hat sich von der Berliner Schule inspirieren lassen und bereits einige Dinge in ihre Schule einfließen lassen, so Schulleier Sven Thiemer am Rande der Veranstaltung. Er hofft, zu den angesprochenen Themen mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. - go