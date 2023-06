„Hässlicher Klotz“ und „Totes Gebäude“: Neue Sparkasse fällt bei Rotenburgern durch

Von: Matthias Röhrs

Ein weiteres totes Gebäude in einer toten Stadt? Die Rotenburger lassen online kein gutes Haar an der neuen Sparkasse in der Kreisstadt. © Tausendfreund

20 Millionen Euro hat die Sparkasse in ihren neuen Standort in der Rotenburger Innenstadt investiert. Einige sind alles andere als glücklich mit dem Gebäude.

Rotenburg – Wenig Gnade vor den Augen vieler Rotenburger findet der Neubau der Sparkasse an der Großen Straße in der Kreisstadt. Erst vergangene Woche wurde das gut 20 Millionen Euro teure Gebäude eingeweiht, nur noch einige Restarbeiten sind zu erledigen. Doch einige scheinen sich nicht mit der neuen Ansicht in der Innenstadt anfreunden zu können.

Im Internet hagelt es Kritik. Die Wortwahl der Kommentatoren bei unter anderem bei Facebook ist mitunter harsch. „Hässlicher Klotz, langweilig, beliebig, nicht ins Stadtbild passend!“, heißt es unter anderem. „20 Millionen und gefühlte 100 Jahre Bauzeit… und der nächste hässliche Bunker steht“, schreibt ein anderer Kritiker.

Neue Sparkasse fällt bei Rotenburgern durch – Viele halten sie für „hässlich“

Das Adjektiv „hässlich“ fällt häufiger in der Debatte. „Man will mehr Attraktivität für die Innenstadt? Dann sind solche hässlichen Gebäude kontraproduktiv“, kommentiert eine Userin bei Facebook und spricht gar von einer „baulichen Missgestaltung“. Sie wünscht sich mehr Grün, Schattenplätzen, Wasserbecken und kleine Bachläufe. Das ehemalige Post-Gebäude, das die Sparkasse Rotenburg Osterholz gekauft, entkernt und umgebaut hat, konnte mit all diesen Attributen aufwarten.

Und gerade die Bäume werden auch von einer anderen Leserin vermisst: „Dieser Klotz ohne Grün mit seinen großen versiegelten Flächen erschlägt einfach alles drumherum. Wo sind die großen Bäume, die vor der Post standen?“ Die alte Post sei keine Schönheit gewesen, aber die PGN – die kreativen Köpfe hinter dem Umbau – und das Bauamt der Stadt hätten es geschafft, alles noch schlimmer zu machen.

Leserin vermisst „Grün“ vor dem Gebäude in Rotenburg – Bäume fehlen vor der Sparkasse

Dass die Bäume vor der Immobilie weichen mussten, stößt grundsätzlich vielen negativ auf. „Mit solchen hässlichen Bauten kann man die Innenstadt auch kaputtmachen. Für so einen Betonklotz mussten einige schöne (alte) Bäume herhalten. Die Sparkasse hätte es nicht nötig gehabt (leere Filialen), stattdessen hätte man lieber in Kindergärten, Schulen, Kinder, Infrastruktur, etc. investieren sollen“, kommentiert ein Nutzer.

Manche Leser und Leserinnen hätten sich durchaus eine andere Nutzung des Areals gewünscht – für Jugendliche etwa, ein Kino, eine Disco oder einen neuen Magneten für die Innenstadt. Eine Architektur-Studentin kann nur den Kopf schütteln ob der neuen Sparkasse und kritisiert die „massive Kubatur, eintönige Nutzung des Gebäudes und großflächige Versiegelung“. Für ihre Ausführungen erhält sie viel Zustimmung von den Lesern. Es sei „ein weiteres totes Gebäude in einer toten Stadt“.